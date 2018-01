Kasabian, nuevo cabeza de cartel para el WAM Kasabian. / Promo La banda británica estará en el festival que tendrá lugar en el recinto de La Fica los días 4 y 5 de mayo LA VERDAD Murcia Martes, 16 enero 2018, 11:24

El WAM Estrella de Levante ya tiene nuevo cabeza de cartel. La banda británica Kasabian estará en el festival murciano, que tendrá lugar en el recinto de La Fica los días 4 y 5 de mayo.

Su directo provoca, desde que debutaran a finales de los 90, una auténtica euforia colectiva gracias a temas de dance-rock implacable como 'Underdog', 'Fire' o 'L.S.F.'.

En 2017 llegó su sexto álbum de estudio, 'For Crying Out Loud', que se ha vuelto a colar entre los mejores del año para la prestigiosa revista británica NME con temas como 'You're In Love With a Psycho', 'Comeback Kid' o 'Ill Ray (The King)'.