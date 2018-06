Los jamaicanos Inner Circle se suman a la fiesta de La Mar de Músicas El grupo jamaicano Inner Circle. Sustituirán el 25 de julio a Trending Tropics, el proyecto musical de Visitante y Vicente García, que han suspendido su gira LA VERDAD MURCIA Sábado, 2 junio 2018, 01:50

El mítico grupo de reggae Inner Circle celebrará sus cincuenta años en la música en la próxima edición del festival La Mar de Músicas de Cartagena. El grupo actuará el miércoles 25 de julio de forma gratuita en el Paseo del Puerto en el apartado 'La Barra Libre de La Mar' sustituyendo a Trending Tropics

Inner Circle están en el 'top ten', señalan desde el festival, «de las mejores bandas de reggae que ha dado Jamaica». El quinteto, que tiene un Grammy, posee un largo historial de éxitos que se remontan a mediados de los 70. Empezaron en 1968 y tuvieron a Jacob Miller como cantante principal hasta que falleció en un accidente en 1980. A raíz de aquello reestructuraron la banda, hicieron un parón de un par de años y volvieron a grabar. Entre sus canciones más conocidas destacan 'We a Rockers', 'Dog and Bone', 'Bad Boys', 'No Cocaine' y 'Sweat (A La La La La Long)'. Precisamente esta última canción fue número uno en 16 países. En Cartagena sustituirán al proyecto de Visitante de Calle 13 y Vicente García, Trending Tropics, que han suspendido gira.

Además de Inner Circle, 'La Barra Libre de La Mar de Músicas', la fiesta de La Mar de Músicas patrocinada por Repsol en la que todos los conciertos son gratuitos reúne este año al grupo de reggae español Iseo & Dodosound acompañados de The Mousehunters, el grupo palestino 47Soul, los cartageneros Karmacadabra y los daneses The Savage Rose.