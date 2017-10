Guitarristas con mucho duende La guitarrista Isabel Martínez, que inaugura el ciclo, con Carlos Piñana en el Centro Cultural de Cajamurcia, en Cartagena. / Antonio Gil / AGM Cuatro cartageneros estrenan el lunes en su ciudad natal el ciclo 'Jóvenes Intérpretes' RUBÉN SERRANO CARTAGENA Sábado, 14 octubre 2017, 02:20

Tiene la voz dulce y acaricia las cuerdas de su guitarra, la misma a la que lleva pegada desde los siete años. La cartagenera Isabel Martínez ha participado en numerosos conciertos por Europa, Asia y Sudamérica y acumula mucha experiencia, la suficiente para que no le tiemblen el pulso ni la voz encima de un escenario. Pero el próximo lunes, a las 20.30 horas, esta concertista de guitarra clásica, que también es profesora en el Conservatorio de Música de San Javier, sentirá algo especial cuando inaugure en su tierra el ciclo 'Jóvenes Intérpretes', que organiza la Fundación Cajamurcia en su centro cultural de la Plaza del Icue, en Cartagena. «Vivo aquí, pero tocar en mi tierra es algo especial, es un plus de ilusión. En mi ciudad empezó todo. Vendrán familiares y amigos», confesó ayer.

Es la primera vez que se organiza este tipo de concierto en la ciudad, pues entre el lunes y el martes reunirá en el escenario a tres guitarristas cartageneros: Martínez abrirá el telón y, al día siguiente, lo cerrarán José Antonio Aarnoutse, que ejerce de profesor en el Conservatorio de Cartagena y acaba de publicar su primer disco; y Cayetano Moreno, autodidacta, virtuoso, inmerso en la grabación de su primer álbum y con un segundo puesto en el Festival Internacional del Cante de las Minas, que ya figura en su currículum. También participan como invitados Enrique González, Agustín Garnés y Alfonso Muñoz, para la percusión y las palmas. El ciclo lo organiza la Fundación Cajamurcia, dentro de su denominada Semana Grande, donde también hay una exposición pictórica dedicada a la mujer y un espectáculo musical, hoy en el auditorio El Batel, dedicado a la banda británica Queen.

I Ciclo 'Jóvenes Intérpretes' Dirigido por Carlos Piñana y con actuaciones de Isabel Martínez, José Antonio Aarnoutse y Cayetano Moreno. Semana Grande Evento organizado por la Fundación Cajamurcia, en el centro cultural de Cartagena (Plaza del Icue). Cuándo Lunes y martes, a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

«Cuando tocas en tu tierra sientes un cosquilleo especial y sumas un plus de ilusión», confiesan

La tradición de los Piñana

El responsable de haber juntado a este elenco de artistas, amantes de la guitarra y de los cantes del Levante es el también cartagenero Carlos Piñana. «El objetivo de este primer ciclo es dar voz a jóvenes artistas de la Región de Murcia. Este año, fundamentalmente por ser en Cartagena, hemos decidido que los invitados sean de aquí. Como ves, ninguno de ellos son ya promesas, sino que son realidades, y tienen cierto bagaje profesional en el mundo de la guitarra», explica el director artístico.

El flamenco corre por las venas de Carlos Piñana, pues es nieto del cantaor Antonio Piñana e hijo de Antonio Piñana, otro ilustre. Este último, de hecho, fundó una peña flamenca en 1990, organiza todos los años conciertos bajo el título 'Cartagena jonda' e imparte clases todos los viernes en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. «Cartagena es especial. Es una ciudad donde mi abuelo daba clases a artistas tan importantes como Juanito Valderrama. Gracias a él, se propició aquí un ambiente flamenco muy bueno. La idea de organizar este ciclo me vino a la cabeza cuando terminé un concierto en el auditorio El Batel, este verano. Cartagena es tierra flamenca y aquí, en parte, florecieron los cantes mineros de La Unión. Es un orgullo y siempre sientes un cosquilleo cuando estás en casa, con los tuyos», asegura.

Piñana reconoce que el mundo musical no es «fácil», y por eso el objetivo de este ciclo será el de dar a conocer a los artistas. «En mi caso, cuando empecé en este mundo, sí me dieron la oportunidad de subirme a un escenario en mi tierra y mostrar mi arte al público. Al cabo de los años me he dado cuenta de que eso es muy importante, y por eso ahora me pongo en el papel de dirigir», comenta.

Música popular

En el caso de Martínez, su «amor por la guitarra y el flamenco» se lo transmitieron desde bien pequeña en el Conservatorio de Cartagena. En 2014 realizó el máster de Interpretación de Guitarra Clásica en la Universidad de Alicante, y recientemente debutó como solista en un festival estadounidense. «Es una guitarrista excepcional y brillante, con un sonido fantástico y una técnica muy depurada», asegura Piñana. Al ser una cita especial, la cartagenera interpretará piezas «clásicas y con una influencia de la música popular, más cercana a cualquier tipo de público. Será muy variado».