Guía por la creación murciana

Bajo el nombre 'Somos creación', el festival WARM UP Estrella de Levante propone este año una ruta por varios espacios creativos y expositivos de Murcia. Once galerías y estudios están incluidos en esta guía que aprovecha la programación artística de la ciudad para ofrecérsela al visitante. El punto de partida es la galería Art Nueve, donde actualmente se puede disfrutar de la muestra 'El paisaje otro', de Pablo Capitán del Río. Desde allí el itinerario se traslada a la galería Léucade, en cuya sala permanente se pueden contemplar obras de Raúl Romero; y al estudio de moda del diseñador murciano Pedro Lobo. La guía también tiene parada en los espacios Broken Finger, Loft 113, Quasimoda, el estudio de moda de Las Culpass, Bar Taberna de Ideas, Biruta (Casa Chiribiri) y Vergel Espacio. También está incluido el Centro Párraga, aunque este espacio no cuenta actualmente con exposiciones activas (mañana ofrecerá un espectáculo de danza incluido en el programa del festival).

Otro espacio para la visita (aunque fuera de la ruta) será la Sala Verónicas, que hoy inaugura la exposición fotográfica 'Entre la ficción y la realidad', de José Manuel Ballester. La muestra está incluida en el apartado de arte del festival, aunque su producción ha recaído en el Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la Región (ICA) y se podrá disfrutar hasta el 22 de julio.

Exposiciones

Arte: Al margen de la ruta 'Somos creación', propuesta este año por el festival, la programación del mismo incluye tres propuestas expositivas: 'Mujeres sobre el escenario', de Liberto Peiró, en el 'hall' de la Filmoteca Regional; 'Al amor propio', en Loft 113; y 'Entre la ficción y la realidad', de José Manuel Ballester, en la Sala Verónicas. Esta última se inagura esta tarde a las 20.00 horas coincidiendo con el festival pero está producida por el ICA.

Cine

En la Filmoteca: Bajo el título 'Mujeres y música', el WARM ha programado para este fin de semana tres sesiones de cine. Se proyectarán las películas 'A life in waves', de Brett Whitcom, hoy a las 21.30 horas; 'Amy (la chica detrás del nombre)', de Asif Kapadia, mañana a las 21.45 horas; y 'Pussy Riot: una plegaria punk', de Mike Lerner, el domingo a las 18.30 horas. Todas las proyecciones serán gratuitas con límite de aforo.

Más música

After WARM UP: Una vez que el recinto de La Fica cierre sus puertas, quienes deseen seguir disfrutando de la música podrán hacerlo de la mano del festival en la sala murciana Garaje Club Beat. La cita musical ha previsto varias sesiones DJ que darán comienzo a partir de las 6 de la mañana. El sábado animarán la sala Bilbadino y Plutonita; y el domingo Flash Show DJ's (con Ismael, Nando Costa e Idiota) y Quique Madrid y Sergio Galán. La entrada de ambos días es gratuita.

WARM UP Afternoon: La Sala Musik también será espacio 'festivalero' con la actuación hoy de Los Marañones a partir de las 17.00 horas. Entrada libre.

Rutas

Con descuentos: Como en la primera edición, el festival ha diseñado varias rutas por espacios y establecimientos de la ciudad que ofrecerán descuentos y sorpresas a quienes los visiten. Para ello habrá que descargarse la aplicación oficial del WARM UP (desde la web www.warmupfestival.es) y escanear el cógido QR del tique de compra. Hay diseñadas tres rutas: 'Somos shopping', 'Somos gastro' y 'Somos creación'.