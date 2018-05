La guía más completa para seguir el festival

We Are Región de Murcia (WARM UP Estrella de Levante) estrena un año más la temporada 'veraniega' con el festival musical más madrugador de la piel de toro y, además, ha expandido sus dominios a municipios de toda la geografía regional y a todos los ámbitos (incluidos colegios). Pero, en concreto, este viernes se lanza el 'trueno gordo' con todos los escenarios del recinto de La Fica a todo trapo, después de que el jueves calentara micros, sonido y público el multitudinario concierto de Vetusta Morla.

Con todos los abonos ya vendidos -solo quedan entradas de día- y la previsión de recibir a unos 60.000 festivaleros (sumando todos los días), sigue en marcha la 'app' para estar informado al minuto de lo que ocurre puertas adentro y también puertas afuera, y estará habilitado el 'mail' para mandar sugerencias y quejas con las que mejorar pequeños (o grandes) errores para futuras ediciones.

El derecho de los menores a disfrutar de la música se consolida en el WARM UP; eso sí, siempre acompañados de un adulto responsable. Hasta los 11 años entran gratis (un máximo de 200), el resto deberán llevar entrada, DNI y rellenar antes un formulario en la caseta del menor.

Como novedad, este año se estrena moneda -el 'tuent', 2,5 euros- y el mecanismo de compra (y devolución) será el mismo. Para que os hagáis una idea de los precios: una cerveza costará 1 'tuent' y minis y combinados, 3 'tuents'. Además, el WARM UP recupera esta edición el 'concurrido' escenario de música electrónica. Por Dancefloor pasarán hasta 24 djs como Don Fluor, dispuesto a hacer de la fiesta y la diversión la máxima de su sesión, y Maadraassoo, pop y electrónica para subir los decibelios del festival de los sonidos más bailables. Entre todas las actuaciones, habrá dos conciertos de electrónica al día.

Y, como premio al que madruga, de 18.00 a 20.00 habrá 'happy hour' en minis de cerveza y tinto de verano para poder combatir las altas temperaturas previstas mientras se disfruta de los primeros compases del festival.

En la onda

laverdad.es: La web de 'La Verdad' hará un seguimiento pormenorizado del desarrollo del festival con fotos y vídeos en los que disfrutar de los mejores momentos del WARM UP Estrella de Levante. También puedes seguir el desarrollo del festival en nuestras cuentas de redes sociales.

Aplicaciones: Para iPhone y Android hay una aplicación (WARM UP Estrella de Levante) con horarios, plano del recinto, mapas para disfrutar de las propuestas sugeridas, artistas, acceso directo a 'playlist', compra de entradas y redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram).

Mejorar para crecer: Puesto que la idea es que esta cita con la música se perpetúe, la organización mantiene sus canales para aceptar sugerencias, ideas y quejas con las que mejorar el festival y su desarrollo. Los festivaleros podrán hacerlas a través de las redes sociales del festival y de info@warmupfestival.es

A tope de batería: Conscientes de que el móvil se ha convertido en un apéndice más de nuestro cuerpo y en un imprescindible para 'no perderse', la organización vuelve a poner a disposición del público puntos de recarga (de pago, claro). Estarán junto al punto de información.

Accesos

La pulsera: El cambio de entradas con código de barras por pulseras está junto a los carriles de acceso al recinto y este viernes y el sábado se pueden canjear de 16 a 3 de la madrugada. Este viernes también puede cambiarse, de 12 a 15 h., en Loft 113. Las entradas de día solo pueden recogerse el mismo día y cada persona debe validar y recoger la suya propia. Lleva el DNI.

Apertura del recinto: Las puertas se abrirán ambos días a las 18 h. y se cerrarán a las 6 h. La caseta de incidencias y para autorizar el acceso de menores abrirá desde las 16 h. (el sábado a las 18 h.) hasta las 2 h.

Dentro, sin problemas: No se puede introducir ni comida ni bebida; salvo para bebés (en recipiente de plástico), diabéticos y celíacos (solo con certificado o documento acreditativo). Tampoco se podrá acceder con cualquier objeto «susceptible de causar daños».

Entradas y salidas: Este año, si tienes abono para todo el festival, podrás entrar y salir del recinto sin restricciones. Con entrada de un día, no.

De importantes

Ser 'lo más': Con el abono VIP se puede acceder a todo el recinto y a la zona VIP (con grada VIP incluida). Se puede entrar a ella con bebidas, pero solo se podrá salir con una cerveza o tinto de verano, no con combinados, que se servirán en vasos de cristal. También habrá puestos de comida 'gourmet', incluida la comida. Hay un acceso al recinto exclusivo para VIP.

Que no falte de nada

La moneda oficial: Este año es el 'tuent', que cotiza a 2,50 euros y se pueden devolver en la caseta instalada para ello desde las 22 h. hasta el cierre del recinto (solo 'tuents' enteros, no medios); también se pueden canjear por Gigas si tienes una línea de contrato Tuenti.

Reponer fuerzas: El recinto del WARM UP contará con 'foodtrucks' y otros puestos de restauración en los que habrá variedad para elegir, incluso para vegetarianos y celíacos. El café no faltará.

¿Qué has perdido?: Hay una zona de objetos perdidos (en el punto de información) para facilitar la recuperación de lo extraviado. Por ello, si encuentras algo, llévalo allí; si echas en falta algo, búscalo allí.

Reducir y reciclar: El WARM UP continúa con el sistema del 'vaso oficial'. Costará medio 'tuent' (1,25 euros). Cuando lo devuelvas en la caseta habilitada para ello, recibirás 1 euro y los otros 25 céntimos serán para las ONG Hippocampus y Cirugía Solidaria. Si se te ensucia, te lo cambiarán sin coste alguno por uno nuevo; si se te rompe, ni lo intentes.

Movilidad reducida: Existen plataformas para facilitar la visión a las personas con diversidad funcional y están en las torres de sonido, frente al escenario. Se puede acceder con un acompañante.