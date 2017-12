Gregory Porter cantará a Nat King Cole en Cartagena el 24 de julio de 2018 Gregory PorteR. / JJG Presentará 'Nat King Cole & Me', un disco en el que interpreta las canciones que más le han marcado de ese cantante y pianista al que considera su «padre musical» EFE Madrid Lunes, 18 diciembre 2017, 16:53

La próxima gira española de Gregory Porter, que tiene paradas confirmadas el 24 de julio del próximo año en Cartagena, además de en Barcelona, Sevilla, Pamplona, San Sebastián y Madrid, será un homenaje del cantante de jazz a Nat King Cole, el protagonista de su último álbum.

Porter (Sacramento, EE.UU., 1971) presentará 'Nat King Cole & Me', un disco en el que interpreta las canciones que más le han marcado de ese cantante y pianista al que considera su "padre musical", según informa en una nota el Teatro Real.

Grabado con una orquesta de 70 músicos bajo la dirección de Vince Mendoza, el álbum reúne algunos de los mayores éxitos de Nat King Cole (1919-1965), como 'Smile', 'Mona Lisa', 'Nature Boy' o 'Pick Yourself up'.

"Mi padre estuvo muy ausente en mi infancia y creo que llenaba ese vacío con la música de Nat y sus palabras. De alguna manera escuchaba letras como 'Smile though your heart is aching' (Sonríe aunque te duela el corazón) como consejos paternales y siempre podía encontrar esa ternura y esa profundidad en Nat", reveló Porter en una reciente entrevista.

Además de presentar esas canciones en el Real, el estadounidense ofrecerá conciertos el próximo año en Barcelona (13 de marzo) Sevilla (17 de marzo), Pamplona (16 de mayo), Cartagena (24 de julio) y San Sebastián (29 de julio).