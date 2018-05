Los directos calan en el centro de la ciudad

Si ha habido un protagonista en los conciertos gratuitos que se han celebrado en el centro de la ciudad de Murcia este fin de semana, con motivo del WARM UP Estrella de Levante, ese ha sido el público. Ayer volvió a responder, muy gratamente para la organización del evento, a la propuesta musical que tuvo lugar en las plazas Julián Romea y de los Apóstoles en torno a partir de las doce del mediodía. Más concurrida la primera que la segunda, aunque en ambas la cifra de asistentes fue numerosa, bastante mayor que el pasado año, e incluso algo superior a la jornada del sábado.

Abrieron micrófono, sonido y baile junto al Romea Los Tiki Phantoms. Música instrumental y una llamativa puesta de largo es la carta de presentación de esta banda catalana de surf rock que volvió a salir a escena con el rostro cubierto por una máscara en forma de calavera marca de la casa. Con ellos empezó a mover cuerpo, alma y sonrisa los presentes en la plaza murciana, a la que más tarde también pondrían ritmo el conjunto madrileño The Limboos y los bailongos Eric Rother & The Phantom, encargados de mantener encendida la música hasta primera hora de la tarde.

Con The Limboos, el Romea viajó al rock de los años 50 impulsado también en el trayecto por el blues. Participativos y en agradable diálogo con el público, presentaron los temas de su segundo álbum, 'Limbootica', publicado en 2017 tras un aplaudido debut con 'Space Mambo' en 2014, y adelantaron una de las melodías de su próximo trabajo al mando de saxofón, guitarra, contrabajo, batería, maracas y teclado. Ritmo pegadizo y entusiasta que también recogió la propuesta de Eric Rother junto a The Phantom.

Muy cerca, a solo cinco minutos de trayecto, Neon Lights, Trajano! y Glas acaparaban la atención del respetable con un guion musical en el que incluyeron sus últimos trabajos. Así lo hicieron los murcianos Javi Nieto, Diego Monreal, Edu Méndez, Manuel Villalba y Dani Nieto, componentes de la banda Neon Lights, la primera en saltar a escena, con 'A slice of life', su recién estrenado álbum; y así lo hizo también Trajano!, segundo en la escaleta prevista. El conjunto madrileño de post punk presentó 'Lázaro', su última creación de larga duración, arropado por los golpes de cadera de los más entregados en la pista. La cita con la música callejera la cerró Glas, proyecto en el que se inscriben los murcianos Paco Ganga (The Leadings y Lofelive), Fede Gas (ex Varry Brava) y Tommy Roch (Adiós Nicole y The Purple Elephants). Ellos presentaron 'Ya estamos salvados', su primer EP, con el que la música también se mantuvo activa hasta después de comer.

La jornada musical estuvo aderezada con el 'escaparate artesanal' ubicado en la calle Basabé, en el centro de Murcia, dentro de la oferta propuesta por el festival. Cerca de una decena de firmas de moda, complementos, gafas de sol y diseño gráfico mostraron sus creaciones en este pequeño mercado, que también reclamó la atención de numerosos transeúntes.

Con estas actividades el WARM UP puso fin a la programación paralela del festival. No obstante, el proyecto dirigido por José Manuel Piñero ya espera las próximas fechas fijadas en su agenda: los conciertos en Cartagena y Moratalla de Increíbles Ful y Ayoho dentro del apartado 'Somos Región de Murcia' este mismo viernes y el sábado, así como la actividad '¡WARM UP Al Cole!'.