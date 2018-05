Las diez canciones más osadas del Rendibú Óscar Ferrer, Paco Larrosa, Jorge Guirao, José Manuel Jiménez y Mamen García. / Nacho García / AGM El festival de artes de 'La Verdad' elige a sus finalistas en la categoría de música LA VERDAD MURCIA Domingo, 6 mayo 2018, 08:39

El jurado de música del Rendibú, el festival de artes de 'La Verdad', bien podría dar de sí como para montar una banda de rock, o dos: Jorge Guirao (guitarrista del grupo Second), Óscar Ferrer (cantante de Varry Brava), Mamen García (Women Beat dj), Jam Albarracín (ex-Farmacia de Guardia y crítico musical de 'La Verdad') y Paco Larrosa (ex-Microsonidos y ex-Tomato). Todos ellos, junto con José Manuel Jiménez (director del Rendibú) ejerciendo como secretario del jurado, han seleccionado, de entre las 127 canciones presentadas al concurso, a las diez finalistas. Se trata de 'The Rumble', Ayoho; 'Hot sand', Mavika; 'No sabes nada sobre mí', Murciano Total; 'Media Legua', Rey Lobo; 'Romper el cielo', Nunatak; 'Primavera Negra', Linda Guilala; 'Give me more', Purple High; 'Cada amanecer', Ñekü; 'Azul Eléctrico', Olivia, y 'Stendhal', Kracauer.

Además del premio del jurado, tanto en la categoría de Música (patrocinada por Estrella de Levante) como en la de cortometrajes, aún están en juego los premios del público. Para ello, se realizará una proyección de los videoclips y cortometrajes finalistas el próximo jueves, 10 de mayo, en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, en Murcia. Todos los asistentes podrán votar su canción y su corto favoritos y participarán en el sorteo de 40 invitaciones para asistir el 18 de mayo al festival de artes Rendibú.