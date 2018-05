Diez años de música en la Fica en diez 'flashes'

3

Ejercicio de estilo

Quizás sus nombres no sonaban tanto a mito, pero sus actuaciones se paladearon como manjares dignos de grandes 'gourmets'. La nostalgia y el buen hacer de James (2011), The Kills (2012), con su intenso blues-punk, The XX (2013) y su enigmático discurso, la melancolía de The National (2015) y el romanticismo sonoro de Future Islands (2017) supusieron todo un ejercicio de estilo que elevó la calidad del cartel de las diferentes ediciones.