Jueves, 1 marzo 2018, 13:01

'Despacito' está a punto de batir un nuevo record en Youtube

La canción de Luis Fonsi sería la primera en superar los 5.000 millones de visitas en Youtube

El vídeo oficial de 'Despacito', la canción de Luis Fonsi que interpreta junto a Daddy Yankee, está muy cerca de superar la barrera de los 5.000 millones de visitas en Youtube. Tan 'solo' 139 millones de visitas lo separan de alcanzar esta estratosférica meta que nadie ha conseguido alcanzar hasta el momemento.

Teniendo en cuenta que su rival más cercano es el videoclip de la canción 'See you again', de Wiz Khalifa y Charlie Puth, y todavía no ha alcanzado los 3.000 millones de visitas, 'Despacito' aún tiene margen de sobra para alcanzar su objetivo.

'See you again' fue el primer vídeo más visto en su momento tras superar los 3.000 millones de visitas, poco después se publicó 'Despacito' y le arrebató el liderato. Desde ese momento, a penas ha conseguido sumar 500 millones visitas la canción de Wiz Khalifa, según la revista Forbes.

Ed Sheeran también tiene el privilegio de formar parte del selecto club de los vídeos con más de 3.000 millones de visitas gracias a su canción 'Shape of you'. A pesar de publicarse hace durante el último año, crece de manera muy rápida y hay quien ya vaticina que superará a 'See you again' dentro de poco.

El excéntrico cantante coreano, Psy, cierra este top cantantes con mayor número de visitas. 'Gangnam Style' batió todos los records de internet en su día, creando todo un fenómeno global. Superó el record de los 803 millones de visitas y se convirtió el primer vídeo de internet en alcanzar los 1.000 y 2.000 millones de visualizaciones en Youtube.

Ninguno de estos tres vídeos crece a un ritmo suficientemente grande como para alcanzar el éxito de Luis Fonsi. Tendremos que esperar al nuevo éxito del verano o al vídeo viral del momento para ver quién consigue superar la asombrosa cifra de 5.000 millones de visitas junto a 'Despacito'