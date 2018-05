Consulta los horarios del WARM UP El público disfrutando en el festival. / Edu Botella / AGM El festival se celebra el viernes y sábado en el recinto de La Fica, con una programacion que «crece en intensidad a medida que avanza la jornada» LA VERDAD Murcia Jueves, 3 mayo 2018, 18:10

Tras desvelar su nueva identidad, WARM UP Estrella de Levante presentó este los horarios de su segunda edición. Se trata de una programación diseñada con el objetivo de «crecer en intensidad a medida que avanza la jornada».

Los horarios del festival. / WARM UP

En paralelo a los dos escenarios principales (Estrella de Levante y Thunder Bitch), que no se solaparán entre ellos, otros dos ofrecerán una programación alternativa. Así, en el Escenario UP -que acogerá a los artistas más singulares y las apuestas de futuro del festival- se sucederán los directos de The Octopus Project, Joe Crepúsculo o La Plata, mientras que en el WARM UP Dancefloor by Compralaentrada la música más bailable será la gran protagonista, con sesiones de DJ a cargo de Klangkarussell, Aníbal Gómez DJset o Maadraassoo y directos de proyectos como North State o PBSR.