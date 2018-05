Amaia, de 'OT', actuará en el Primavera Sound La artista actuará el próximo 31 de mayo en el conocido festival EUROPA PRESS BARCELONA Lunes, 28 mayo 2018, 17:23

La decimoctava edición de Primavera Sound arranca ya este lunes de forma oficial con el concierto del grupo madrileño Ganges en la sala Apolo de Barcelona, el primero de los 257 nombres que darán forma a una nueva celebración musical colectiva.

Tanto en las tres jornadas centrales en el Parc del Fòrum del jueves al sábado (además de la jornada inaugural del miércoles) como en la programación paralela de Primavera als Clubs y de Primavera al Raval, con varios conciertos gratuitos en el CCCB el domingo 3 de junio, todo está listo para empezar a sonar.

Al cartel ya conocido hasta el momento se suman además dos nombres en Heineken Hidden Stage que rubrican la apuesta por la diversidad de Primavera Sound: los adalides del shoegaze británico Ride, que actuarán el viernes, y la voz de Amaia (ganadora de Operación Triunfo) para el jueves, acompañada por la joven banda catalana The Free Fall Band con un repertorio de versiones preparado exclusivamente para la ocasión.

Con todos los abonos agotados un año más, el Primavera Sound tendrá también, como ya sabíamos, conciertos de Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, A$AP Rocky, The National,Jane Birkin, Lorde o Migos.