Alt-J, dentro del laberinto Alt-J, Izal, Cooper, Vitalic, Ed is Dead, Dorian y Viva Suecia son algunos de los más destacados del programa musical del WARM UP para el sábado ALBERTO FRUTOS Sábado, 5 mayo 2018, 00:18

Todo lo que cabe en una canción de alt-J, y os aseguro que no son pocas cosas, está en '3WW', la obra maestra encargada de abrir por todo lo alto su tercer trabajo discográfico, un 'Relaxer' que aúpa definitivamente a los británicos a un Olimpo tan particular como intransferible. Guitarras que lloran la muerte de Nick Drake y Tim Buckley; electrónica nacida del hielo que, por razones que se intuyen indescifrables, calienta el alma con la precisión de una antorcha; distorsión que esclarece el mapa por arte de magia y contradicción; una voz femenina, la de Ellie Rowsell (Wolf Alice) capaz de curar heridas y cicatrizar recuerdos; toques de piano sutiles e intrigantes como una puerta entreabierta a discreción; un ritmo pausado y medido al milímetro; y, finalmente, una explosión melódica surgida de la nada y anclada en el todo. Un tema que dura cinco minutos pero que, a la hora de la verdad, se extiende hasta el infinito. A su lado, el rock psicodélico y saltarín del estupendo single 'In Cold Blood', con su épica de viento y casiotone; la apabullante, en todos los sentidos, versión de 'House of the rising sun', inoxidable clásico de los Animals; el garaje sucio y macarra de 'Hit Me Like That Snare'; 'Deadcrush' y sus aullidos agudizados por el delirio bailable y contagioso; la preciosa 'Adeline', una de esas baladas que vienen empapadas de lluvia invernal; 'Last Year', mutante y conmovedora hasta la lágrima; y 'Pleader', espectacular cierre sinfónico para el que la banda contó con los servicios de una orquesta de treinta músicos, completan un tercer disco a la altura de las expectativas. Porque lo que consigue 'Relaxer' es, primero, mantener el altísimo nivel dejado por sus sobresalientes predecesores, 'An Awesome Wave' y 'This Is All Yours', y, todavía más importante, ofrecer argumentos más que de sobra para convencer incluso a aquellos que nunca hayan comulgado con la propuesta de los de Leeds. Un milagro que protagonizará una de las citas imprescindibles en la agenda de este WARM UP Estrella de Levante.

Shinova | 19.25 De la revelación a la certeza

Gracias a su último disco, 'Volver', un trabajo de título tanguero, corazón pop y músculo rock, Shinova se convirtió el pasado año en uno de los grupos revelación del panorama musical de nuestro país. Un estatus que, desde entonces, no han dejado de confirmar canción a canción y, por supuesto, concierto a concierto. La progresión de los vizcaínos se debe a una manera ejemplar de entender su oficio como viaje constante al que las prisas y urgencias no sientan nada bien. Y temas como 'La ciudad dormida', 'A treinta metros' o 'El país de las certezas', su mejor composición hasta la fecha, les dan la razón a lo grande.

Vitalic ODC Live | 2.15 Viajero del espacio electrónico

Si la última edad dorada del techno francés fuera sometida a una prueba de paternidad, uno de los artistas con más papeletas para ser nombrado papá oficial sería Vitalic, uno de los máximos exponentes de este género a nivel mundial. Pese a mezclar en sus venas sangre española e italiana, por parte de padre y madre respectivamente, Pascal Arbez-Nicolas lleva toda una vida dedicada a engrandecer y dignificar la electrónica de acento galo mediante discos que disparan la pista de baile hacia una galaxia de beats y sintetizadores robóticos enamorados de los ochenta. Sí, ellos también. 'Voyager', su último trabajo, sería suficiente para levantar a toda La Fica, pero si el francés decide completar la experiencia acudiendo a sus clásicos, los niveles de ritmo se terminarán de disparar.

Joe Crepúsculo | 2.55 Canciones para no dormir

A lo largo de su trayectoria, Joe Crepúsculo ha sido capaz de construir un discurso musical tan indescriptible como interesante, mostrando destellos de genio incluso en aquellos momentos en los que la inspiración se situaba cerca del piloto automático. Afortunadamente, esos pequeños baches se pueden contar con los dedos de una mano cuando analizamos en detalle la carrera alucinada y alucinante de un artista que, en su última entrega, 'Las nanas', apuesta con acierto por mezclar la ternura y el baile, la oscuridad y la almohada. Otro giro inesperado en forma de canciones para llegar a la cama empapados en sudor. Puro Crepúsculo.

Cooper | 18.25 Catedrático de power pop

«¿Qué más puede esperar? El mundo bajo mis pies. ¿Qué más puedo esperar? Diciéndole adiós a mi vida al revés». Listo. Cuatro frases, ni una más ni una menos, son las que necesita Cooper para que su nuevo single, 'Infinito', sume otro estribillo para enmarcar dentro de su impresionante catálogo de monumentos power pop. Infalible al cien por cien. Con más de tres décadas de trayectoria a sus espaldas, celebradas correspondientemente con el imprescindible recopilatorio 'Popcorner. 30 años viviendo en la era pop', Álex Díez llega a esta segunda edición del WARM UP Estrella de Levante con un nuevo trabajo bajo el brazo, 'Tiempo, Temperatura, Agitación', que, a la espera de su publicación oficial el próximo 18 de mayo, comenzará a dar sus primeros pasos en Murcia. En cualquier caso, y pese a la emoción que genera siempre un estreno de estas dimensiones, el concierto de Cooper es una de esas apuestas seguras que no dejan margen alguno a la sospecha de la decepción. Hablamos de un compositor superdotado a la hora de construir modélicos hits de esencia mod y condición atemporal como, entre muchos otros, 'Rabia', 'Hyde Park', 'Arizona' o 'Suzette', joyas incapaces de caducar. Hablamos, en definitiva, de un tipo que, tanto en su etapa como líder de Los Flechazos, banda de escucha obligatoria, como en su carrera en solitario, siempre ha hecho que parezca sencillo el complicadísimo arte de dar siempre en el mismo centro de la melodía perfecta.

Viva Suecia | 1.10 Ascenso a la cima

Lo que parecía destinado a ser el secreto mejor guardado de la escena regional ha terminado convirtiéndose, a base de canciones mayúsculas, discos completísimos y directos a prueba de balas emocionales, en un grito a voces dentro del panorama musical de nuestro país. Y menuda alegría. Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo, es decir, Viva Suecia, comenzaron despertando expectativas cuando su propuesta no era todavía más que una incógnita y confirmaron los mejores presagios con un trabajo homónimo publicado en un 2014 que se parece demasiado a ayer mismo. Y, ya sabéis, el resto es historia. Eso sí, escrita con las letras de oro que adornan sus dos primeros LP, el fabuloso 'La fuerza mayor' y 'Otros principios fundamentales', disco mayúsculo que escondía en su interior tantos puntos de inflexión como canciones de altura ('Aprendemos a nadar', 'Hemos ganado tiempo', 'Piedad' o 'El nudo y la esperanza'). A la espera de conocer las novedades que traiga el futuro, la única e inmejorable realidad que tenemos actualmente frente a nosotros es que Viva Suecia es parte esencial del presente más inspirador y emocionante. No dejemos de vivirlo intensamente. Con sus canciones, claro.

Ed is Dead Live Band | 22.00 Resurrección en la pista de baile

Con su segundo disco como Ed is Dead, 'Your Last 48 Hours', el productor Edu Osto se planteaba un reto conceptual y formal tan apasionante como complejo al tratar de definir con melodías las sensaciones que tiene un ser humano al descubrir que le quedan dos días de vida. Un punto de partida que el madrileño aprovecha para combinar todas las facetas de su música, desde el trip hop al garage, pasando por el jungle o el rock más característico y dejando siempre espacio para una intimidad orgánica especialmente relevante. Una propuesta excitante, bailable y emotiva.

Melange | 23.00 Fogatas psicodélicas

Iniciar una carrera discográfica con un álbum doble es un acto de personalidad y ambición tan apabullante como suicida, tan arriesgado como voluntariamente inconsciente. Pero así son las cosas en el mundo de Melange. ¿Lo mejor? El salto al vacío resultó estar repleto de un conjunto de virtudes y buenas noticias que se han mantenido en su secuela, 'Viento bravo', encargada de confirmar el nivel de certeza. Psicodelia de alma folk y rock cuyo eco suena a ayer y a mañana. Uno de los conciertos más recomendados de esta nueva edición del WARM UP Estrella de Levante. Todo listo para la hipnosis.

PBSR | 00.00 Támesis y Segura

De Murcia a Londres y derrumbo murallas sonoras porque me toca. La filosofía vital de Pablo Serrano, alias PBSR, parece haberse mimetizado a la perfección con su discurso musical, transparente y clásico, de tradición electrónica y oxígeno puramente británico, errante y de mirada siempre abierta. Una esencia que explota su lado más emotivo y detallista en 'Volcano', el primer y fascinante anticipo de '…and Dusky Doors', EP que presentará en su regreso a casa y sobre el que se han depositado un buen número de expectativas y esperanzas. El escenario WARM UP Dancefloor dictará la primera de las sentencias.

Dorian | 20.25 Justicieros de la noche

Una gira programada con más de una treintena de conciertos por España, Latinoamérica y Estados Unidos. Presencia en prácticamente todos los festivales nacionales de renombre, empezando por el propio WARM UP Estrella de Levante. Dos anticipos que se colaron de manera automática entre los temas favoritos de sus seguidores: 'Noches blancas' y la (muy) superior 'Hasta que caiga el sol'. Una de las portadas más logradas de toda su carrera, protagonizada por un pegaso de trazo eléctrico, corazón de neón y mirada desafiante. Y, por encima de todo, un listón dejado por el sobresaliente viaje al pasado de 'Diez años y un día' al que, como mínimo, igualar. En definitiva, no son pocos los argumentos, exigencias y pretensiones con los que llegará el nuevo disco de Dorian, 'Justicia universal', cuya publicación está prevista para el próximo 25 de mayo. Once nuevas canciones con las que los barceloneses continuarán desarrollando esa visión tan personal, efectiva y contagiosa del pop electrónico que vienen mostrando a lo largo de una trayectoria en la que continúa brillando con especial intensidad 'La ciudad subterránea', álbum que se acerca con firmeza hacia su cumpleaños números diez. Y será el recinto de La Fica donde tendremos la fortuna de comprobar si temas recién llegados como 'Vicios y defectos', 'Llévame', 'Algunos amigos' o 'Buenas intenciones', no desencajan demasiado frente a hits inconfundibles del peso de 'Paraísos artificiales', 'La tormenta de arena' o ese himno generacional titulado 'Cualquier otra parte'.

Izal | 21.30 Psicoanálisis entre la multitud

No son pocas las personas que juran y perjuran que, en una noche de fecha confusa y hora inexacta de puro olvido, tuvieron la oportunidad de disfrutar de un concierto de Izal en La Puerta Falsa, uno de los locales más emblemáticos de la ciudad de Murcia. La mayoría de los testigos, entre los que se incluyen los miembros de la propia banda, hablan de aquella cita con la particular emoción de esos tiempos pasados en los que todo era, o daba la sensación de ser, más pequeño, íntimo, cercano y, en cierto modo, irrepetible. Ahora las cosas han cambiado. Y de qué manera. Por poner un ejemplo tan cercano como irrefutable, el grupo madrileño cerró su ya penúltima gira española con un concierto en el WinZik Center de Madrid, donde estuvieron acompañados por más de diecisiete mil gargantas capaces de entonar de memoria los estribillos de, entre otras, 'Pequeña gran revolución', 'Magia y efectos especiales', 'Los seres que me llenan', 'Conclusión en DO para Ukelele', 'Epílogo III. Resurrección Y Venganza' o 'Copacabana', 'La mujer de verde' y 'Pánico práctico', las tres canciones más destacadas de su repertorio. Una evolución en lo que respecta a aspectos comerciales que, de la misma forma, se ha visto reflejada en una discografía que, sin salirse nunca de los parámetros marcados desde sus primeros compases, ha ido incorporando inquietudes, atrevimientos y, afortunadamente, logros artísticos. En este sentido, 'Autoterapia', su trabajo discográfico más reciente, nos muestra a un grupo con ganas de avanzar y experimentar en la forma, incluyendo instrumentos inéditos hasta ahora en su trayectoria como el banjo, el pedal steel o el violín, y especialmente comprometido en la misión de mostrarse desnudos y transparentes a través de sus letras. El tiempo terminará de ubicar este nuevo ejercicio artístico dentro de su carrera, pero lo que nadie puede dudar a estas alturas es que ya ha servido para subrayar el espléndido estado de forma de una banda que ha aprendido a hacerse mayor desde la humildad y la honestidad. Ah, por cierto, si hay que mojarse, ahí voy: Izal protagonizará el concierto más multitudinario de esta nueva edición del WARM UP Estrella de Levante.

Neuman | 20.25 Al filo de la emoción eléctrica

Con el reciente 'Crashpad', Paco Román, líder de los murcianos Neuman, ha firmado esa obra maestra inevitable que se venía intuyendo desde los tiempos de 'Plastic Heaven'. De acuerdo, semejante etiqueta ya se podría haber adjudicado a 'If', el excelso álbum de 2014 con el que protagonizó la gira más intensa y exigente de su carrera, pero, a fin de cuentas, conseguir una medalla de plata en una competición de argumentos y canciones tan apabullantes como la que presenta su discografía no debería verse jamás como una recompensa decepcionante. Y es que, tras acudir raudo a la vertiente doméstica de su música y plantar raíces melódicas en los terrenos más cristalinos y atentos, capaces de identificar incluso el silbido de un pájaro cantor, Román ha conseguido el ansiado equilibrio entre el exceso y la delicadeza, la desnudez y los ropajes eléctricos, la confesión y el grito en el cielo. Ahí están 'Stones', 'All That Matters', 'Gibberish', 'Dizzy' o 'Boystar' para ejemplificar la proeza. Un disco que supone un punto de partida inmejorable con el que regresar a esos escenarios en los que Neuman convierte cada concierto en una apisonadora emocional capaz de generar tantos nudos en la garganta como monumentos al rock más vertiginoso y abrasador.