Murcia se codea con los grandes El cocinero Firo Vázquez reparte sus 'Cuscuruchos' en el congreso San Sebastián Gastronomika, ayer. / Sara Santos SAN SEBASTIÁN GASTRONOMIKA La Región presenta en San Sebastián Gastronomika una buena muestra de los productos locales con una degustación especial de los 'Cuscuruchos' de Firo Vázquez SERGIO GALLEGO SAN SEBASTIÁN Miércoles, 11 octubre 2017, 10:18

Quien haya estado o esté en San Sebastián Gastronomika y no haya probado alguno de los productos que la Consejería de Turismo está ofreciendo en el congreso vasco desde el pasado lunes es porque no ha querido. Para la campaña 'Cómete la Región de Murcia', específica para ferias y congresos gastronómicos y enmarcada dentro de 'La Región de los 1001 sabores', eslogan principal de la estrategia para el impulso del turismo gastronómico, se han preparado más de tres mil degustaciones entre una amplia gama de productos 'gourmet' y con sello de la Denominación de Origen de Murcia, con el firme propósito de que todo el mundo pueda degustar un poquito de la Región.

Bajo esta premisa, desde el asiático, elaborado por Cafés Salzillo Tea and Coffee, el Murciatone, la uva Itumten e Itumfive, dos variedades especialmente dulces de uva, o los zumos ecológicos amenizan las primeras horas de la mañana y las primeras de la tarde con éxito.

A media mañana, las degustaciones se tornan al salado con la firme intención de que el profesional de la gastronomía conozca el sabor, la textura y el proceso de elaboración de los productos más significativos de Murcia. En este caso, a base de salazones, quesos, almendras marconas, embutidos de chato murcianos, aceites, caviar, garum, caprichos 'gourmet' -como alcachofas en conserva-, crujientes de pimentón o cervezas artesanas -Cañonita y Grana-, vermú y los principales vinos de Bullas, Yecla y Jumilla. Como nota de color a estas degustaciones programadas, ayer martes, además, tuvo como protagonista principal al cocinero del restaurante El Olivar de Moratalla, Firo Vázquez, quien sorprendió a todos los que se acercaron al 'stand' murciano con unos 'Cuscuruchos' de verduras con cuscús en los que el propio cucurucho estaba realizado con uno de sus papeles comestibles. «Se come todo, el papel incluido», explicaba cada vez que alargaba el plato a un grupo de curiosos. «Nunca he probado algo así, no lo había visto nunca», anunciaba una visitante tras probar la creación del chef galardonado con dos Soles de la Guía Repsol. De esta forma, Vázquez imprimió un toque de humor, de diferenciación y de originalidad a las degustaciones del 'stand' murciano, que ocupa casi veinticinco metros cuadrados de la zona 'Market' del congreso. «Los papeles se pueden imprimir con cualquier texto o dibujo, para la próxima ocasión podemos poner platos típicos de la Región o el propio eslogan para crear un efecto de sorpresa aún mayor», comentó el chef, quien no dudó en salir con sus cucuruchos fuera del 'stand' para ofrecerlos a compañeros de otros establecimientos con el fin de que degustaran su creación.

En el congreso vasco se pueden saborear salazones, quesos y embutidos de chato murciano, entre otros

También están presentes los vinos de las Denominaciones de Origen de Bullas, Yecla y Jumilla

Público variado

Las visitas de curiosos, de profesionales de guías gastronómicas o de cocineros interesados en alguno de los productos es constante. Unos prueban las almendras con sabor a limón y pimienta, otros disfrutan del vermú que ha lanzado recientemente la marca Gente de mal vivir, de nombre Promiscuo, que luce una etiqueta de una chica con una insinuante y sensual pose; y algunos se interesan exclusivamente por las cervezas artesanales. El público es tan variado como la oferta gastronómica que ha viajado hasta la capital de la gastronomía española. «La presencia en San Sebastián Gastronomika es una acción dentro del plan estratégico para potenciar el turismo gastronómico de la Región. Tenemos unos productos magníficos que ponemos en valor el año previo a la llegada del AVE a Murcia, que será sin duda alguna un revulsivo para el turismo. Del mismo modo, aunque estemos viviendo un buen momento en cuanto a cocineros jóvenes y creativos, tenemos que dar a conocer la multitud de sabores tradicionales con carácter mediterráneo que tenemos y seguir trabajando, porque queda mucho por hacer», aseguró el consejero de Turismo,Javier Celdrán, quien estuvo presente en el congreso. De hecho, entre las miles de personas que alargaban sus manos para hacerse con algún producto murciano durante la jornada de ayer se encontraba el cocinero vasco Martín Berasategui, quien además de tener ocho estrellas Michelin y ser considerado uno de los grandes referentes en todo el mundo, conoce buena parte del recetario murciano, ya que cuando estuvo en Murcia Gastronómica mostró un interés especial por los productos de la tierra -concretamente, por las huevas de mújol-, y, al pasar por el 'stand' de Murcia, quiso saber más del asiático cartagenero. En esta ocasión tuvo como maestro improvisado al propio consejero Celdrán, quien entre trago y trago de café, explicó el secreto y la receta de uno de nuestros buques insignia. «Está muy bueno, me gusta mucho», aseguró con la copa en la mano el de Lasarte.

Trocitos de salchichón de chato murciano, queso de Murcia curado, pimentón, vinos e información directa sobre las bondades de la Región conviven en un 'stand' que posiciona visualmente a la Región junto a las grandes marcas del sector y codo con codo con otras comunidades autónomas que, teniendo una gastronomía a la altura de cualquiera, todavía no han sabido sacar todo el provecho a su potencial. Murcia aspira a la primera división gastronómica por producto y tradición, y una de las fórmulas de ponerse las pilas es la de dar a conocer 'Los 1001 sabores de la Región' en toda España. Empezando, ni más ni menos, por San Sebastián. No está mal.