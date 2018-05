Miguel Gallardo: «Odio las banderas» El ilustrador y novelista gráfico catalán Miguel Gallardo. / ESTUDIO m. g. Premiado por sus trabajos y padre de una hija autista que marcó su trayectoria, el ilustrador presenta este miércoles 'María y yo' en Cartagena ANTONIO ARCO Martes, 29 mayo 2018, 02:13

«Tengo 62 años y no me he dado ni puñetera cuenta de casi nada», reconoce Miguel Gallardo (Lérida, 1955), premiado ilustrador y novelista gráfico. Gallardo, padre de una hija autista que protagoniza algunas de sus obras más extraordinarias, es uno de los invitados al festival cartagenero de arte emergente Mucho Más Mayo, que se celebrará hasta el 3 de junio bajo el lema 'Interdependientes, ecodependientes'. Su participación en este evento, organizado por las Concejalías de Cultura y de Juventud, incluye la charla que protagonizará mañana, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, tras la proyección de la película 'María y yo' (19.30 horas).

Le gusta decir de sí mismo: «Soy uno de los autores de Makoki, personaje icono del 'underground', que aún me acompaña a veces cuando salgo de copas». Y siempre tiene preparada esta respuesta para cuando le pregunten que, exactamente, a qué se dedica: «Traduzco en imágenes lo que los demás piensan en palabras. Por lo tanto, soy más 'tradujante' que dibujante». Colaborador de publicaciones de la categoría del 'Herald Tribune', 'The New York Times' y 'The New Yorker', es coautor, junto a Àngels Ponce, de las guías sobre discapacidad '¿Qué le pasa a este niño?' y '¿Qué le pasa a tu hermano?'. Reconocido en 2014 con el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona a toda una trayectoria, en 2007 publicó 'María y yo', «una novela gráfica que narra las aventuras y viajes con mi hija María, que tiene autismo». De 2009 es el documental sobre el libro con el mismo título, 'María y yo', finalista en los Goya. En 2015 se publicó 'María cumple 20 años'. Pasa la vida.

Qué Miguel Gallardo charlará con el público tras la proyección de su película 'María y yo'. Dónde y cuándo Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena. Mañana, a las 19.30 horas. Organiza Mucho Más Mayo.

-Son las nueve de la mañana, está claro que los artistas ya no son lo que eran.

-[Risas] Le agradezco que me considere un artista, pero los ilustradores lo que somos es unos puñeteros currantes del dibujo. Y le digo puñeteros por no decirle otra cosa más fuerte. Acabamos de crear un partido, ilusorio por supuesto, que se llama Putos Autónomos de Mierda, porque eso es lo que somos. No tenemos ninguna seguridad y nos caen todas encima; ahora, lo que también es cierto es que los autónomos somos muy numerosos, y si nos pusiéramos en huelga se iba a enterar bien enterada la sociedad.

-¿A qué da usted las gracias?

-A que de vez en cuando haya personas buenas y responsables en el mundo, que yo creo que son las menos. No se ha ido todo a la porra gracias a estas personas. La Humanidad, en general, no tiene un buen talante. Pero esa gente que le digo, esa buena gente, con su buena fe, su buen corazón e intentando hacer las cosas no solo en beneficio propio, sino de todo el mundo, es la que esta salvándonos del desastre.

-¿El sufrimiento influye en el hecho de ser mejor o peor persona?

-Mire, yo llevo muchos años moviéndome en el mundo de la discapacidad, y en este mundo hay también de todo: he visto a muchos padres haciendo cosas increíbles por sus hijos, comportándose como auténticos héroes; padres que te despiertan una admiración increíble, y que son un ejemplo de todo lo mejor que caracteriza al ser humano. Pero, igualmente, también te encuentras con padres que, aunque tengan un hijo con discapacidad, realmente no han aprendido nada positivo y se siguen comportando con un egoísmo que asusta.

-¿Qué puede decirme de nuestra especie?

-Que en algo vamos en cabeza [risas]: no hay ninguna otra especie que haya tardado menos en intentar cargarse el planeta, aunque otra cosa es que finalmente nos salgamos con la nuestra. Nuestro planeta es muy duro, y a lo mejor, en un momento determinado, se harta por completo y se deshace de nosotros; y cuando eso pase, nadie en la Tierra nos echará de menos. Nosotros mismos estamos acabando con el espacio vital, con la comida y con los seres que conviven con nosotros.

-¿Qué procura hacer?

-Vivir cada día como si fuese el último, aunque suene a frase hecha de esas que nadie termina tomándoselas en serio. Es un hecho que cuando nos acostamos por la noche para dormir, es como si nos muriésemos. Nos quedamos en animación suspendida durante horas. Así es que cuando te despiertas por la mañana tienes dos opciones: repetir tus errores o aprovechar que tienes por delante un nuevo día para intentar mejorar algo en tu vida; o, al menos, para intentar disfrutarla. Perdemos mucho tiempo estando obsesionados con qué será de nosotros en el futuro. Y eso es un error porque estamos aquí un rato muy corto. Yo tengo 62 años y no me he dado ni puñetera cuenta de casi nada; tengo la sensación de que sigo teniendo 20 años, todo ha ido demasiado rápido. Pero, por otro lado, también es cierto que, a medida que cumples años, que te haces más viejo, si has ido aprendiendo a envejecer bien esto te sirve para algunas cosas positivas.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, te importa ya un pepino la opinión de los demás y todas esas tonterías; y aprendes a valorar mucho las cosas pequeñas, sencillas, a tu alcance. Para mí, por ejemplo, poder ir en bicicleta a nadar a un club que está al lado del mar es una suerte que sé valorar todo lo que se merece.

-¿Qué tal vive en Barcelona?

-Muy bien. Ahora me he cambiado a un barrio del Ensanche, conocido por la numerosa comunidad de chinos que aquí vive. Ahora vivo rodeado de chinos, y me parece muy interesante. Y en una ciudad maravillosa que, ahora mismo, se enfrenta a problemas de carácter político cuya resolución no está nada clara. Pero yo, el tema político no me lo tomo muy en serio y procuro vivir sin que me amarguen el día a día. De momento, puedo perderme bien en mi barrio y hacer vida con esos cuatro amigos que aprecias mucho y, por supuesto, con los chinos.

Justicia

-¿Se pronuncia políticamente?

-Mi padre peleó en el lado republicano y estuvo preso. Mi talante es de izquierdas y eso significa que, por encima de todo, aprecio la justicia social y la lucha por los derechos de todas las personas; lo triste es que, ahora mismo, esa justicia y esa lucha de la que le hablo importan bastante poco a los de un lado y a los de otro.

-¿Independentista?

-No. Odio las banderas, no me gustan ni sus colores, ni nada. Si tengo que ser de algún sitio, que sea de mi casa, de mi edificio y de mi barrio, en el que ya le decía que me siento muy a gusto con....

-¡...los chinos! ¿He acertado?

-Pues claro [risas]. Antes vivía en el Barrio Gótico, y nuestros vecinos eran los turistas; los hemos cambiado por una comunidad un poco más agradable. Me tienen fascinado los chinos, ¿qué quiere que le diga?

-De su trabajo, ¿qué es lo que más le motiva hoy?

-Comunicar ideas, sin duda. Con la edad, me gusta cada vez menos dibujar y cada vez más pensar en lo que voy a contar. Y otra cosa: con un bolígrafo y una mierda de libreta de propaganda de lo que sea, soy feliz.