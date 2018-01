Mapas sin mundo (28/01/2018)

Sorprende descubrir que fueron los futuristas quienes inventaron el 'overbooking'. En su manifiesto sobre el teatro de variedades (29 de septiembre de 1913), Marinetti propone vender 10 tiques de cada asiento, a fin de que el público abandone su tradicional actitud pasiva y, a consecuencia del revuelo causado, interfiera en la representación. Todo, absolutamente todo, está inventado.

Probablemente sea 'Dark' la serie de todos los tiempos que mejor aborda la ya centenaria cuestión de los viajes en el tiempo. Su principal acierto es 'oscurecer' -en un sentido literal- el dispositivo anecdótico del relato, hasta el punto de que cada uno de los dramas personales que concurren prevalezca sobre cualquier tentación banalizadora. El nihilismo que exudan los personajes es de tal dimensión que estremece pensar en la posibilidad de que una multiplicación de las dimensiones de la realidad, en lugar de ampliar el margen de acción de la experiencia, achique fatalmente el perímetro de nuestras vidas. El ser humano es entrópico por el simple hecho de respirar. Cuantas más opciones tiene, mayor es el caos que genera. El libre albedrío dista mucho de ser un generador de felicidad.

En contra de lo que se cree, la política se halla abocada al fracaso cuando pretende simplificar la realidad. No se pueden solucionar problemas si uno no está dispuesto a 'complicarse la vida'. De ahí que pretender salir del paso del apremiante desafío de la igualdad salarial entre hombres y mujeres con un «no nos metamos en más líos» evidencia el fracaso de un modelo ya periclitado. La eficacia de una gestión no consiste solamente en solucionar los mismos problemas de siempre, sino en detectar otros muchos que todavía no estaban cartografiados. Cuando uno se va en su haber con el mismo número de problemas con el que vino, es que su visión de la realidad no ha crecido. Y eso es preocupante.

La política no es ni justa ni injusta. Es política.

Hemos pasado de la tiranía de los 140 caracteres de Twitter a la de los fondos de colores de Facebook. Todo texto que -por su extensión- no se entregue encuadrado cromáticamente no se lee. Luego vendrá la posibilidad de añadir una breve banda sonora para hacer entretenida la travesía por la lectura y, con el tiempo, la posibilidad de añadir olores. Malos tiempos vienen para aquellos que nos dedicamos a esto de escribir palabras sobre fondo blanco. Desapareceremos por no ser suficientemente 'experienciales'.

El futuro solo funciona como generador de esperanza cuando nublas la vista y todo se vuelve algo más incierto. Dejar de ver claro es el único antídoto contra la decepción.

En un mundo en el que todo se parece a todo, sorprende el hecho de que siempre expresemos una idea como si se dijese por primera vez. El 'mal de la originalidad' ha hecho que existan más dioses que seres vivos.