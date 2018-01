Mapas sin mundo (21/01/2018)

Se supone -lo cual es mucho suponer- que los avances sociales, aquellos que garantizan la igualdad de derechos entre personas, son la consecuencia de una apertura mental. Las convicciones resultan positivas si están sustentadas en una mayor capacidad de análisis y de reflexión -es decir, en la facultad para matizar y llegar a detalles que otros no han sabido ver. De ahí que resulte triste la imposición de un estado de opinión que solo es capaz de esgrimir argumentos generales compactos e inamovibles, frente a los cuales hay que responder pasivamente y casi por un acto de fe: o los tomas tal y como son, en bruto y sin depurar, o, por el contrario, eres puesto bajo sospecha o sufres un vacío harto elocuente. Precisamente, la idea misma de avance social surge de la negativa a aceptar sin más un 'status quo' como una situación normalizada y con nulo margen de maniobra. Porque no nos creemos lo que hemos vivido y nos han contado; porque hemos reflexionado hasta el punto de encontrar los puntos débiles de un sistema que se nos ha impuesto y que nunca hemos elegido; porque hemos elegido pensar libremente la realidad de una manera diferente... justamente por eso las cosas han cambiado y -esperemos- seguirán cambiando en el futuro. No entiendo, en este sentido, que, cuando en el contexto de un debate global, exista un miedo tan acendrado a la participación matizadora, como si de ello se desprendiera una impugnación a la totalidad de los ítems puestos en reflexión. No podemos caer, de nuevo, en los errores que han conducido a dinámicas sociales tan violentas e injustas como las que todavía se viven en la actualidad: o se aceptan los principios generales en tanto que absolutos, o estás fuera y te denostamos. La hegemonía no se combate con hegemonía. El pensamiento ha de ablandarse, tornarse más poroso y lábil, más dependiente de los otros. Únicamente así surgirán marcos de convivencia menos impositivos y reflejo de las múltiples identidades y sensibilidades que conforman cualquier comunidad. Esta sociedad está tan podrida de prejuicios, y calcula tanto sus pasos para no desbordar el perímetro de lo políticamente correcto, que sus causas no suelen llegar muy lejos. La gillipollez nos ha anegado.

Es desolador constatar cómo aquellos que más confían en ti y te otorgan sus afectos lo hacen a pesar de los estereotipos en los que te encasillan, y no como resultado de haberlos superado.

Los días pesan más cuanto más esperas algo de ellos. Hay que dejarlos en un blanco absoluto, tornar su potencial cualitativo en pura cantidad, en un número irrelevante por la que la vida pasa sin dejarse jirones.

Si de verdad existen personas que dejaron de importar, ¿para qué albergar cualquier sentimiento hacia ellas -nostalgia, decepción, odio? Lo que no importa no existe, y no tiene sentido invertir esfuerzos en ello.

Siempre he vivido las tardes de enero como algo sórdido, extremo, profundamente doloroso. Es como si, de súbito, la piel desapareciera y la luz golpeara directamente la carne. La luz más triste es aquella que no está filtrada, esa frente a la que no cabe defensa.

Esa sensación sabiamente descrita por Aute en una canción como 'Queda la música', en la que miras una fotografía tuya de antaño y descubres que no eres ése, que no tienes pasado, que nunca estuviste allí. Todos los momentos de tu vida fijados en una imagen dejan de inmediato de existir. La memoria visual nos aboca a ser pura ficción, a no explicarnos cómo hemos llegado hasta hoy.