Mapas sin mundo (04/02/2018)

Cerca de nada, lejos de ninguna parte. Una realidad sin orillas.

No se puede pretender ser innovador y, al mismo tiempo, no hacer nada que sea susceptible de generar controversia. O ardes en la hoguera o pereces en la indiferencia. Uno siempre es responsable de la forma que ha elegido de morir.

Solo un haikú bien escrito puede desentrañar, en tres versos, todo el horror de la agonía. Escribe Kamegaya Chie: «Enferma en cama, / me miré despacio / las manos resecas». Sobrecoge pensar que nuestros ojos solo descubren nuestro cuerpo cuando este está desapareciendo. Únicamente lo que nos deja merece nuestra atención. Observamos los trenes alejándose de la estación, pero no los que se quedan. Estamos hechos para la pérdida. La conciencia siempre es una línea de fuga.

Cualquier palabra que nombra lo ya sabido es una estafa. El lenguaje solo se muestra honesto cuando cristaliza el vértigo de la incertidumbre. Nuestra fatalidad es que escribimos para recordar, no para descubrir.

Esa maldita sensación de pensar que quien te admira lo hace por error, y quien te rechaza ejemplifica tu propio e inapelable fracaso.

Pocos políticos advierten de que la confrontación ya no resulta seductora. Reconoceré como tal una 'nueva política', una 'política del cambio', el día que alguien no necesite de ningún antagonista para legitimar su discurso. Es fácil saber lo que no se quiere; lo difícil es alumbrar un programa que no tenga nada que ver con esa realidad rechazada. Si quieres desmarcarte del pasado, deja de arremeter contra él y genera un nuevo origen. De lo contrario, te convertirás en la sombra, en la proyección en negativo de aquello que identificas como lo peor. Igual que la sombra de un cuerpo está limitada por el perímetro de este mismo cuerpo que la proyecta, las políticas de la confrontación se hallan constreñidas por el contorno de aquello que rechazan. O dicho de otro modo: distintas gallinas en el mismo corral.

A grandes males, soluciones a medias. Y así hasta que el tiempo se aburra de sí mismo y se plante.

San Juan se olvidó de reflejar otros de los inequívocos síntomas del Apocalipsis: las ideas se sustituirán por adjetivos. Si Gauguin huyó a las Antillas para desintoxicarse de la enfermiza cultura parisina de su tiempo, yo lo que necesito es alejarme a un lugar remoto y olvidado en el que la realidad no se encuentre adjetivada. ¿Existe algún sitio así?