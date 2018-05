Mapas sin mundo (20/05/2018)

El problema de interpretar todos los aspectos de la vida desde el rigor ideológico es que nadie, absolutamente nadie, es capaz de regirse en su vida de una manera tan disciplinaria. O se está abierto a vivir el mundo como una contradicción irreductible, o estás condenado a hacer el ridículo. Se vive, primero, como se puede, y, después, como se quiere. Y consideramos que nuestros actos íntimos no afectan a la generalidad de nuestros principios. Pero todo está relacionado. De ahí que uno deba comprometerse con lo esencial, y dejar el resto de las cosas fluir..

A veces tengo que cerrar los ojos y tomar conciencia del año en el que vivo para no sucumbir a la impresión de que nos encontramos en la premodernidad y estamos luchando por cosas básicas. Toda la polémica surgida acerca de las charlas ofrecidas por el colectivo 'No te prives' en los centros educativos raya en lo nauseabundo. Como otras veces he afirmado, la democracia no es un sistema que deba garantizar el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos, sino, ante todo y sobre todo, el derecho a la diferencia. La diversidad sexual no es una ideología que trate de ganar adeptos mediante lobotomías agresivas. La diversidad sexual es un hecho que hay que reconocer, proteger y procurar todos los medios posibles para su natural desarrollo. Se trata de la maravillosa libertad para amar como uno desee; la cual, y por encima de estándares y competencias curriculares, es la base sobre la que cualquier individuo ha de cimentar su educación. Sin esta base de libre expresión del amor y de la sexualidad, ningún conocimiento será real y saludable. Porque, entre otras cosas, cualquier ciudadano al que se le niegue este derecho fundamental será siempre una persona lesionada en su ser más íntimo. ¿Tanto trabajo cuesta entender esto? ¿Quién en su sano juicio puede entrever tras el reconocimiento de esta libertad una amenaza a los valores primordiales por los que se rige cualquier ser humano? Resulta increíble que todavía nos encontremos en este estadio, y que algo tan limpio se pretenda ensuciar con tan increíbles teorías conspiranoicas.

Marinetti escribió, en 1911, un manifiesto titulado 'El placer de ser abucheado'. Cuán lejos se halla este periodo de corrección política y de búsqueda enfermiza del aplauso unánime -y por ello falso- de este 'estado del alma', en el que provocar el disenso constituía la única forma de vida ética y decente. La única forma de romper el consenso es la no-existencia. Porque el simple hecho de respirar ya genera división en quienes te rodean.

Cuando no quedan orillas hacia las que nadar, solo queda mantenerse a flote en un mar de nadie. Y las piernas y los brazos se cansan. Al menos yo, no fui entrenado para no vivir en ninguna dirección.

Del pasado solo queda la incredulidad de no comprender cómo alguna vez pudo ser nuestro presente.

¿Para cuándo un software que permita transcribir el silencio? La mayoría de las veces hablo porque es la única forma de comunicar mis pensamientos. Pero, habitualmente, todo lo que pienso y siento está hecho de silencio, y no de palabras. El silencio es la forma de expresión más incomprendida y marginal de todas. Urge una solución para ello.