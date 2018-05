Mapas sin mundo (13/05/2018)

Mi cuerpo y yo. Todo se reduce a esta simplicidad tan descomunal y bárbara. Sobre todo porque esa 'y' copulativa que vincula ambos extremos evidencia dos realidades separadas, entre las que existe una distancia -aunque sea mínima-. La falla que me separa de mi cuerpo se termina por convertir en una fosa en la que se arrojan miedos y basura mental. Siempre que hay un 'yo' que habla de su cuerpo, la relación que establece con él es de pánico. La máxima nietzscheana 'yo soy muy cuerpo' se revela como un eufemismo que, en verdad, quiere decir: 'yo soy mi pánico'.

La esperanza es un destino fatal que se sustancia en el mantra 'todo va a cambiar'.

No necesitamos gente que piense igual que nosotros, sino que llore igual que nosotros. La semejanza en el pensamiento genera ideologías; la proximidad en el llanto, humanidad.

Me doy cuenta de la poca necesidad que tengo de asomarme a las ventanas y mirar hacia el exterior, sin esperar ningún hallazgo o revelación. Simplemente mirar, plegando mis expectativas a mis sentidos. La 'mirada a través' es quizás el único residuo del origen que queda. Y el hecho de que la desprecie demuestra cuán grande es el grado de desarraigo en el que vivo.

Qué pocos ejercen la crítica cuando ésta no otorga evidentes réditos sociales. Solo se es incómodo cuando la moda lo convierte en fácil y no cuando la disidencia desencadena un conflicto real

Mayo del 68 fue la última revolución romántica porque implicó creer en algo invisible: que, bajo los adoquines, estaba la playa. En la época actual, la imaginación nunca aspirará al poder porque ya nadie es capaz de creer que, bajo el suelo que pisamos, exista algo más y mejor.

El problema del debate público actual no es que no creas en aquello que te dicen, sino que esto resulta increíble. 'No creer' implica que hay un fundamento sobre el que reflexionar y con el cual disentir; resultar 'increíble' supone descartar de antemano aquello que se propone por carecer de consistencia. Definitivamente, nuestra época es increíble.

El día que despegue la ansiedad de mi cuerpo no sé qué parte de mi yo reconocible va a quedar. Quizás se trate del instante de mayor extrañamiento de mi vida. Me convertiré en el otro radical, en una alteridad inasumible.