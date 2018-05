Mapas sin mundo (06/05/2018)

La situación de nuestro código penal es tal que, ante un caso de violencia sexual, el violador goza de la presunción de inocencia y la víctima sufre de la presunción de consentimiento. Los 'aprioris' ya están pervertidos e implican que el concepto de equidad y objetividad constituyen una expresión tendenciosa del patriarcado. Solamente hace falta ver el modo en que han reaccionado muchos hombres ante el tsunami de conciencia social ante el delito de violación para comprender dónde radica la raíz de la enfermedad que se extiende por todo el sistema. He llegado a leer que las cosas se han puesto de tal modo que, antes de mantener cualquier relación sexual, se va a tener que requerir la presencia de un notario para que levante acta del consentimiento otorgado por la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura machista está tan sumamente normalizada que muchos hombres no son capaces de discernir objetivamente cuál es la frontera que separa la violencia del mutuo consentimiento. Para los especímenes más reaccionarios, el endurecimiento de las leyes contra la violencia sexual supone una limitación de su libertad. Cuál no será la natural objetualización que realizan de la mujer que todo lo que no sea tener derecho de pernada sobre su cuerpo conlleva una enmienda a la totalidad de la experiencia sexual. Y el mayor problema que esta situación arrastra es que quien juzgue los hechos de violación se rija por estos esquemas mentales. No seamos ingenuos: el patriarcado es una estructura de valores transversal contra la que nadie se inmuniza por desempeñar una profesión en concreto. Se puede ser profesor y machista, cura y machista, médico y machista, juez y machista. Cualquier profesión se autorregula por un código deontológico. Pero el patriarcado se encuentra tan diseminado y disuelto en el aire que es capaz de impregnar cualquier conducta, por reputada socialmente que esta sea. Todo es cultura -hasta el hecho de respirar. Y la cultura es machista sí o sí. No existen los intersticios ni los paraísos de bondad. Cuando seamos capaces de comprender la magnitud del problema, estaremos en disposición de poder suministrar soluciones de verdad.

No es el Dadaísmo ese movimiento tan bárbaro y destructivo que muchos piensan. Como botón de muestra, una escena digna de constituir el clímax de una película romántica: Cabaret Voltaire, 1916. Richard Huelsenbeck, uno de los líderes del movimiento, recita sobre el escenario del emblemático local una de sus célebres poesías sonoras o abstractas, de influencia africana. Entre el público se encuentra una chica algo conservadora que Huelsenbeck conoció nada más llegar a Zurich y de la que estaba perdidamente enamorado. Después de mucho intentarlo, el artista consigue que ella asista a una de las funciones que diariamente se programaban en el cabaret. Horrorizada ante lo que ve, la chica abandona corriendo la sala y Huelsenbeck, turbado por esa huída, interrumpe su actuación y sale tras de ella. Ya en la calle, él la alcanza y le pregunta qué le pasa. Ella le insta a romper cualquier relación con la banda de borrachos e iconoclastas que frecuentaban el Cabaret Voltaire. El ultimátum es claro: «O el Dadaísmo o yo». Huelsenbeck meditó abandonar sus ínfulas revolucionarias por amor. La siguió viendo, pero un día, tras una estampida en un cine al que habían acudido juntos, ella desapareció y nunca más la volvió a ver. El Dadaísmo podía ser una forma de anti-arte, pero no de anti-amor.

Pareciera que la figura estereotipada del alienígena -cabeza grande y ovoidal, ojos almendrados y cuerpo pequeño- es una invención de la cultura visual del siglo XX. Pero, leyendo el libro de John F. Moffit, 'Alienígenas', se comprende que esa misma iconografía ya aparece, con similitudes escalofriantes, en obras medievales, en cuadros como 'El Grito', de Munch, o en algunas esculturas de Brancusi. No hay nada nuevo bajo el sol. Qué texto más fascinante e iluminador.

Reconozco que resulto pésimo para vivir y aclimatarme a los periodos de transición. Soy tan impaciente y sé tan mal esperar que solo concibo los saltos o cambios bruscos. Me siento perdido en la ambigüedad.