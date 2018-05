El Mandarache se pasa al cómic

«Confianza en el futuro» sin perder «la exclusividad original»

Los ganadores de los Premios Mandarache, Cristina Fernández Cubas, y Hache, Álvaro García Hernández, indicaron que, para mantenerse como un certamen en el que «participar ya es un regalo, un premio en sí mismo», el ciclo cartagenero debe «mantener su exclusividad, su esencia». «Eso no quiere decir que no evolucione», explicó Fernández Cubas. «Los organizadores lo han hecho muy bien hasta ahora y por eso merecen confianza ciega en sus próximos pasos», apuntó. Sin embargo, García Hernández indicó que es necesario «que mantenga su exclusividad, su singularidad original, que le hacen único y que consigue que ganar aquí no tenga parangón». Lo más importante, para ambos, por delante de la competición, «lo que prima y debe crecer son las actividades de fomento de la lectura», sea cual sea el formato de creación literaria en el que decida adentrarse el comité organizador.