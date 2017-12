'La vuelta a Murcia en ochenta recetas', un viaje al sabor regional El periodista y crítico gastronómico Sergio Gallego, con su libro de recetas. / Martínez Bueso El libro que hoy presenta el crítico gastronómico de 'La Verdad' Sergio Gallego es una instantánea de los platos más cocinados en los últimos dos siglos en la Comunidad PACHI LARROSA Viernes, 22 diciembre 2017, 09:41

La cocina es memoria. Memoria de un tiempo pasado, generalmente mejor, según el poeta, o al menos así lo recordamos. Memoria de unas emociones, generalmente irresponsables y placenteras. Memoria de un paisaje, de un territorio. Y los recetarios no son sino libros de instrucciones, colecciones de algoritmos que registran esos platos que apelan a un viaje personal y colectivo.

'La vuelta a Murcia en ochenta recetas', que hoy presenta el crítico gastronómico de 'La Verdad' Sergio Gallego a las 12.00 horas en la fábrica de Estrella de Levante, en Espinardo, es un periplo por los sabores y aromas que conforman lo que hoy se come en esta Región. Gallego hace aquí de Phileas Fogg y Julio Verne al mismo tiempo, recorriendo Murcia y luego poniéndolo por escrito sobre papel. «El libro está pensado como objeto de regalo y como vehículo que extienda más allá de las fronteras regionales la difusión de nuestra cocina regional», señala Gallego, para explicar la opción de un objeto analógico en un mundo cada vez más digitalizado, especialmente en lo que se refiere a contenidos gastronómicos. «Pero -advierte- no es, en sentido académico, un libro de recetas de cocina tradicional. No son codificaciones de recetas de siempre. Las hay, pero aquí lo que pretendemos es mostrar una fotografía de cuál es la cocina que hoy se hace en los hogares de la Región, la cocina de nuestras madres, lo que se come también en los menús diarios de bares y restaurantes. Así que, aunque la base es tradicional, muchas recetas son actualizaciones o variaciones del modelo 'ortodoxo'».

Y, efectivamente, junto a muchos de esos referentes clásicos como el zarangollo, la morcilla de verano, gurullos, paparajotes o el caldero, aparecen recetas de «fondo de armario» como tortillas, buñuelos de bacalao, croquetas de pollo, lentejas, sopa de pescado... «El libro está pensado para esa generación que no ha llegado a los cincuenta años que cada vez cocina menos, que cada vez tira más de comidas preparadas y productos procesados, en una propuesta para que se pasen a la comida sana, a la comida de cuchara y de guiso», señala el crítico. «Además, hemos procurado incorporar pequeños trucos o consejos, algunas modificaciones para mejorar las recetas o adaptarlas a la vida cotidiana actual».

Sergio Gallego ha cuidado especialmente los aspectos formales de la publicación. «Sí, son textos muy concretos, divididos en párrafos con cada paso perfectamente explicado y con un cuadro de información práctica sobre aporte calórico, tiempo de elaboración y grado de dificultad de cada receta». Un meditado diseño a caballo entre una imagen moderna y un aire 'vintage', obra de la firma Envolture y una espectacular fotografía a cargo de Pedro Ruiz acompañan este viaje de descubrimiento culinario por el mapa regional, editado y patrocinado por Estrella Levante.

Ese carácter práctico se manifiesta también en la decisión tomada respecto de la organización de las recetas. «Al final, me decidí por mezclar tres criterios, porque ninguno de ellos por sí solo funcionaba: el orden en la mesa -entrantes, primeros... postres; los ingredientes -arroces, pastas...-, y métodos de cocción -asados, guisos, sartenes...-. Puede que no sea muy coherente desde un punto de vista académico, pero ha resultado ser el método más práctico». Como un regalo añadido, un código QR permite, tras su escaneo, visualizar un 'making of' de la publicación, que puede ser adquirida en la tienda de la empresa cervecera.