Viñetas para ayudar a los refugiados Imagen de 'Refugiados, Viñetas solidarias'. Varios autores de cómic ofrecen su trabajo para recaudar fondos para 'Save The Children' COLPISA Viernes, 22 diciembre 2017, 20:55

Un día el dibujante Jorge Fornés dio el pistoletazo de salida. Escribió en su muro de Facebook un alegato contra el horror de la guerra y con la intención de ayudar a los refugiados que acabó con un «Los autores de cómics deberíamos hacer algo».

La idea fue recogida por numerosos colegas de profesión que anunciaron un proyecto llamado 'Refugiados, viñetas solidarias' para recaudar fondos para 'Save The Children'. Numerosos autores pusieron nuevos trabajos a disposición de quien quisiera aportar dinero a la oenegé y comprar el tebeo. Al final, se ha logrado alcanzar su objetivo de 9.500 euros. Es más, la cifra aumentó hasta 11.020 euros que recibirá 'Save The Children' de manera íntegra porque ni los autores (dibujantes, guionistas, coloristas, etc.) van a recibir un euro -por su propia voluntad-.

Los micromecenas recibirán su ejemplar entre marzo y abril de 2018 mientras que su dinero ayudará a los refugiados que un día recordó Jorge Fornés.