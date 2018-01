Almudena Martínez-Fornés: «Hay sectores que apenas conocen al Rey» La periodista Almudena Martínez-Fornés. / Matías Nieto La periodista presenta esta tarde en el Casino de Murcia la biografía ilustrada 'Felipe VI, un rey para la España de hoy' ROSA MARTÍNEZ Jueves, 18 enero 2018, 02:02

Está convencida Almudena Martínez-Fornés, corresponsal de 'ABC' en la Casa del Rey desde 2002 y autora del libro 'Felipe VI, un rey para la España de hoy', que esta tarde presenta, a las 19.30 horas, en el Real Casino de Murcia, de que la gestión de Don Felipe al frente de la Corona ha aportado a la institución «transparencia», «neutralidad» y un firme compromiso «con la unidad de España». Todas ellas son características que la periodista, autora también de la novela 'Las hijas de Alfonso XII', intenta reflejar en la biografía ilustrada que, con motivo del 50 aniversario del Rey -los cumplirá el próximo día 30-, ha publicado con la editorial Espasa. En ella da cuenta de los principales acontecimientos que han marcado la vida de Don Felipe, desde su nacimiento hasta la actualidad. «De los 44 millones de españoles que somos -sostiene-, más de la mitad, aproximadamente unos 26, nacieron después que el Rey, y, por tanto, no vivieron en aquella España en la que él creció».

-¿Qué propone con esta biografía?

-Recordar a las nuevas generaciones y a aquellas personas que lo han olvidado cómo se forjó el Rey y cómo es como ser humano.

-¿Qué aspectos concretos descubre al lector?

-Siempre se ha dicho que Don Felipe ha tenido una vida muy fácil en comparación con la de su padre, la de su abuelo o la de su bisabuelo, porque todos ellos conocieron el exilio y él no. El libro, lo que pone de manifiesto es que esto no es realmente así. Cuando Don Felipe nació, en España seguía gobernando Franco y su futuro era incierto. Luego, la restauración de la monarquía se llevó a cabo en unas condiciones especiales que no respondían a la tradición de la Familia Real, y más tarde, cuando le tocó asumir la Jefatura del Estado, lo hizo en unas circunstancias muy difíciles. Siempre se había dicho también que Don Felipe iba a escribir la segunda parte de éxito que había supuesto el reinado de Don Juan Carlos, pero en los últimos años los niveles de popularidad de la institución se habían resentido por una serie de errores personales del Rey Emérito, y la situación política, además, era muy complicada. El pasado 3 de octubre Don Felipe vivió otro momento importante, cuando pronunció el discurso con el que defendió la democracia en Cataluña, al igual que hiciera su padre para frenar el Golpe de Estado del 23-F. Es cierto que el desafío catalán no se resuelve con un mensaje, sino que se necesitarán una serie de años para que España vuelva a resultar un proyecto ilusionante a los catalanes que han dejado de pensar en ello.

-¿Cree que, de algún modo, su libro puede influir en la imagen que los españoles tienen del Rey?

-Para muchos jóvenes, el Rey es un señor al frente de la Jefatura del Estado que no ha sido elegido democráticamente, y eso les parece anticuado. Es difícil valorar algo que no conoces, y para ser consciente de las ventajas que la monarquía en España pueda tener frente a otras formas de gobierno hay que conocer qué es la monarquía, cuáles son sus valores y a la persona que la representa. El problema es que, a pesar de que Don Felipe está en la esfera pública desde que nació, hay sectores de la población que apenas lo conocen. El discurso del 3 de octubre, por ejemplo, desveló una forma de ser del Rey que muchos españoles desconocían.

-¿Qué imagen tienen hoy los españoles del Rey?

-En general, una imagen positiva, de una persona que ha intentado renovar la monarquía, adaptarla a los nuevos tiempos y que, además, está disponible y muy bien formada.

-¿A usted qué le sorprendió del Rey cuando lo conoció?

-Lo que más sorprende del Rey cuando le conoces es su cercanía. No tiene nada que ver con la imagen que transmite en los actos oficiales. Es una persona muy próxima, con gran conocimiento de los temas y que no tiene prejuicios.

-¿Cómo recoge su libro el paso de Don Felipe por la Academia General del Aire de San Javier?

-La Región está muy presente en la vida de Don Felipe. Fue en los cielos de Murcia donde aprendió a volar, y donde vivió una experiencia muy dura cuando uno de los aviones de la base cayó y murieron un tutor y un alumno. Fue un momento durísimo para todos los que estaban allí, incluido Don Felipe, que se quedó bastante afectado. Al margen de ese triste episodio, el Rey tiene unos recuerdos excelentes de su paso por la Academia, donde mantiene buenos amigos, y donde volvió poco antes del relevo de la Corona para asistir a un acto conmemorativo [las bodas de plata de su promoción] junto a sus hijas.

-¿Era necesario ese relevo?

-Sí, porque la imagen y la popularidad de la Corona estaban erosionadas.

-¿Cree que se ha visto reforzada la institución?

-Don Felipe ha tenido la oportunidad de demostrar su grandeza; si todo hubiera venido rodado no habría dado a conocer su verdadera capacidad como jefe del Estado.

-¿Qué ha aportado?

-Transparencia y una neutralidad pulcra, sobre todo en las interminables rondas de consulta a los representantes de los partidos políticos tras las últimas elecciones. Ahí se vio, por primera vez, que había un vacío legal en la Constitución; si un candidato no reunía suficientes apoyos, la situación quedaba bloqueada porque, para que empezaran a contar los tiempos, era necesario que se presentara un candidato, se le eligiera o no. Los partidos intentaron presionar al Rey para que ese vacío se interpretara a su favor y él no cedió a ninguna de esas presiones. Parece fácil, pero a lo largo de la historia hemos visto que no siempre ha sido así. También ha dotado de transparencia a la institución y ha evitado que en el futuro se puedan producir nuevos casos como el 'Nóos'. Cuando decide que los miembros de la Familia Real no pueden trabajar en empresas públicas o privadas, lo que está haciendo es blindar a la institución frente a casos como el 'Nóos', que fue otro de los elementos de la tormenta perfecta que afectó al reinado de Don Juan Carlos. Y luego, ha demostrado que está dispuesto a defender la unidad de España y la Constitución todo lo que haga falta.

-¿Qué otros retos tiene delante?

-Combatir la corrupción, ayudar, en la medida de lo posible, a que la situación económica sea más favorable... en ese sentido, juega un papel importante abriendo puertas a empresas españolas en el exterior. Hacer frente a la crisis separatista y saber gestionar la fragmentación política que se ha producido en España con el fin del bipartidismo.