Los Reyes Magos regalan cuentos

Leo en el Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil y Juvenil 2017 que en España hay más de 73.000 títulos de libros para niños y jóvenes esperando en las librerías y en los estantes de las bibliotecas. ¡73.000 posibilidades de lecturas reales para empezar! En el universo de los niños sigue triunfando el libro de papel, cada vez en ediciones más cuidadas, con tan fantásticas y originales ilustraciones que se están ganando el aprecio de coleccionistas adultos. Hay un predominio absoluto de la narrativa, pero también se editan estupendos libros informativos, poemarios, obras de teatro... Existe toda una gama de tendencias entre los géneros fantásticos y el realismo: desde la humanización de animales y seres de otros mundos imaginarios hasta el relato policiaco, pasando por las sagas, las pandillas, los amores, los conflictos cotidianos, el humor... La novela gráfica aparece con fuerza en el panorama y las tiras de cómic también van consiguiendo un espacio. Todo, sin olvidar nuevas y exquisitas ediciones de los clásicos.

Cada año, hasta los Reyes Magos se vuelven un poco 'locos' ante los cientos de ejemplares dispuestos para elegir. Desde estas páginas les ofrecemos unas pistas para acertar con las últimas publicaciones del 2017.

Para los más pequeños

Vincent Mathy '¿Qué se esconde detrás de mi coche?'

Traducido por Elodie Bourgeois y editado por Juventud es un libro en cartoné, troquelado, de vivos colores y dibujos llamativos. Invita a jugar, una y otra vez, buscando y encontrando diversos vehículos que están escondidos unos tras otros. Pequeñas pistas en cada página incitan a abrirla y a comprobar si se acierta. Muy divertido.

Cally Stronk y Constanze V. Kitzing 'Nunú juega'

Adaptado por Antonio Rubio, forma parte de una colección en cartoné que edita Kalandraka para los más pequeños de la casa. Un delicioso elefante juega a través de las páginas con distintos objetos (pelota, arquitectura, cuento, puzle, coche), pero hay algo todavía más divertido... Rimas breves llenas de musicalidad facilitarán la memorización y repetición de los textos.

Julia Donaldson 'Colores'

Ilustrado por Axel Scheffler y editado por Juventud, es un libro en cartoné para aprender los colores con los animales de 'El Bosque de la Bellota'. En sus páginas viven una rana, una ardilla, una ratoncita, un zorro y muchos más... Un texto breve y rimado en asonante para leer en voz alta y la posibilidad de imaginar y contar distintas historias observando los graciosos dibujos.

Julia Donaldson y Axel Scheffler 'La hija del Grúfalo'

De los mismos autores, editado por Bruño, una edición rimada de las famosas aventuras de 'El Grúfalo / La hija del Grúfalo', que hacen las delicias de los pequeños.

Ana Palmero Cáceres 'Opuestos'

Editado por Ekaré, es un libro original y creativo para aprender los opuestos (grande / chico, muchos / pocos, subir / bajar...) a través de los símbolos geométricos de la cultura Yekuana, propia de los habitantes de la profunda selva amazónica. Ranas, iguanas, pájaros, tortugas... Incluso las grafías de las palabras se pueden observar al revés.

Xavier Deneux 'El mago Martín'

Publicado por SM, es un libro en cartoné con mecanismos giratorios, otros que suben y bajan, y pestañas y solapas para que el pequeño juegue y participe en cada página. Una palabra mágica, abracadabra, y el protagonista Martín, que se disfraza de hombre de las nieves, de vaquero, de astronauta, de buzo o de piloto con la ayuda del lector...

Impala (Imma Pla) '¡Muac! La historia de un beso verde'

Editado por Milrazones, es una divertida versión del cuento de la rana que se transforma en príncipe. A través de unas expresivas ilustraciones geométricas (que recuerdan a los personajes de los primeros videojuegos) y de breves textos onomatopéyicos, un beso verde cazado al vuelo va pasando de unos a otros en una cadena amorosa de ida y vuelta con una verde y mágica sorpresa final.

Nick Denchfield y Ant Parker 'El pollo Pepe y el huevo'

Editado por SM, es un llamativo libro con 'pop-ups' que encanta a los pequeños por las sorpresas de sus páginas... El famoso pollo Pepe encuentra esta vez un gigantesco huevo. ¿Qué habrá dentro? ¡Conocerán al emú, un ave grande, marrón, de suave plumaje!

Paula Carbonell Penichet 'Un perro y un gato'

Ilustrado por Chené Gómez y editado por OQO, es un gozoso relato que pone de manifiesto que las diferencias entre unos y otros no impiden la convivencia armónica y pacífica. A pesar de la incomunicación inicial y de algunos conflictos, («Un perro y un gato se conocieron. El gato dijo: ¡Miau! El perro dijo: ¡Guau! Pero no se entendieron»), los juegos y el trato hacen posible el cariño y la compatibilidad.

Gabrielle Vincent 'Ernesto y Celestina han perdido a Simeón'

Ilustrado y escrito por la autora belga, y editado por Kalandraka, es la primera historia de esta deliciosa pareja de personajes, un oso cascarrabias que ejerce de padre y una pizpireta ratita a la que adoptó como hija. En esta ocasión, Celestina pierde a su muñeco favorito y Ernesto se las ingenia para que lo recupere...

¡Leo solo! (de 6 a 8 años)

Rocío Alejandro 'La huerta de Simón'

Editado por Kalandraka, es el X Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados. El conejo Simón planta, como todos los años, un huerto de zanahorias... Y salen muchísimas. Van llegando vecinos y todos van plantando lo que les gusta comer: lechugas, tomates, berenjenas, maíz, hasta fresas para el postre. ¿Se enfada Simón porque se van apropiando de su huerta? Nooooo, pero ¿qué hará Simón?

Tom Percival 'Totalmente Adrián'

Traducido por Patrycja Jurkowska, y editado por SM, es un álbum que pretende reforzar la autoestima de los niños que se sienten diferentes. Al protagonista de esta historia, un buen día, le crecen unas alas con las que puede volar y sentirse libre... Pero las oculta tras un gran abrigo amarillo por miedo a ser rechazado. Todo en su vida se vuelve triste, en blanco y negro, menos su pesado abrigo amarillo. Cuando decide enseñar sus alas, se quita el pesado tabardo y vuelven los colores y la alegría.

Petr Horácek 'Pingüino azul'

Publicado por Juventud, es un álbum que también trata sobre la aceptación del otro. Un pequeño pingüino azul es rechazado por los otros pingüinos porque es diferente, y lo dejan solo, y nadie juega con él, aunque él se considera tan pingüino como los demás... Para llamar a la ballena blanca se inventa una dulce canción, pero los que vuelven para aprenderla son los pingüinos. ¡Vuelve a tener amigos y a sentirse querido!

Concha López Narváez y Fernando Lalana 'Cuentos de colores de animales'

Ilustrado por Violeta Monreal y editado por Bruño, es una propuesta muy divertida para los que empiezan a leer solos. Escrito con letra enlazada grande y pictogramas en colores (cada cuento lleva su 'pequeño diccionario' de pictogramas), recoge tres cuentos tradicionales, en versión de Concha López Narváez, y tres cuentos inventados, para 'ampliarlos' o 'complementarlos', de Fernando Lalana. 'Los tres cerditos', 'El patito feo' y 'La Ratita presumida' / 'El lobo de los tres cerditos', 'El huevo del patito feo' / 'Los novios de la Ratita presumida'. Las fantásticas ilustraciones-collages de Violeta hacen muy especial este libro.

Marianne Dubuc 'La ruta extraordinaria del Ratón Cartero'

Traducido por Raquel Solà, y editado por Juventud, es un álbum lleno de imaginación y encantadores dibujos. Esta vez, el cartero, para hacer su ruta, viaja en cohete por el espacio: llega primero al planeta XYZ; después al país de los caramelos; al país de los Mini-minis, al de los Maxis, al reino de las sirenas, a tierra de monstruos, al mundo de los unicornios... Detalles deliciosos sobre la vida cotidiana de los personajes mágicos que habitan las páginas de este libro y que van recibiendo cartas y paquetes...

Éric Veillé 'Mamá va al cole'

Ilustrado por Pauline Martín, traducido por Isabel Obiols y editado por Blackie Little, nos muestra con humor cómo es el primer día de cole para una preescolar que no quiere quedarse sin su mamá de ninguna manera. En el cole hay niños llorando y señoras-maestras desconocidas... Así que la madre no tiene más remedio que compartir la jornada como una alumna más, participando en las actividades. Al final, la niña comprueba que sin su mamá el cole es mucho más divertido. Este libro recibió el popular Prix des Incorruptibles 2017, un galardón que se otorga a partir de las votaciones de más de cien mil niños franceses.

Pablo Albo 'Erizo y Conejo. El susto del viento'

Ilustrado por Gómez y publicado por NubeOcho, es un cuento de la serie Erizo y Conejo, simpáticos personajes que comparten aventuras. En este caso, un susto de ida y vuelta, cada uno asustando, sin saberlo, al otro. Y pensando que han ganado al monstruo que los asustaba... Muy divertido.

Maurice Sendak 'Sopa de pollo con arroz. Libro de los meses - El uno era Juan. Libro de los números- Lluvia de cocodrilo. Un alfabeto- Miguel, un cuento muy moral en cinco capítulos y un prólogo'

'En versión de Gloria Fuertes y publicado por Kalandraka, la famosa Minibiblioteca son cuatro libritos especiales y fantásticos por numerosas razones: los geniales y expresivos dibujos narrativos de uno de los grandes autores de la ilustración para niños; el peculiar sentido del humor, contracultural, salvaje, irónico, tierno... El contenido imaginativo y lúdico, que propicia la reflexión; el simbolismo; el ritmo de los poemas; las sorpresas... ¡No han perdido ninguna gracia desde 1962, el año de su publicación! Y Gloria Fuertes aportó su encanto especial en la traducción.

Carlos Reviejo 'Poemas para dormir'

Con ilustraciones de Miren Asiain Lora, editado por SM, reúne 12 poemas llenos de música dulce, con pequeños toques de humor, narrativos, ligados a la tradición oral de las nanas, para esa hora de la noche en la que los niños necesitan un poco de calma amigable para conciliar el sueño. Y de paso, no solo se familiarizarán con el ritmo de la poesía; también disfrutarán con las líricas ilustraciones. «Hoy te traerá la noche / colcha de estrellas / y un almohadón de nubes / para que duermas».

De 9 a 11 años

Tomi Ungerer 'Allumette'

Traducido por Sandra y Óscar Senra Gómez, y editada por Kalandraka, es una versión del cuento de 'La Cerillera', de Andersen. Escrito en 1974, Ungerer traslada al mundo actual, lleno de avaricia y agresividad, a la pobre niña protagonista, que vivía vagando por la ciudad, dormía en coches abandonados y comía de las basuras. En Navidad se produce el milagro: la niña está muy cerca de la muerte, tiritando de frío y hambrienta; antes de morir pide un deseo: una loncha de pavo, un pastel...Y le caen del cielo. Luego, todos sus deseos se van haciendo realidad. Cientos de objetos no dejan de caer del cielo. Ella los comparte con todos los infelices, desempleados, tullidos que van saliendo de sus escondrijos ante el estupor de los ricos y la preocupación de los políticos.

Alonso Palacios 'Poemario di campo'

Ilustrado por Leticia Ruifernández y editado por Orecchio Acerbo, es un delicioso cuaderno de campo bilingüe, editado en Italia y traducido al italiano por Francesca Lazzarato. El escritor afincado en Archena nos regala poemas muy breves, enlazados con la lírica tradicional, que tienen como protagonistas a diez bichos pequeños, diez árboles, diez flores y frutos, diez aves... Dibujos y textos en perfecta unión para lograr emocionar con exquisitez, lirismo, pequeñas sorpresas, humor. Al final, una nota científica y pedagógica sobre cada animal y cada planta. Una joya.

'Finn y Sep. El laberinto de los gnomos'

Traducido por Mariona Vilalta Cambra y editado por Libros del Zorro Rojo, es un álbum especial por los colores casi monocromos de sus páginas, la calidad narrativa de sus ilustraciones, los cientos de detalles visuales, el breve texto, la necesaria participación interpretativa del lector... Es una estupenda propuesta para utilizar la imaginación y crear propias historias al ir resolviendo los misterios que se encierran en los distintos escenarios: una casa, un enredado jardín, una profunda cueva, torres y almenas o un mar revuelto.

Luca Tortolini 'El zorro y el aviador'

Ilustrado por Anna Forlati, traducido por Carlos Mayor y editado por Juventud, es un álbum de gran formato que está inspirado en la famosa historia de Saint-Exupéry. En este relato, es el zorro el que cuenta cómo Antoine, el piloto, le cura la herida que le produjo tras el accidente de su avión; cuenta cómo se hacen amigos. Y cómo, por casualidad, viaja con el piloto hasta la base militar, abandonando el bosque en el que vivía... Es feliz viviendo con su amigo el piloto. Un día, el aviador no regresa de su última misión. Pero el zorro es paciente y continúa mirando al cielo, esperándolo... Premio Nénuphar 2017 del álbum infantil.

Nob 'El comedor. Primer turno'

Traducido por Fabián Rodríguez Piastri, y editado por Dib-buks, es una colección de tiras cómicas en colores en las que se van reflejando distintas situaciones y los divertidos comportamientos de los niños a la hora de afrontarlas. Todo transcurre a través de un año escolar, con vacaciones incluidas, girando en torno a la comida. En cada página, una pequeña historia en viñetas que harán sonreír y hasta reír a carcajadas...

Paloma Bordons 'El gallimimus'

Con ilustraciones de Eugenia Ábalos, editado por Anaya, obtuvo el VIII Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga, 2017. Cuenta la historia de un niño que tiene que pasar el verano en un pueblecito lleno de viejos, sin sus padres (su madre hace reposo por embarazo de riesgo), al cuidado de una persona súper protectora. Allí se las ingenia para descubrir la libertad y sortear peligros; encuentra a una amiga peculiar, porque es de otro país, morenita, con una forma divertida de hablar, que vive en un autobús... Y juntos comparten aventuras y deliciosas galletas perrunillas. Humor y emoción en esta entretenida lectura.

Manuel Moyano 'Las aventuras del piloto Rufus'

Con ilustraciones de Francisco Javier García Hernández y editado por Raspabook, recoge cuatro historias de un mismo personaje, Rufus, simpático piloto aventurero y atrevido que nos va contando sus viajes estrambóticos a lugares insólitos. Nos cuenta cómo llegó por accidente a la isla de los niños perdidos; cómo viaja hacia el lugar exacto donde nacen los arcoíris, cómo ayuda a controlar un ejército de gigantes ratas amaestradas, o cómo es testigo del funcionamiento imperfecto de una máquina para adelgazar... Fantasía, intriga, humor y buena letra.

Pascale Hédeli y Amélie Falièren '1.2.3... ¡Ya! Los récords deportivos de los animales'

Traducido por Susana Tornero y editado por Juventud es un magnífico álbum que sorprende a cualquiera que se asome a sus páginas. Y es que los animales, con el único objetivo de sobrevivir, están dotados para correr, nadar, saltar, bucear, boxear de manera asombrosa... Agrupados por categorías olímpicas, desde la carrera de fondo hasta el patinaje, los animales van subiéndose en el podio. Así, por ejemplo, en la prueba de salto de altura, el ganador es el delfín listado, que es capaz de elevarse hasta 7 metros. La medalla de plata es para el puma (5 metros) y la de bronce para el jerbo de Egipto (2 metros). Fascinante y curiosa información sobre el mundo animal.

Roberto Aliaga 'Cómo arreglar un libro mojado'

Ilustrado por Clara Soriano y editado en SM, es un relato de suspense intenso, falsos culpables, malos entendidos, foros de internet, humor, lectura trepidante... Las peripecias de Víctor y Sara en relación con un diario manuscrito, perdido y encontrado en un parque, son muy, muy divertidas. A la intriga de la trama se unen las expresivas ilustraciones, llenas de viveza, que reflejan simpáticamente los distintos estados de ánimo de los personajes. Con razón ha obtenido el Premio Barco de Vapor 2017.

Fiona Robinson 'Las ideas de Ada'

Traducido por Susana Tornero, editado por Juventud, es un precioso álbum que nos acerca a la vida de una mujer silenciada, como otras muchas. Ada Lovelace (1815- 1852) fue la primera programadora informática del mundo. Era hija del famoso poeta Lord Byron y de la matemática Anne Milbanke. Su imaginación y su gusto por las aplicaciones matemáticas la llevaron a descubrir un algoritmo capaz de crear soluciones de cálculo en una máquina; pero no solo eso: también podría la máquina ser programada para imágenes, música y palabras... ¡Hasta cien años después de la muerte de Ada no se construyó el primer ordenador!

Roberto Santiago 'Los futbolísimos. El misterio del obelisco mágico'

Con ilustraciones de Enrique Lorenzo y editado por SM, es el número 12 de una exitosa colección de fútbol y misterio escrita en clave de humor, con frases cortas, lectura rápida y fácil. A los amantes del fútbol les encantará esta pandilla (me recuerda a la de Los Cinco de Enid Blynton) formada por chicos y chicas que forman el equipo de Paso Alto. En esta ocasión, viajan a Argentina para jugar un torneo y reencontrarse con Helena 'con hache'. También deben resolver un problema: restituir el trofeo del Obelisco a su verdadero dueño.

Mónica Rodríguez 'El hotel'

Ilustrado por Paula Blumen y editado por SM, es una divertidísima novela que se desarrolla en un hotel asturiano. Se alojan allí los nueve hijos del abuelo, más cinco peculiares inquilinos fijos, más los pasajeros, más el perro Nicanor, que estaba pero al que nadie veía, más los fantasmas. Y los niños, que vuelven al hotel tras la muerte del padre. Van transcurriendo los días entre canciones, extravagancias, barullos, bromas, recuerdos, amigos... Pero la llegada de un nuevo huésped, el señor X, trastorna ese mundo cálido y fantástico. ¿Lo volverán a recuperar?

De 12 a 14 años

Diego Arboleda 'Elio. Una historia animatográfica'

Con ilustraciones de Raúl Sagospe y editado por Anaya, cuenta la historia de un niño de finales del siglo XIX que vive en un mísero orfanato, casi sin comer, golpeado, más pobre que las ratas, al que hacían trabajar en una granja. Este chico, Elio, veía la vida en blanco y negro: un problema en sus ojos le impedía distinguir los colores. Un día cambia su suerte: lo adopta un peculiar matrimonio precisamente por su problema en la vista, y desde entonces tiene una familia, una educación y unas gafas... Pero se tendrá que enfrentar a complicadas intrigas de sociedades secretas, secuestros, chantajes, inventos y estafadores. Humor y muchas aventuras.

Francisco Díaz Valladares 'Truhanes'

Ilustrado por Ada Sinache, y editado por Edebé, cuenta otra historia de orfanato, esta vez de principios del XIX. Nos trasladamos al País Vasco, a un caserón enorme en medio de la montaña, donde vivían treinta niñas bajo una rutinaria y dura disciplina. Y entre ellas, Alba, la protagonista. Un buen día llega Pepón, un chico vagabundo protegido como testigo de un delito. La vida de Alba empieza a cambiar. La fuga del hospicio, su disfraz de chico para sobrevivir en la calle, su acción valiente y arriesgada una fría Navidad... Al final encuentra la felicidad y procura la de sus compañeros del orfanato.

Rudyaard Kipling 'Precisamente así'

Ilustrado por Ángel Domínguez, traducido por Marià Manent, y editado por Juventud, es una reedición con nuevo formato de las divertidas e intrigantes historias que Kipling, Premio Nobel de Literatura, contaba cada noche a su hija Josephine. Desde su publicación, en 1902, muchos niños han disfrutado leyendo estas fantasías argumentadas que explican por qué tiene la ballena garganta tan singular; el leopardo, sus manchas en la piel; el canguro, su bolsa; o cómo se escribió la primera carta o cómo se inventó el alfabeto...

Paco López Mengual 'El grafiti del Cid'

Editado por Tirano Banderas, nos relata cómo dos amigas que están estudiando el Poema de Mio Cid se ven envueltas en un misterio de tesoros y pasadizos ocultos: resulta que una de ellas vive en el mismo sitio que, siglos atrás, fue el castillo del rey al-Samiz III. Este rey tuvo relación con Alfonso VI y con el Cid Campeador, y ambos personajes históricos visitaron Molina de Segura en el año 1089. Historia, intriga y aventuras en esta novela que pretende divulgar también la historia del municipio murciano.

Àngels Navarro 'Caso Abierto. ¡Sigue la pista! 9 casos y 70 pistas para pensar y divertirse'

Ilustrada por Jordi Sunyer, traducida por Marcos Poquet y editada por Combel, es una original propuesta para los amantes del misterio y de la resolución de casos policiacos: los métodos de Sherlock Holmes, Miss Marple, Poirot, Jessica Fletcher, Laura Holt... están al alcance del ingenio y de la observación del lector. Se plantean investigaciones bastante complicadas en lugares muy diversos (un vestuario deportivo, un barco, unos almacenes, un circo...) que exigen una lectura minuciosa de los informes de cada delito. Al final, se ofrecen las soluciones de cada caso, para comprobar las dotes detectivescas...

Maite Carranza y Julia Prats 'Hermanas, perros, frikis y otros especímenes'

Editado por Edebé, es una disparatada historia escrita a dos manos por madre e hija... Un grupo variopinto de chicos coinciden en Irlanda durante un mes de verano. ¡Y les va a ocurrir de todo! Ya antes de llegar se intuyen varios enredos disparatados: Marina, la protagonista, está suplantando la identidad de su hermana Ángela; en el vuelo a Dublín conoce a Cicerón, un friki enganchado a los videojuegos que viaja para «desintoxicarse»; y también conoce a dos chicas extrañas y divertidas de las que no sabe muy bien si son o no son amigas. Además, se va a relacionar con el novio irlandés de Ángela, va a vivir en casa de unos italianos mafiosos, se mezcla con un grupo de animalistas... Muchos desatinos para sonreír y reflejar algunos comportamientos de los adolescentes de hoy.

Lola Moral y Sergio García Sánchez 'La bella durmiente'

Editada por Dib-buks, es un doble libro 'acordeón' que presenta un juego literario a partir del cuento tradicional. Una actualizada y reivindicativa princesa, que habla un lenguaje de hoy («bautizo cañero», «se pasaron tres pueblos», «daños colaterales», «menda lerenda») y que es «dueña» de su vida tras despertar de la maldición, es la que cuenta la historia y sus variaciones: es ella la que elije a quién besará, faltaría más. Y besa muy despierta (nada de durmiente), cuando decide que es el momento. Una joven con voluntad propia.

Maite Carranza 'Una bala para el recuerdo'

Editada por Loqueleo, es una novela sobre la Guerra Civil española. La acción se traslada a 1938, a un pueblecito palentino, Barruelo de Santullán. Basada en una historia real, el protagonista es un chico de trece años que cree que su padre ha muerto en combate, porque nada se sabe de él desde que partió al frente; pero llega la noticia de que se encuentra prisionero cerca de Oviedo. Presionado por su madre, emprende un duro viaje de cientos de kilómetros hasta Asturias para traerlo de regreso a casa. Su mejor amiga, la perra Greta, lo acompaña con su alegría incondicional. Atravesará montañas con lobos, pasará hambre, pasará miedo, robará comida, huirá de la Guardia Civil, conocerá a personas que lo perdieron todo, a los que huyen de los ganadores. Descubrirá el horror de la guerra...

Más de 15 años...

David B. 'Hâsib y la reina de las serpientes. Un cuento de Las mil y una noches'

Traducida por Unai Velasco y editada por Impedimenta, es una excepcional novela gráfica que recrea una de las historias que contaba Sherezade al sultán Shahriar para salvar su vida. Desde el año 850, esos cuentos de 'Las mil y una noches' nos siguen encantando. Sherezade le dedica a este cuento dieciséis noches (de la noche cuatrocientos ochenta y dos a la cuatrocientos noventa y ocho), por eso en el cómic no solo nos encontramos con las aventuras de Hâsib, sino que conoceremos las de otros personajes que tuvieron que ver con la reina de las serpientes. David B. se ajusta a la estructura encadenada de los cuentos, donde cada uno lleva a otro antes de conocer el desenlace del primero. Aventuras fabulosas pobladas de misterios, de dioses, demonios, príncipes, piratas y profetas... ¡Fantástico!

nnelise Heurtier 'Sweet Sixteen'

Traducido por Cristina Ridruejo Ramos y editado por Milenio, es un libro conmovedor que relata un hecho real: por primera vez, el instituto más prestigioso de Arkansas abre sus puertas a un grupo de nueve adolescentes de color negro; sobrevivieron valientemente al rechazo colectivo de dos mil quinientos estudiantes blancos, de sus padres y madres, de algunos profesores, todos empeñados en impedir que estudiaran allí... Estamos en el sur de EE UU, en el año 1957. Como se lee en el prefacio, la segregación está a la orden del día. Todo está cuidadosamente pensado para que los blancos no tengan que soportar la presencia de los negros. Considerados como seres inferiores, se les califica de sucios, primitivos y transmisores de toda clase de enfermedades. Para la mayoría de los blancos, resulta inconcebible bañarse en las mismas piscinas, usar los mismos baños, entrar por la misma puerta o ser enterrados en el mismo cementerio que ellos. Al año siguiente, se cerraron los cuatro institutos públicos de la ciudad porque no quisieron seguir con el programa de integración. Volvieron a abrirse en 1960, con pocos cambios... Esos nueve estudiantes se atrevieron a romper las normas y a luchar por los derechos de todos.

Nicola Yoon 'El sol también es una estrella'

Traducida por Xohana Bastida y editada por SM, es una atractiva novela romántica que se sale de los cauces típicos del género y aborda también otros temas interesantes relacionados con teorías científicas, universos paralelos, problemas sociales, problemas de emigración... Nicola Yoon, jamaicana de nacimiento y residente en Los Ángeles, primera en la lista de éxitos de Estados Unidos, propone en esta historia una sucesión de capítulos aparentemente independientes, que encabezan los protagonistas Natasha y Daniel, el Universo, otros personajes y situaciones. En definitiva, un bello relato que emocionará a muchos adolescentes.

Pénélope Bagieu 'Valerosas. Mujeres que solo hacen lo que ellas quieren'

Traducida por Fernando Ballesteros y editada Dib-Buks fue en su día una colección de web-cómics publicada en Francia por encargo del periódico francés 'Le Monde'. Trasladada al papel, se han vendido más de 200.000 ejemplares y se han traducido a diez idiomas. Recoge las vidas excepcionales de quince mujeres que tienen algo en común: son personas silenciadas, sin ningún reconocimiento a su trabajo. Raperas, vulcanólogas, compositoras, abogadas, intérpretes de animales, inventoras, astronautas, bandoleras, activistas de buena familia... Las pequeñas biografías de las quince protagonistas impactan. Un libro imprescindible.

Cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes 'Damas oscuras'

Escritos por varias autoras, traducidos por varias traductoras, y editado por Impedimenta, recoge 22 historias escritas durante el reinado de la reina Victoria. Desde autoras clásicas famosas y conocidas, como Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell, Margaret Oliphant o Willa Cather y Charlotte Riddel, a otras no tan conocidas como Amelia B. Edwards o Rosa Mulholland, inglesas y norteamericanas, que escribieron con el fin de provocar miedo en el lector. Fantasmas, aparecidos, almas en pena, suicidios... Vientos gélidos que se cuelan por las ventanas, ruidos siniestros, tormentas. Estos relatos ponen de manifiesto la fascinación por la muerte y por el Más Allá, por el terror. La portada es un acierto... Y el contenido, para no leer por la noche.

Miguel Hernández 'Miguel Hernández. 25 poemas ilustrados'

Ilustrados por Elisa Arguilé Martínez, Isidro Ferrer Soria, Javier Sáez Castán, Pablo Amargo y otros, y editados por Kalandraka, es un libro homenaje al poeta de Orihuela de quien este año se conmemoraban los 75 años de su muerte. 25 poemas complejos, llenos de metáforas y sentimientos, de pasión, pertenecientes a distintos libros: 'El rayo que no cesa', 'Otros poemas', 'Vientos del Pueblo'... se interpretan también a través de la pintura, la escultura, el diseño o la fotografía de 25 artistas plásticos. Antonio Rubio escribe un prólogo y una breve biografía del escritor.

E. C. Bentley 'El último caso de Philip Trent'

Traducido por Guillermo López Gallego y editado por Siruela, es una trepidante novela policiaca considerada como obra maestra por grandes escritores del género, desde G. K. Chesterton hasta Agatha Christie, y por entusiastas lectores, como Fernando Savater o Luis Alberto de Cuenca. Escrita en 1913, no ha perdido fuerza: un famoso hombre de negocios norteamericano aparece muerto con un tiro en el ojo en su propia finca de la campiña inglesa. Philip Trent, periodista, pintor y detective aficionado, que sigue el caso por la prensa, es contratado por el propietario de su periódico para que investigue el crimen y vaya escribiendo las crónicas. Sus razonamientos nos son siempre acertados y mete la pata hasta el fondo. Pero logra resolverlo. Y hay algo más después de la resolución del caso...