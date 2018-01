Menchu Gutiérrez: «Procuro defenderme de las palabrerías que nos invaden» La escritora madrileña Menchu Gutiérrez. / María Gil La escritora presenta esta tarde, dentro del ciclo 'De-Construyendo' de la UMU, 'Siete pasos más tarde', una obra sobre las formas de medir el tiempo ROSA MARTÍNEZ Jueves, 25 enero 2018, 02:57

«Somos un órgano llamado reloj». La voz de Menchu Gutiérrez (Madrid, 1957) casi puede confundirse con la de una niña que aún irradia inocencia. Sus palabras parecen envueltas en un halo de dulzura que viaja a ritmo pausado. Invitan a escuchar. El tiempo, dice alejada del ruido, «nos cuestiona constantemente». Autora de los libros 'Disección de una tormenta' y 'El faro por dentro' -vivió durante más de veinte años en uno de ellos, en San Sebastián- , así como de los poemarios 'La mordedura blanca' y 'El ojo de Newton', entre otras obras, Gutiérrez participa esta tarde en el ciclo 'De-Construyendo' de la Universidad de Murcia (UMU), dedicado en su tercera edición a las pensadoras contemporáneas. En el marco de esta actividad presentará su último libro, 'Siete pasos más tarde', editado por Siruela. Será en la librería murciana Letras y Tragos, a las 19.00 horas.

-¿Cuántas veces ha intentado parar el tiempo?

-Bueno, he querido detenerlo muchas veces, pararlo ante la maravilla; pero este libro no habla de cómo hacer las cosas, más bien es un viaje por las medidas del tiempo: los días, las horas, qué es un minuto, qué son las estaciones... y por cómo la poesía se encarga de convertir esas medidas en hechizos, en espejismos.

LO QUE DICE Sobre el paso del tiempo «En un mismo día puedes morir de hartazgo y de inanición por falta de horas, ambas cosas son posibles» Falta de reflexión «Vivimos en una inercia y aceptamos todo lo que llega sin grandes cuestionamientos» Nuevas tecnologías «No tengo nada en contra de las redes sociales, pero no las practico, sé que no me traerían nada bueno» Ciclo dedicado a las pensadoras «Es importante que se escuche la voz femenina porque ha estado silenciada mucho tiempo»

-¿Por qué el tiempo?

-Es un tema eterno y universal. Somos personas caducas y nos interrogamos sobre él. La ciencia dice que no existe, pero nosotros demostramos que sí: somos un órgano llamado reloj, el tiempo nos cuestiona constantemente.

-¿Le obsesiona?

-Una cosa es el tiempo y otra la experiencia del tiempo. El primero, a veces, es amable, y otras se acelera demasiado; otras crece y otras decrece; otras nos es hurtado. No es una obsesión permanente, pero es algo que constantemente está planteándonos cuestiones.

-¿Usted cómo se enfrenta a él?

-En un mismo día podemos ser muchas personas; puedes morir de hartazgo y de inanición por falta de horas, ambas cosas son posibles.

-¿Moldea?

-Decía el maestro [Zen Eihei] Dogen que son muchas las personas que piensan que el tiempo pasa, pero el hecho verdadero es que el tiempo está siempre en el mismo sitio y somos nosotros quienes pasamos por él.

-¿A qué le ha llevado a reflexionar este libro?

-Este es un libro que se alimenta del tiempo. Pero no me importa tanto lo que se dice de él como la forma en la que se aborda. Aquí he tirado de mi memoria o, mejor, la memoria ha tirado de mí, y ha actuado como motor creativo. Lo que me ha movido ha sido la expresión poética del tiempo.

-Dice de su obra José María Pozuelo-Yvancos: «Es una narración en la que ocurren muchas y pocas cosas al mismo tiempo». ¿Cuáles?

-Entiendo que el libro no puede llamarse ensayo porque tiene un componente creativo importante. Pero se puede entrar en él como si a una casa se entrara por un desagüe, por una ventana o por la chimenea, y no solo por la puerta principal y la trasera. Yo he intentado entrar en este libro de todas estas maneras.

-Añade Pozuelo-Yvancos: «Precisa de lectores pacientes en los que no haya afán de consumir sucesos». ¿Está de acuerdo?

-La obra invita a muchas reflexiones que nos afectan, como, por ejemplo, la aceleración en la que vivimos. No todo el mundo está dispuesto a hacer una pausa, desenroscar una bombilla y encender una vela. Es importante hacer una pausa y reflexionar sobre el tiempo en el que vivimos y cómo vivimos.

«Bacanal informativa»

-¿Qué le inquieta?

-Sin duda, esta especie de enfermedad informativa que nos asalta constantemente. Esta especie de bacanal informativa en la que no hay tiempo para profundizar en nada ni para desarrollar un espíritu crítico. Me inquieta toda esa sucesión de titulares.

-¿Qué es prioritario en su día a día?

-Procuro defenderme, en la medida que puedo, de esta invasión permanente, más que de palabras, de palabrerías, pero nadie está libre. La misma tecnología extraordinaria que nos ayuda es también nuestra enemiga si no sabemos utilizarla. Y creo que son muy pocos quienes saben ejercer ese control; vivimos en una inercia, aceptamos lo que llega sin grandes cuestionamientos y es preciso reflexionar mucho más en lo que nos da y nos quita.

-¿Cómo logra defenderse?

-Creando silencio. Procuro no sucumbir al hechizo del teléfono y procuro tenerlo en silencio, o apagado, naturalmente, si estoy en compañía. Si estoy trabajando, los teléfonos están desconectados. Controlo la entrada y salida de mis correos para no ser víctima de esta ansiedad que genera el mensaje permanente. No tengo nada en contra de las redes sociales, pero no las practico, estoy segura de que no me traerían nada bueno, al menos a una persona como yo. Los silencios me parecen fundamentales para pensar, son casi sinónimos del hecho de parar el reloj oficial.

-Participa en un ciclo que, en su tercera edición, está dedicado a las pensadoras contemporáneas. ¿El mundo necesita más voces femeninas?

-Me agrada ver cada vez más voces femeninas en el ámbito del pensamiento. Siempre han estado ahí, pero no siempre han sido visibles. La mujer también tiene un tiempo diferente, y ese tiempo ejerce una influencia en lo que se dice y en cómo se dice. Es importante que se escuche la voz femenina, sobre todo porque ha estado silenciada durante mucho tiempo.