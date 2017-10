«Esta novela me devoró como un fuego; no me soltó hasta que la escribí» Cristina López Barrio narra una trágica historia de amor en 'Niebla en Tánger' EFE BARCELONA Martes, 17 octubre 2017, 02:24

'Continuidad de los parques', de Julio Cortázar, fue «el fogonazo» y, tras éste, una idea «devoradora» se apoderó de ella como «una alimaña». Por eso Cristina López Barrio (Madrid, 1970), flamante finalista del Premio Planeta, «no puede estar más feliz» de haber acabado su «metanovela» 'Niebla en Tánger' con tan buen resultado. Especialista en Propiedad Intelectual, desde 2010, año de su debut con 'La casa de los amores imposibles', su vida es la literatura. «No obstante, a veces echo de menos el derecho; siempre he sido muy idealista y la idea de preparar la defensa de alguien me sigue atrayendo mucho», explica. Con la novela finalista ha hecho un ejercicio de metaliteratura y «la alimaña» que acecha en la idea de que un personaje encuentre en una novela la explicación de lo que le ocurre la devoró «como un fuego» durante el proceso de creación, cerca de un año. «No me soltó hasta que la escribí», asegura la autora.

El libro comienza con una mujer, Flora Gascón, que en diciembre de 2015 amanece desnuda junto a un hombre del que guardará un libro que éste se deja en la habitación. En él se relata la historia de Paul Dingel, desaparecido en 1941 en el puerto de Tánger.