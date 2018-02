Miguel Munárriz: «La literatura nos salva de ser mediocres» El escritor Miguel Munárriz. / Mario Fernández El coordinador editorial de 'Zenda', la revista digital impulsada por Pérez-Reverte, la presenta hoy en Murcia junto a su director, Leandro Pérez ANTONIO ARCO Miércoles, 21 febrero 2018, 03:47

Soledad, amor, sexo, ¡ojalá que sed de justicia!, absurdo, violencia, aventura, ternura, un viaje de ida y vuelta al fondo del mar, recuerdos, un anhelo imbatible...: he aquí la vida, la suya y la de todos. Y para contarla, existe como un milagro constante la buena literatura, enemiga de toda forma de complacencia o de pereza, emprendedora de viajes tan alucinantes como los de Gulliver y un arma noble de belleza e inteligencia que procura no asustarse por la existencia de los seres más extraños, sean habitantes de Liliput o personajes inclasificables o brumosos. Miguel Munárriz (Gijón, 1951), escritor, dinamizador cultural, cofundador de la agencia Dos Passos y actual coordinador editorial de la revista literaria digital 'Zenda' -www.zendalibros.es-, estará hoy en Murcia para presentarla en un acto, en el que también participará su director, Leandro Pérez, que tendrá lugar en el Hemiciclo de Letras de la UMU. Organizado por la Cátedra Arturo Pérez-Reverte, se sumará a la presentación-coloquio José Belmonte, crítico literario de 'La Verdad'.

«Me siento perplejo ante lo que vivo cada día. Me levanto y observo cómo se van deteriorando tantas cosas a partir del mundo de esa política actual tan insoportable, tan insufrible...; no es nada agradable, pero me niego a darme por vencido», indica Munárriz, autor del poemario 'Poesía para los que leen prosa' (Visor). Derek Walcott, en 'La abundancia', escribe: «No hay nada excepto el sol al final de la calle y un caliente mar entre las casas que se desmoronan». El coordinador editorial de 'Zenda', inquieto y muy curioso a pesar de todos los pesares, respira más tranquilo cuando, como anuncia Walcott, él también puede asegurar: «... y ahora ya pasó el éxtasis de la desesperación».

Qué Presentación de la revista digital 'Zenda'. Organiza la Cátedra Arturo Pérez-Reverte. Dónde y cuándo Hemiciclo de la Facultad de Letras de la UMU, a las 19.30 horas. Participan Leandro Pérez, Miguel Munárriz y José Belmonte.

-¿Qué es lo último que se ha preguntado usted?

-Esta mañana he desayunado con la noticia de que si hubiera una convocatoria de elecciones generales ahora, volvería a ganar el PP; por muy poco margen, pero ganaría, y esto es muy desolador. Después de tanto desaguisado, de tanta corrupción, de tanta mala política, te encuentras con que todo esto no cambia nada. Y ante este panorama, no queda otra que quedarse perplejo.

-¿También ve al país perplejo?

-España es un país que, a pesar de todo, se mantiene en pie; tal vez sea así gracias a una manera de ser que hace que veamos el mundo con cierta ironía y desparpajo. No hay más que fijarse en algo que a mí tampoco es que me guste mucho: de todo se hacen chistes, incluso de las situaciones más terribles y escabrosas. No lo encuentro nervioso, pero sí un poco decepcionado porque creo que todos, más o menos, intuimos lo que va a traer el futuro. Muchos ya tenemos la vida más o menos hecha, pero me apena pensar en el porvenir que les espera a los jóvenes, toda una gran incógnita que no teníamos nosotros hace no tantos años.

-¿Y de qué tiene la suerte?

-En estos momentos de mi existencia, de tener a mi alrededor gente interesante con la que poder vivir, y de desarrollar un trabajo que me reporta muchas alegrías. Estar al frente de la coordinación editorial de una revista como 'Zenda', y poder colaborar con tantos buenos amigos, es un lujo que agradezco.

Miguel Munárriz habla con entusiasmo de la revista de la que es editor y cofundador Arturo Pérez-Reverte, quien un día, en buena compañía de admirados amigos, se preguntó: «¿Sería posible crear una especie de lugar o plaza común, de legión extranjera donde a nadie se le preguntara sino por libros y literatura, sin buenos ni malos, sin etiquetas ni ideologías?». Y como el movimiento se demuestra andando, porque si nos empeñamos lo suficiente seguro que 'E la nave va', con permiso de Fellini, el autor cartagenero se comprometió a impulsar una revista digital que fuese «un territorio de libros y de amigos» en el que cualquier lector pudiese encontrar una «feliz estancia y felices libros».

Para vivir

-¿Qué literatura y para qué?

-¡Para vivir, sin duda! Hablo de libros cuya lectura, de algún modo, te transforma, te ayuda a pensar, te aporta lucidez. No estoy en desacuerdo con la lectura solo como mero entretenimiento, pero prefiero otro tipo de libros. Esos libros que me han salvado del deterioro moral y me han ayudado a comprender mejor la realidad. La literatura nos salva de ser mediocres; conmigo lo ha hecho.

-¿Qué se propone 'Zenda'?

-Poder cada día mostrar, con rapidez y dignidad, lo que se está produciendo editorialmente hablando. El mundo editorial, convertido en una página web que es alegre, dinámica, dicharachera y profunda, todo ello a la vez. Y hecha con rigor, dinamismo y profundidad de análisis.