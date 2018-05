Manuel Vilas presenta en Murcia su éxito literario Manuel Vilas, ayer con su novela en Expo Libro. / G. Carrión / AGM LV. Miércoles, 16 mayo 2018, 09:31

La librería Expo Libro, en Murcia, acogió ayer la presentación de 'Ordesa' (Alfaguara), la novela de Manuel Vilas que se ha convertido en un éxito literario y que ha merecido el aplauso de la crítica y los lectores. Vilas, también poeta y colaborador de Opinión de 'La Verdad', 'resucita' a sus padres en este texto original, conmovedor y descarnadamente sincero. «Los muertos no se están quietos. Yo tengo una relación un poco fantasmal con mis padres: los veo de vez en cuando», indicaba el autor en una reciente entrevista en este diario, en la que también manifestaba que «el nacionalismo catalán me parece muy bien, pero lo que no entiendo es qué hace allí la izquierda defendiéndolo, eso no hay quien lo entienda». Según Vilas, «antes abundaba más la alegría aunque la vida fuese más difícil».