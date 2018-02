Luis Landero: «Hemos optado por la vulgaridad y por los viejos vicios de la España eterna» El escritor Luis Landero. / Òscar del Pozo «Veo un páramo político», dice el autor de 'La vida innegociable', que hoy participa en Molina en el ciclo 'Escritores en su tinta' ANTONIO ARCO Jueves, 22 febrero 2018, 04:02

Ha llovido vértigo a raudales desde aquellos 'Juegos de la edad tardía' con los que en 1988 Luis Landero (Alburquerque, 1948) cautivó a los lectores y a la crítica, que le han seguido fielmente a lo largo de una selecta trayectoria literaria que cabalga a lomos de un estilo propio, cuidadoso y certero, que te sienta como un buen abrigo en las frías tardes de invierno. El autor, que en 2017 publicó 'La vida innegociable', participa hoy en Molina, a las 20.00 horas, en el XII ciclo 'Escritores en su tinta'.

Quién Luis Landero. Dónde y cuándo Biblioteca Salvador García Aguilar, en Molina. A las 20.00 horas. Dentro del XII ciclo 'Escritores en su tinta'.

-Asómese usted a España, ¿qué ve?

-Veo un páramo político; veo una colección de políticos ineptos que buscan más su interés personal, o el del partido al que pertenecen, que el interés general. Creo que hoy está muy vigente algo que dijo en su tiempo Miguel de Unamuno: «¡Vaya melonar!». En efecto, ¡vaya melonar que tenemos entre unos y otros, los de su madre y los de su padre! Este panorama político es un problema grave en este país; un país en el que, por ejemplo, la ignorancia es un mal endémico. Los países más prósperos, más democráticos, más cohesionados y en los que mejor se vive son aquellos en los que se ha dado una mayor educación y una mayor cultura. Pero en España, las eternas asignaturas pendientes son precisamente esas, y a día de hoy seguimos exactamente igual y eso se nota una barbaridad. España es un país ignorante. Quitando, naturalmente, esas cosas estupendas que tiene y a una parte de su ciudadanía que también lo es, puede decirse que, en general, ¡vaya tropa que somos, vaya panorama, vaya país, vaya paisaje y vaya paisanaje que tenemos! Un panorama muy pobre, fruto en parte de que no hayamos sabido aprovechar las oportunidades que hemos tenido desde la Transición hasta ahora. A España ha venido mucho dinero de Europa, y hemos tenido oportunidades maravillosas de redimirnos y de preocuparnos verdaderamente por la cultura, por la educación, por la ciencia...; pero no ha sido así: hemos optado por la vulgaridad, por la rapiña, por los viejos vicios de la España eterna.

Ser libre

-Dice usted que la literatura tiene que estar por encima de las ideologías. ¿Qué le parece que en Francia la editorial Gallimard, tras las presiones recibidas, finalmente no haya editado los panfletos antisemitas de Céline, autor de la extraordinaria novela 'Viaje al fin de la noche'?

-Para empezar, diré que no hay mayor don para un escritor que el de la libertad, y que su primer compromiso es ser libre; libre para no escribir al dictado nada más que de su propio corazón, sin atender a los cantos de sirena del éxito, de las modas, etcétera. La libertad me parece algo fundamental para todo el mundo, claro; y, sin duda, para un escritor la libertad para escribir lo que realmente quiera es su mayor tesoro.

El asunto que me plantea es peliagudo. Creo que tenemos la obligación moral de separar la obra de la vida de su autor. Jean-Jacques [Rousseau] metió a sus cinco hijos en un orfanato y se olvidó de ellos. ¿Y qué pasa, que por eso no vamos a leer a Rousseau? Pues sí, lo leemos, lo cual no quita para que pensemos, y digamos si queremos, que era un hijo de puta. O que lo era Céline, vale, pero eso es aparte. A un artista hay que recordarlo por lo que ha contribuido a la tribu, a la comunidad, y desde luego ahí está la contribución que hizo Céline, o que hizo Rousseau, o tantos canallas como ha habido que han sido a la vez grandes escritores, pintores, científicos...

A mí, por ejemplo, lo que está pasando ahora con Woody Allen me parece un poco vergonzoso: esta especie de lapidación a la que se le está sometiendo por algo que, además, ni siquiera está demostrado que ocurriese. Yo, por supuesto, voy a seguir leyendo a Céline, voy a seguir leyendo a Rousseau y voy a seguir viendo las películas de Woody Allen; y ya haré luego el análisis moral de su vida. Lo que no voy a hacer es contaminar, a pesar de la invitación tan insistente que se nos hace a esta contaminación, la obra con la vida de un autor. Condenar una película de Woody Allen, o condenar una obra de Fulano o de Mengano porque su vida no ha sido correcta, a mí me parece un acto inquisitorial.

-¿Qué le gustaría recordarle al público con el que hoy se encontrará en Molina?

-Hay una cosa que para mí es fundamental, y que les recordaba mucho a mis alumnos cuando era profesor: no nos olvidemos de que cada uno de nosotros somos únicos, y de que tenemos dentro un tesoro maravilloso, nuestro mundo personal; un mundo personal que, como nuestras huellas dactilares, es irrepetible. Y esa semilla que hay en nosotros, tan original, la tenemos que cultivar para que realmente seamos únicos y originales, para que de verdad fructifique. Y para que así sea no hay nada mejor que la soledad, que el recogimiento, para leer, para pensar, para mirar y para construirnos a nosotros mismos; lo cual no quiere decir, por supuesto que no, que luego no nos vayamos a tomar cañas con unos y con otros. Hay que educarse a uno mismo en uno mismo, sacar a la luz esa semilla de originalidad que todos llevamos consigo.

-Y usted, ¿por fin ha encontrado su lugar en el mundo?

-Hombre, hasta cierto punto sí, porque al fin y al cabo he medio cumplido el sueño que tenía de escribir, de dedicarme a la literatura. Desde el punto de vista literario he encontrado mi lugar en el mundo, pero desde el punto de vista vital no lo sé, es complicado, porque la vida es agridulce y está hecha con todo tipo de materiales, buenos, malos y regulares, y siempre hay un fondo de insatisfacción. En mi vida también hay vacíos y carencias, como en la de todos. Lo que sí creo es que la literatura me ha aportado verdadera plenitud y ha llenado vacíos de un modo más o menos satisfactorio. En todos los demás aspectos de la vida, creo que me he ido moviendo como todo el mundo: trapicheando. Cuando tienes ya una edad como la mía, y miras para atrás con la intención de hacer balance, estar en paz con tu conciencia es muy importante. Y yo sí he conseguido algo que me apacigua, que me pacifica mucho: he podido hacer en la vida lo que pensaba que tenía que hacer: escribir. Desde ese punto de vista, estoy satisfecho y tengo una paz interior que creo que es mi mayor tesoro.

-¿Qué le cambió la vida?

-Enterarme, siendo niño, de que de mayor había que ganarse la vida; fue entonces cuando desperté del paraíso de la infancia. Resulta que la vida no era tener tu tiempo para ti y hacer lo que querías, sino que hay unas reglas muy estrictas y tú eres esclavo de ellas. Fue un descubrimiento angustioso, y desde entonces siempre busqué la manera de ganarme la vida de un modo que me permitiese tener el mayor tiempo posible para escribir. Estoy muy de acuerdo con Montaigne: no hay mayor felicidad que despertarte por la mañana y poder decirte que eres el dueño de tu tiempo.