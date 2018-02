Un libro reúne las memorias del político Francisco Félix Montiel Francisco Félix Montiel. El profesor de la UMU Jerónimo Molina presenta mañana en Lorca una obra que recuerda la figura del diputado aguileño JUAN RUIZ PALACIOS Martes, 6 febrero 2018, 09:10

«Francisco Félix Montiel fue un político aguileño comunista durante dos años y después puso al descubierto toda la trama de la Guerra Civil. Se trata de un personaje que incomoda porque desmonta el discurso dominante sobre el Partido Comunista en la Guerra Civil y en el exilio». Son palabras de Jerónimo Molina, profesor de Política Social de la Universidad de Murcia (UMU), quien recuerda la figura del político aguileño en la obra 'Los almendros de Urci' (Espuela de Plata, Sevilla, 2017).

Se trata de una obra que recoge las memorias manuscritas de Montiel, y cuyo prólogo está escrito por Molina. «Estas memorias ven la luz justo cuando se cumplen 110 años del nacimiento de Montiel», explica Molina, que presentará la obra en la biblioteca pública Pilar Barnés de Lorca mañana a las 19.30 horas. En el acto también intervendrán Francisco Félix Montiel Sánchez, concejal de Turismo y Educación y sobrino del político aguileño, y el profesor de la UMU Domingo González.

«En los manuscritos, Montiel revela muchos pasajes de la política murciana de la primera parte del siglo XX, algunos de ellos desconocidos, como la fundación de las juventudes socialistas y la lucha para evitar el cierre de la Universidad de Murcia», añade.

El profesor de la UMU escribía artículos sobre personajes en una revista hace ya diez años. «A raíz de una publicación de la figura de Montiel, un amigo me dijo que llegaron a sus manos manuscritos inéditos del propio político, y me los pasó», relata. «He intentado publicarlos sin éxito en distintas editoriales durante mucho tiempo», confiesa.

Según Molina, «Montiel cuenta su verdad, que no coincide con la presentación romántica de la intervención del Partido Comunista en la guerra. Yo presento al personaje en el prólogo del libro y abordo algunas partes que él no recordaba entonces sobre la historia. Para cubrir esos huecos tuve que consultar las hemerotecas y los periódicos de la época. De esta forma, he reconstruido la trayectoria intelectual de Montiel». Explica, asimismo, que al final de la dictadura de Primo de Rivera, «Montiel se fue al bando izquierdista y se convirtió en un gran líder en la Región de Murcia. Estuvo como comunista encubierto durante un año para trabajar en la sombra en favor de escorar a la izquierda y al Partido Socialista». Y añade: «Él hablaba de una sociedad donde reinaba el miedo».

Uno de los aspectos que más le asombra al profesor es la propia vida del político aguileño. «Es como una película. Intentaron asesinarlo varias veces. Tuvo que huir de España porque querían matarlo y se fue a Perú para poder vivir. Fue un exiliado. Y le hicieron la vida imposible por ser tan crítico. De hecho, tal y como decía, nunca se ha contado en la historia que acceder al Partido Comunista era algo muy fácil, pero salir era muy difícil», revela. Asegura que «Montiel es un tipo que interesa porque la literatura memorial de los excomunistas españoles es mediocre». Sin embargo, sus memorias son «críticas y notables, y es raro que estas ideas aparezcan en los libros de Historia».

Montiel nació en Águilas en 1908 y la política le vino de la mano de su padre, que fue alcalde de la localidad entre 1923 y 1925. «En 1936, Montiel se convirtió en diputado de la Segunda República tras un arduo trabajo para ganar peso entre las bases del socialismo murciano. Finalmente, pasó al PCE justificando la necesidad de la bolchevización de su antiguo partido para ganar la guerra», asegura Molina.