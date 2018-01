Esteban Navarro: «El escritor de novela negra saca sus ideas de la prensa» El escritor Esteban Navarro. / Cedida El autor moratallero, que compatibiliza la escritura con su puesto de Policía Nacional en Huesca, publica 'El club de la élite', la tercera entrega de la serie SeisDoble EFE Sábado, 6 enero 2018, 16:48

El escritor murciano Esteban Navarro, también agente de Policía Nacional, cree que los autores de novela negra tienen en la prensa la mejor fuente de inspiración para desarrollar sus tramas dentro de un género que "atrapa" al lector, porque bebe directamente de la "actualidad".

"Un escritor de novela negra sólo tiene que leer la prensa para sacar ideas", asegura Navarro, un autor prolífico que escribe casi compulsivamente, "a todas horas", desde el móvil o la tableta; tanto es así que en los últimos cinco años ha publicado once novelas policíacas, un género literario que conoce bien dada su profesión.

Lleva 24 años de ejercicio en el Cuerpo Nacional de Policía, 16 destinado en Huesca, y se ha convertido en poco tiempo en uno de los novelistas más leídos en España desde que publicó en formato digital 'La casa de enfrente' en 2012.

En poco tiempo esta novela, que fue escrita hace veinte años y que pasó por las editoriales "sin pena ni gloria", se convirtió en la más vendida de la plataforma digital de Amazon 'Kindle'.

Este éxito literario, que él llama "momentáneo" porque cree que de la misma forma que llegó puede evaporarse, le ha provocado algún que otro "quebradero de cabeza".

Esteban Navarro (Moratalla, Murcia, 1965) tuvo que afrontar la apertura de un expediente disciplinario por su actividad literaria y su gestión en las redes sociales, un caso que acabó en la unidad central de asuntos internos de la Policía Nacional y que finalmente se ha resuelto con un apercibimiento para el agente y escritor.

"A nadie se le escapa que me quedé bastante tocado, porque en mis 24 años en la policía nunca me habían abierto un expediente; por suerte todo se ha quedado en un tirón de orejas", indica.

Este expediente, donde se planteaba que el agente podía estar aprovechando su imagen de policía para promocionar sus libros, se ha resuelto con un apercibimiento por el uso de las redes sociales, permitiendo a Navarro continuar con su labor literaria.

Esteban Navarro tiene cerca de 10.000 seguidores en Facebook y en Twitter, donde publicaba con asiduidad fotografías vestido con el uniforme de policía.

Aunque el expediente finalmente no hace referencia a su actividad literaria -se limita a las redes-, afirma haber tomado nota y asegura que será más cauteloso a la hora de escribir sus obras, no tanto por desvelar procedimientos policiales, algo que no ha hecho "nunca", sino por no confundir al lector.

"El lector puede llegar a pensar que como el autor es un policía lo que se cuenta en la novela es cierto", comenta.

Con el éxito de su primera novela, y con nueve más publicadas desde entonces, Esteban Navarro ha escrito 'El club de la élite', la tercera entrega de la serie SeisDoble, la colección que hace un año creó la editorial palentina Menoscuarto para que distintos autores narraran los casos de la detective Sonia Ruiz.

Coge el testigo de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, autores de 'Nada sucio', la novela con la que comenzó esta singular colección, y de Andreu Martín, que escribió la segunda entrega de 'El lado oscuro'.

Esta especie de experimento a modo de juego literario que plantea la editorial ha sido para el autor de la tercera entrega una grata experiencia, que ha abordado con la "comodidad" de heredar unos personajes ya creados.

La protagonista, la detective Sonia Ruiz, que ha llegado al autor con una personalidad definida y una trayectoria labrada, ha nacido "para quedarse", ya que al menos tendrá un nuevo caso que resolver en una cuarta entrega que ya se ha anunciado.

"Tendremos Sonia Ruiz para rato", porque es una figura que se desenvuelve en la actualidad y ésta da "mucho juego", afirma convencido Navarro.

En la novela negra no es habitual que quien resuelva la trama sea una mujer y, por eso, para Navarro supuso una "sorpresa muy agradable" que la protagonista de la saga fuera un personaje femenino.

"Generalmente en el género negro el papel femenino quedaba relegado a mujer florero. Como estas novelas van a remolque de la actualidad, se ha quitado esa etiqueta", señala.

Que se haya hecho así refleja también la realidad de los cuerpos de policía y de la Guardia Civil.

Hace treinta años, la mujer desempeñaba labores muy específicas, en cambio, ahora "participa en todos los ámbitos y en todas las investigaciones, igual que los hombres", subraya.

En 'El club de la élite', Sonia Ruiz se enfrenta a un grupo de personas poderosas que se reúnen una vez al mes en un club de lectura para acordar el próximo título de novela negra que leerán.

En un chalet del regidor municipal del lugar, se reúnen un alcalde, un presidente de diputación, un fiscal, un juez, un comisario de Policía Nacional y un teniente coronel de la Guardia Civil.

Contado así parece el comienzo de un chiste, o al menos en apariencia algo inocente, hasta que llega el crimen: el autor del libro elegido por este sanedrín muere en un accidente de tráfico.