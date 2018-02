Caridad Bernal: «Si lo que escribes no te divierte, no merece la pena» La escritora Caridad Bernal, en su casa de Espinardo, en Murcia. / Vicente Vicéns / AGM 'Estocolmo de noche' es la segunda novela de la autora afincada en Murcia tras 'Pescando salmones en Alaska' ROSA MARTÍNEZ Martes, 6 febrero 2018, 02:58

Hace años, cuando Caridad Bernal (Reus, Tarragona, 1980) todavía colgaba a su espalda la mochila con la que solía acudir al instituto, en su mesita de noche descansaban, cada día, varias historias de vampiros. Era el género que entonces le gustaba leer, reconoce la escritora, ligada a Cartagena desde su infancia, donde creció, y actualmente afincada en Murcia, donde trabaja como responsable de un comercio. Con el tiempo descubrió el relato amoroso y romántico que imprimían en sus páginas títulos como 'El diario de Bridget Jones', de la británica Helen Fielding. Ahora lee a Marisa Sicilia ('El juego de la inocencia', 'Tú en la sombra'): «Nos vamos siempre a obras de autores extranjeros cuando tenemos muchos autores españoles que merecen ser leídos». 'Estocolmo de noche' es la segunda novela de Bernal, autora también de 'Pescando salmones en Alaska', ambos libros editados por Harper Collins Ibérica, con mención especial en el IV Premio HQÑ del sello el último de ellos.

-¿Desde cuándo escribe?

-Desde que era adolescente. Empecé escribiendo historias cortitas, y poco a poco fui aficionándome. Pero con el trabajo dejé de dedicarle tanto tiempo. Fue durante mi periodo de maternidad cuando me lancé a la novela, y conseguí la mención de HQÑ [Harper Collins Ibérica]. A partir de ahí me entró el gusanillo, y me puse con la segunda novela a pesar de trabajar y de tener una niña.

-¿Con qué objetivo abrazó las letras?

-Quería divertirme. Hay muy pocas personas que tengan su 'hobby' como trabajo. Y yo nunca he aspirado a ser reconocida. Es cierto que el gusanillo de publicar algo tuyo está ahí, y una vez que lo consigues en digital, quieres hacerlo en papel, pero simplemente porque es mucho tiempo el que le dedicas. Por eso tienes que escribir lo que te gusta, si no sirve para divertirte, no merece la pena.

«Al principio cuando era adolescente -cuenta Bernal de sus inicios-, escribía historias de vampiros, que es lo que leía en ese momento y lo que me gustaba. Ahora lo que hago es novela romántica, pero siempre introduzco una trama con conflictos que tienen una fuente práctica, problemas que suceden en la vida real y que veo a mi alrededor. No son, ni mucho menos, el fondo de mis novelas, pero están ahí para que la gente que me lea pueda recapacitar sobre ellos».

-¿Cuáles son esos problemas?

-En 'Pescando salmones en Alaska', hablo, por ejemplo, de la pesca ilegal y no controlada, de las consecuencias negativas que acarrea, de la vida de los pescadores o de los peligros de la mar, y en 'Estocolmo de noche' abordo la inmigración, la paternidad, los conflictos que se producen cuando un padre pierde los derechos de ver a un hijo... Cuando escribes, eres cien por cien tú, hablas de cosas fantasiosas, pero también de temas que te afectan o llaman tu atención.

-¿Qué más cuenta en 'Estocolmo de noche'?

-La historia trata de una chica que, tras un desengaño amoroso, busca cobijo al lado de su hermana, que vive en Estocolmo. La novela habla de cómo se puede motivar a una persona a través de las palabras. La protagonista se ve a sí misma como alguien inferior, pero encuentra a una persona que consigue motivarla para dirigir un trabajo que simplemente se le da bien, y poco a poco aprende a valorarse a sí misma. Sé que este es un problema que afecta a muchas personas, quería que la gente se diera cuenta de que todos tenemos algo que merece la pena.

Errores

-¿Qué se aprende a partir del fracaso?

-El desengaño provoca inseguridad en la protagonista. Cuando una persona es engañada, a veces piensa que ha sido por culpa suya, porque quizá se centró mucho en el trabajo y dejó a la pareja a un lado, y eso es lo que mina la personalidad y la hunde todavía más. Ella aprende [la protagonista] a ser fuerte, los errores nos enseñan mucho, más que los propios aciertos.

-¿Ha viajado a Estocolmo?

-Todavía no he podido hacerlo. Tuve que leer muchos blogs de hispanos y españoles que viven allí para documentarme. La población nórdica, en general, es más callada, comedida, y el encontronazo cultural es el que arranca sonrisas en la novela.

-¿Qué está leyendo?

-A Marisa Sicilia. Todo lo que he leído de ella merece la pena. Nos vamos siempre a las novelas de autores extranjeros, pero tenemos muchos autores españoles que merece la pena leer.

-¿Qué desearía que encontraran los lectores en las páginas de su libro?

-Para mí es una gran alegría cuando alguien te dice que se ha leído tu historia en una tarde, porque eso significa que esta ha conseguido atraparle y que se ha podido olvidar un poquito de los problemas.