«Tenemos que dejar las urgencias y poner la vida en el centro» La periodista Carolina León, autora del libro 'Trincheras permanentes'. La periodista sevillana Carolina León presenta esta tarde en Murcia 'Trincheras permanentes' dentro del ciclo de ensayo de la UMU ROSA MARTÍNEZ Jueves, 22 febrero 2018, 02:34

Grupos humanos constituidos para proteger al prójimo, asociaciones de vecinos que trabajan para mejorar su entorno, colectivos comprometidos con los problemas a los que, día a día, se enfrentan numerosas personas, son algunas de las «trincheras permanentes» de las que habla Carolina León (Sevilla, 1974) en el libro de igual nombre que esta tarde -19.00 horas- presenta en Murcia. La periodista participa en el ciclo de ensayo contemporáneo 'De/Construyendo' de la Universidad de Murcia (UMU), que coordina Cristina Guirao, directora del Seminario de Pensamiento y Cultura de la UMU, y que este curso acoge la librería murciana Letras y Tragos.

Se trata de un libro «de experiencias de vida» escrito a modo de ensayo y crónica periodística con el que su autora, afirma León, «quiere hacer pensar», sobre todo a aquellos que «creen que ya está todo hecho y ganado cuando todavía hay bastante que pelear, por ejemplo en materia de igualdad. Las mujeres hemos accedido en masa a la educación y al empleo desde los años 70, pero dentro de los hogares no se ha hecho un trabajo de redistribución», señala la autora. Su libro pone el foco en el «cuidado colectivo» y cómo la sociedad ha ido creando redes y espacios donde la prioridad es el ser humano y su bienestar social.

Qué Encuentro con Carolina León. Ciclo 'De/Construyendo'. Presentación del libro 'Trincheras permanentes'. Dónde y cuándo Hoy, a las 19.00 horas, en la librería Letras y Tragos de Murcia (c/ Cánovas del Castillo, 17). Entrada libre.

«Desde que comenzó la crisis hace diez años, han sido las familias quienes han ido absorbiendo sus efectos, pero también ha habido colectivos sociales que han atendido situaciones de vulnerabilidad extrema. Todo este trabajo es difícil de cuantificar pero es muy necesario, y abordarlo también lo era. Al final, lo que se consigue es la creación de nuevos vínculos que permiten una sociedad más solidaria y humana», afirma León. Su trabajo, insiste, «está escrito a partir de vivencias personales y crónicas», y tiene como punto de partida el movimiento 15M.

Movimiento 15-M

«La sociedad española -recuerda- llevaba mucho tiempo sin vivir algo así de intenso. A partir de él mucha gente vio que podía vincularse a otras personas que no conocía de nada para construir alternativas. El 15-M dio lugar a la creación de muchos de estos colectivos, y a reforzar con savia nueva algunos que ya existían. Hay muchos que hoy lo dan por muerto. Todo va muy deprisa y parece que lo que ocurrió entonces ya está sepultado, pero yo creo que dejó muchos posos. Transformó a muchas personas, a gente que entendió que debía ser más sensible y comprometerse más con lo que tenía a su alrededor, y que hoy sigue muy activa», cree León, cuyo libro, 'Trincheras permanentes' (2017), editado por Pepitas de Calabaza, apuesta por «mantener la vida en el centro». «Viene a decir que tenemos que priorizar las cosas de otro modo, dejar las urgencias y darle otro sentido a la idea de productividad. Poner la vida en el centro conlleva muchos cambios, y entre ellos está no permitir las exclusiones, tanto de raza como de género o cualquier otro tipo; también hace que nos revaloricemos. El cuidado entre personas es un trabajo que normalmente damos por hecho, que recae sobre todo en las mujeres, y que no tiene prestigio ni retribución económica». «La economía -lamenta León- no le da valor a cuidarnos los unos a los otros, por lo que se prima otra idea de éxito que no tiene nada que ver con ser mejores personas y vivir bien».

'Trincheras permanentes' es la primera publicación individual de León, perteneciente al colectivo de libreros Traficantes de Sueños, donde actualmente trabaja.