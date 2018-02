Daniel Hernández Chambers: «Deseaba recibir esta invitación» El escritor tinerfeño, afincado en Alicante, Daniel Hernández Chambers. El escritor, finalista del Premio Hache, visita hoy y mañana Cartagena para charlar con más de 600 alumnos de su obra 'Muéstrame la eternidad...' ROSA MARTÍNEZ Miércoles, 7 febrero 2018, 01:57

'Muéstrame la eternidad...' es el título del libro con el que Daniel Hernández Chambers (Tenerife, 1972) aspira al cartagenero Premio Hache, y al mismo tiempo, el enunciado incompleto de un verso rotulado por Emily Dickinson en el siglo XIX. La obra de la poeta norteamericana es el arranque de una novela de «intriga», define Hernández, en la que abriga el anhelo de una vida inmortal. Por encima de ese deseo prevalece, sin embargo, el vínculo entre un padre y su hijo, huérfanos de esposa y madre, y a cuyas historias da forma Hernández en su novela. Finalista del galardón más joven del Proyecto Mandarache, el que, impulsado por la Concejalía de Juventud de Cartagena, otorgan chavales de entre 12 y 14 años, el escritor tinerfeño afincado en Alicante y autor de una larga lista de títulos ('El secreto de Enola', XXVII Premio Ala Delta; 'Un fragmento de una noche en un frasco', XIII Premio Everest de Literatura Juvenil, entre otros) estará hoy y mañana en la ciudad portuaria para participar en las actividades programadas por el certamen literario, entre ellas un encuentro -esta mañana- con 600 alumnos del primer ciclo de Secundaria que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Qué Encuentro en Cartagena con el escritor Daniel Hernández Chambers. Hoy Esta mañana, a las 10.30 horas en el Paraninfo de la UPCT, con alumnos de Secundaria de Cartagena; y por la tarde, a las 17.30 horas, en el Centro Intercultural del Casco Antiguo con jóvenes de los Centros Interculturales. Mañana A las 9.00 horas, en el Colegio San Vicente de Paúl, y a las 11.00 horas en la Fundación Caja Mediterráneo con estudiantes.

-A usted, ¿le gustaría ser eterno?

-No, indirectamente asociamos ser eterno con ser eternamente joven, y claro, eso sería un chollo, pero no tendría por qué ser así. Podríamos ser inmortales y, cada vez, más ancianos e incapaces de valernos por nosotros mismos. Todo el mundo ha jugado alguna vez con la idea de la inmortalidad, o se la ha planteado, sobre todo en la adolescencia, pero para mí no acaba de ser especialmente atractiva.

«No acabo de comprender cómo este proyecto no se copia en otros municipios»

-¿Dónde nace su historia?

-El título de mi libro es un verso de Emily Dickinson, a quien descubrí mientras estudiaba Filología inglesa. Entonces ya pensé que tenía que escribir algo sobre el significado de ese verso, y, de hecho, la novela empieza con la primera mitad de este: 'Muéstrame la eternidad'; y termina con la segunda: 'Y yo te señalaré el recuerdo'. Para ser realmente inmortales tenemos que dejar un buen recuerdo en nuestros allegados y en nuestros seres queridos. Eso es la verdadera inmortalidad.

-¿Qué cuenta en su libro?

-Al margen de la inmortalidad, 'Muéstrame la eternidad...' es una novela de intriga. Los protagonistas son un padre y un hijo. La madre ha fallecido y ellos todavía no se han recuperado de la pérdida. El padre es investigador, aunque ha dejado el trabajo y, de pronto, su socio de toda la vida desaparece. Ambos, padre e hijo, se ven involucrados en la investigación que el socio ha dejado a medias, y eso es lo que les lleva a entrar en contacto con un científico que en el siglo XIX estaba buscando la inmortalidad. A lo largo de la narración se aborda la relación entre el padre y el hijo y cómo van superando la pérdida de la madre.

-¿Por qué esta cuestión?

-Siempre me ha gustado estudiar las relaciones familiares. Cuando escribo me gusta ponerme en la piel de otras personas, y experimentar sentimientos que realmente no he vivido.

-¿Con qué objetivo?

-Continuamente, los escritores nos ponemos en el lugar del otro; tenemos esa capacidad de meternos en el cuerpo de otro, aunque sea un personaje de ficción o incluso uno de los malvados. Buscamos experimentar sentimientos que no son nuestros.

-Personalmente, ¿qué le aporta la escritura?

-Es un modo de vida. Escribo porque ni quiero ni soy capaz de evitarlo. No puedo vivir sin escribir; constantemente estoy inventando historias, aunque luego no todas las lleve al papel. Desde pequeño tenía claro que quería ser escritor, y estuve años escribiendo solo para mí, hasta que publiqué mi primer libro.

-¿Siempre literatura juvenil?

-No estoy muy de acuerdo con esa etiqueta. Dentro de la literatura juvenil, hay algunas de las mejores obras que jamás se han escrito. La mayoría de mis novelas pueden ser leídas perfectamente por personas de cualquier edad: los lectores jóvenes pueden leer cualquier obra, y los adultos deberían seguir leyendo toda su vida literatura juvenil.

-¿De niño era un gran lector?

-Sí. No concibo el oficio de escritor sin la pasión por la lectura. Todo lo relacionado con los libros me apasiona.

-¿Qué le fascina concretamente?

-Si a la hora de escribir me puedo meter en la piel de personajes de ficción o de personajes históricos, a la hora de leer, puedo evadirme de la realidad. Creo que todos hemos experimentado esa sensación con un buen libro en las manos. La literatura consigue que vivamos muchas más vidas de las que tenemos.

-¿Los libros deben enseñar o entretener?

-Si enseñan está bien, pero no tienen por qué hacerlo. Con ellos ya aprendes indirectamente. De modo que su objetivo no tiene por qué ser enseñar.

«Un proyecto genial»

-¿Qué le parece que su obra sea finalista del Premio Hache?

-Me encanta. Desde que tuve conocimiento de los premios Hache y Mandarache deseaba recibir algún día esta invitación. Veía con bastante envidia a los autores seleccionados y deseaba estar ahí. Creo que es un proyecto genial; a mi modo de entender, han sabido poner el foco donde realmente corresponde: una vez que el libro está terminado, lo que interesa son los lectores, no los autores. El hecho de que haya alrededor de 2.000 chavales leyendo las obras seleccionadas es una maravilla. Lo que no acabo de comprender es cómo este proyecto no se copia en otros municipios o a nivel nacional, porque hace falta.

-¿Qué le gustaría que le transmitieran los alumnos?

-De las tres obras seleccionadas [en el Premio Hache compiten cada año tres títulos finalistas], casi da igual quien gane, porque lo importante es la experiencia que nos llevamos los autores. Lo bonito va a ser estar ahí, y si hemos conseguido hacer disfrutar a los chavales, el premio ya está conseguido.