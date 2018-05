Cristina Roswell: «La vida es aburrida si crees que no hay nada más que lo que ves» Cristina Roswell, con el castillo de Eilean Donan a sus espaldas. La autora murciana presenta esta tarde en la Casa del Libro de Murcia su novela 'La isla de lo eterno', ambientada en Escocia ROSA MARTÍNEZ Jueves, 24 mayo 2018, 01:53

Una leyenda sobre el fantasma de un soldado español llevó hace algo más de cuatro años a la escritora murciana Cristina Roswell hasta Dornie, en Escocia. Quería conocer de primera mano los escenarios de la que, estaba convencida, sería su próxima novela. En concreto, Roswell esperaba adentrarse en el castillo de Eilean Donan, donde el relato popular cuenta que sigue habitando el alma de un militar español, y zambullirse, a su vez, en la vida que rodea a este lugar, impregnado, dice Roswell, de «un aura mágica». Logró hacerlo durante ocho meses, tiempo en el que residió en la localidad de Dornie, de apenas 350 habitantes, y en el que documentó 'La isla de lo eterno' (Ediciones Kiwi), la novela que esta tarde -19.00 horas- Roswell, afincada actualmente en Edimburgo, presenta en la Casa del Libro de Murcia.

Llegó a Escocia en busca de una historia para su libro y acabó encontrando la suya propia, reconoce la escritora, que conoció a su actual pareja durante su estancia en el país británico. Apasionada de la literatura fantástica, Roswell es autora también de las novelas 'Draculesti. El legado del diablo', para cuya escritura también realizó un fructífero viaje a Rumanía; y 'Nicolae' y 'Woodland Creatures'. 'La isla de lo eterno' es su primera incursión en la novela romántica, en la que narra el encuentro entre Ariadna, «una joven de nuestro tiempo», con el fantasma del soldado español fallecido en 1719 y atrapado en Eilean Donan. Roswell, licenciada en Historia del Arte, aprovecha el relato para ahondar en el porqué de la presencia de militares españoles en esta zona hace casi tres siglos.

«Mis libros son especiales porque no solo me atrae la parte fantástica, también intento que siempre haya una parte realista, aunque aparezcan elementos sobrenaturales. Me pregunto qué pasaría si estos seres fueran reales, qué pasaría si un hombre pudiera vivir eternamente o si existen los fantasmas. Yo sí creo en ellos y, quizá por eso, me resulta más sencillo escribir este tipo de historias», asegura Roswell, para quien «la vida es un poco aburrida si piensas que no hay nada más allá de lo que ves», sonríe. «Creo que todavía hay muchos misterios aún por resolver», y entre ellos, cita Roswell todo lo que rodea a la vida extraterrestre: «Me atrae y es algo que tengo pendiente para otra novela, aunque todavía no me he puesto».

La escritura, dice, «me ayuda a plasmar sentimientos y experiencias propias. Para mí es como ir al psicólogo; igual que alguien puede escribir un diario personal, yo escribo novelas. También me sirve para vivir otras vidas, es un poco como jugar a ser Dios, porque puedes inventarte lo que quieras».