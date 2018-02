Los jóvenes de Puente Tocinos que triunfan en Got Talent Los bailarines de la escuela de danza Staying Alive interpretaron un montaje de hit hot que provocó el entusiasmo del Jurado LV Martes, 13 febrero 2018, 13:55

El grupo Majesty Wolf de la Escuela de danza de Puente Tocinos Staying Alive quedó anoche clasificado para la semifinal de programa Got Talent, emitido por Telecinco, tras dejar con la boca abierta a público y Jurado que le otorgó la máxima puntuación con un “Si” de sus cuatro miembros.

Dirigido por Jesica Martínez, el grupo compuesto por 15 bailarines de Hip Hop, interpretaron un montaje de estilo urbano corografiado por Lisa Sanduende, que provocó exclamaciones entusiastas por parte de los miembros del Jurado como:“son la bomba”, o Jorge Javier Vázquez quien expresó “nada más empezar he pensado que no érais de lo mejor que ha pasado por aquí, pero no sé qué ha pasado en algún momento que ha explotado algo y el número ha subido 500.000 pasos, y el final ha sido brutal”.

Vídeo Aquí puedes ver la actuación completa

Dicha academia, que cuenta con más de doce grupos con edades a partir de cinco años, y cuya última coreografía fue presentada en el carnaval de Puente Tocinos el pasado domingo, viene cosechando numerosos éxitos en festivales y competiciones de Hip Hop realizadas en diversos puntos de la geografía española y regional, entre ellos Yes Wedance de Sevilla o Show Dance de Madrid, entre otros.

La pedanía de Puente Tocinos vivió anoche con gran expectación la actuación, festejando el éxito obtenido, al que se suma los miembros de la Junta Municipal para los que es un orgullo contar con este excelente grupo de jóvenes bailarines.