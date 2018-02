El Ibaff apuesta por las series y proyectará 'La peste' y 'Mira lo que has hecho' Ramón Palazón, Jesús de la Peña, Jesús Pacheco, Ángel Lloret, Ángel Cruz y Enric Albero, ayer, en el Ayuntamiento de Murcia. / E. BOTELLA / AGM La Filmoteca Regional acogerá el festival de cine de Murcia, que explorará el formato televisivo, del 2 al 10 de marzo próximos ROSA MARTÍNEZ Jueves, 15 febrero 2018, 02:04

La acotación de su nombre en siglas ha hecho que, con el paso del tiempo, ya van nueve ediciones, la referencia a Ibn Arabi haya perdido visibilidad; el mensaje del filósofo sufí, sin embargo, se mantiene vigente. La búsqueda de nuevas formas, la continua exploración y la disposición al debate y la reflexión siguen siendo las señas de identidad del Festival Ibaff de Murcia (Ibn Arabi Film Festival), que ayer presentó su nueva edición. Se celebrará del 2 al 10 de marzo en la Filmoteca Regional de Murcia y proyectará, de forma gratuita, un total de 13 largometrajes y 19 cortometrajes en sección oficial (8.000 y 2.000 euros es la dotación de los premios que otorgará el certamen). A ellos se sumarán un ciclo dedicado a la realizadora argentina Lucrecia Martel, premio honorífico de este año; otro en colaboración con Cinema Jove, y la proyección de dos series de televisión: 'La peste' y 'Mira lo que has hecho', ambas producidas por Movistar +, uno de los patrocinadores del festival organizado por el Ayuntamiento de Murcia.

«No hay mejor forma de mostrar la cultura de un país que con el séptimo arte», expresó el concejal de Cultura, Jesús Pacheco, durante la presentación del programa, cuya jornada inaugural contará con el visionado del corto 'Aliens', del murciano Luis López Carrasco, y la cinta afgana '7 Pardeh', con la que el realizador Sepideh Farsi retrata el país asiático.

Ambos trabajos darán paso a una semana de cine en la que también están incluidos títulos como 'Southern Belle', del francés Nicolas Peduzzi; '3/4', del búlgaro Ilian Metev; 'Let the summer never come again', ópera prima del alemán Alexandre Koberidze; 'Una ciudad de provincia', del argentino Rodrigo Moreno; y la española 'El señor Liberto y los pequeños placeres', de Ana Serret. Habrá, además, tres jornadas dedicadas al cortometraje: domingo 4, martes 6 y viernes 9, días en los que se podrá ver, entre otros, trabajos como 'Plus ultra', de Samuel M. Delgado y Helena Girón; 'Flores', de Jorge Jácome; y 'My father and I', de Ali Tamim. En colaboración con el festival Cinema Jove de Valencia se podrá disfrutar de 'Submarine', de Mounia Akl (Líbano); 'Negative Space', de Max Porter y Ru Kuwahata (Francia); 'Cidade pequena', de Diogo Costa (Portugal); 'Miss Holocaust', de Michalina Musielak (Polonia / Alemania); 'Pussy', de Renata Gasiorowska (Polonia); y 'Turtles are always home', de Rawane Nassif (Qatar / Líbano / Canadá).

La gran novedad de esta edición, a cargo de Jesús de la Peña, director del Centro Cultural Puertas de Castilla, y del periodista y crítico de cine Enric Albero, quien en abril del pasado año asumió la programación de la cita, es la inclusión en su propuesta de la ficción televisiva. «En un momento en el que el consumo de audiovisual está cambiando, las series tenían que estar presentes en el festival», afirmó Albero. Se proyectarán los seis capítulos que componen 'La peste', proyecto de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos estrenado recientemente en televisión; y la ficción protagonizada por Berto Romero 'Mira lo que has hecho', aún por estrenar e incluida en sección oficial.

En paralelo a las proyecciones, el festival celebrará la III edición de su seminario de Iniciación a la Crítica de Cine -del 5 al 9 de marzo-, a cargo de Caimán Cuadernos de Cine. El plazo de inscripción para participar permanecerá abierto hasta el 23 de febrero.