'El del gato'

Miau. Perdón, buenas tardes. Acabo de aterrizar aquí y mi mente -¿mi alma? - parece dividida. No sé si con el tiempo olvidaré el lenguaje y solo podré comunicarme y pensar a maullidos, pero ahora que aún puedo hacerlo, os voy a contar de qué va esto.

Perded el miedo, si lo teníais, al vacío absoluto, al eterno silencio. Y, por descontado, a ir al infierno, pues no creo que muchos tuvierais la sincera esperanza de ir al cielo. Pero nada, tranquilos, no hay cielo ni infierno. Energía somos y como energía nos transformamos.

Yo creía que esto de la reencarnación era distinto, que uno se instalaba en un embrión, partiendo de cero. Pero no, recuerdo perfectamente cerrar los ojos cuando el camión se abalanzó sobre mí, y abrirlos ya aquí dentro. Llevaba el casco en el codo, para no despeinarme. Y creedme, me despeiné.

Este estado (al menos ahora, al principio) es una maravilla. Conservo intactos mis recuerdos como ser humano y es como si los del gato se hubieran grabado a fuego en mi memoria. De hecho, los del gato son más que recuerdos, son auténticas vivencias. Supongo que es por haberme instalado en su cuerpo. No siento nada al recordarme comiendo una paella en aquel restaurante de la costa, simplemente lo imagino como quien ve una película o mira fotografías, pero al ver esa bolsa de basura a los pies del contenedor he comenzado a salivar. Imagino que el gato estaría escarbando y royendo cuando tuve el accidente. Ya se marcha la ambulancia. Si hubiera venido directamente la funeraria habríamos ahorrado tiempo y dinero. Arrivederci, Luigi. Fuiste un digno envoltorio.

El gato camina y yo con él. De momento no lo domino, no sé si más adelante me haré con las riendas, como John Cusack con Malkovich en aquella película. Como digo, no controlo los pasos ni puedo elegir detenerme, acelerar o cambiar el rumbo. Sin embargo, sé a dónde voy. Dentro de dos calles giraré a la izquierda y esperaré entre cubos de basura. No voy a escarbar en ellos, sino a acomodarme mientras una joven con pantalón negro y camisa blanca me saca un tazón de leche y un plato de comida. Imagino que el callejón será la parte de atrás de un restaurante y la chica la camarera. También sé que mientras espero me limpiaré el culo con la lengua, lo que no me hace mucha gracia, pero no podré evitarlo, así que más vale asumirlo.

Luz en el callejón, se abre la puerta y sale la chica con el tazón en una mano y el plato en la otra. Los deja en el suelo. No intenta llamarme con cariñitos ni se acerca para acariciarme. Lo entiendo, navegando entre los recuerdos del gato veo claramente el zarpazo que le pegué la primera y única vez que intentó tocarme. La chica ha vuelto a entrar pero no me he movido de mi sitio. Hey, esto empieza a funcionar. Me rugen las tripas y el olor de los restos de comida del plato hacen que rujan más aún. Pero todo está muy reciente y sigo siendo yo. A través de los ojos del gato no veo sino desperdicios en el suelo y me niego a comer eso. Siento que el cuerpo trata de avanzar y se lo impido. Mierda, todavía llevo la 'L' de prácticas, el cuerpo ha podido con mi voluntad. Se acerca a unos restos de lo que parece pollo o conejo; también distingo granos de arroz, hojas de laurel y hormigas. Acerca el hocico. Siento grima, pero admito que huele bien. Saca la lengua. ¡No! ¡No! Ah, pues no está tan mal.

Sigo con hambre y salgo del callejón. Escucho un tintineo. Ahora que lo pienso, lo llevo escuchando desde el principio. Paro y palpo mi cuello. Estupendo, apenas media hora y ya domino algunos movimientos. Como sospechaba, hay un cascabel. Parece que no soy un gato callejero. ¿Por qué ando buscando comida por los contenedores?

Salto una verja y caigo en un frondoso jardín. Desde que salí del callejón del restaurante tenía claro que este era mi destino. Debe ser mi hogar. Tal vez no había nadie, el hambre apretaba y el gato salió a buscarse la vida. Y encontró una: la mía. Sí, no hay duda de que vivo aquí porque hay una gatera en el bajo de la puerta. Entro y reconozco los olores, el perfume del salón proyecta en mi mente el resto de la casa aunque mi lado humano todavía no lo ha visto.

Sale de la cocina un hombre vestido con traje y corbata. Lo miro. Efectivamente, lleva traje y corbata (lo había pensado sin verlo, luego intuyo que sale así cada mañana, imagen que el gato tendrá grabada a fuego en sus retinas). No me mira y mi mitad felina tampoco emite ninguna sensación, no debe haber mucho vínculo entre ese hombre y el gato, entre ese hombre y yo. Oigo una voz de mujer y, aunque quería seguir al hombre para ver qué coche tiene mi nuevo dueño, el gato gira repentinamente y corre hacia la cocina. La voz ha actuado como un resorte que no he podido evitar. La mujer está vertiendo comida en un recipiente de plástico amarillo. El gato comienza a restregar su cuerpo sobre las tibias de la mujer, ronroneando. Le dejo hacer, es una sensación agradable. Miro hacia arriba. La mujer lleva una falda de vuelo por las rodillas. Mi lado humano sigue presente, me excito viendo la curva de su trasero. Aprovechando el cariñoso vínculo que parece haber entre ama y mascota intento escalar por la pierna para sentir en el hocico el calor de su entrepierna, pero de nuevo el gato tiene más voluntad que este novato titiritero y se dirige hacia el plato de comida. Adiós al amor, otra vez será. Mientras el gato devora la comida, que me sabe a gloria, rememoro una y otra vez la imagen de ese lindo trasero y decido que, mientras lata el mínimo instinto humano en mí, voy a pasar todo el tiempo que pueda restregándome y dejándome acariciar por ella.

Termino de comer y escucho que la mujer sigue en casa y habla con alguien. Puesto que el hombre del traje, quien intuyo su marido, ya se ha ido a trabajar, imagino que debe haber un niño o adolescente en casa. Subo la escalera. Noto alterado mi lado felino, como si me advirtiera de un peligro. Debo haber rodado escaleras abajo alguna vez. Tal vez mordí las zapatillas del hombre del traje y éste me dio una patada en el costado. Ya digo que no me ha hecho el menor caso y tampoco he sentido mucha emoción cuando lo he visto. Probablemente no soy más que un regalo de Navidad para un hijo consentido, a quien la madre cogió cariño pero al padre estorba sobremanera.

¡Genial! Hay un tazón de leche en la habitación que supongo del hijo. En cuanto domine al gato se acabó lo de salir a rebuscar entre cubos de basura, aquí parece que siempre tengo algo. Claro que, tal vez cuando se imponga el lado felino, prefiera los restos de la paella del restaurante a un insulso bol de leche que, dicho sea de paso, parece desnatada.

«Hola gatito», oigo decir al niño. ¿Acaso no tengo nombre? Debe tener unos once o doce años, aunque es más bien menudo. Rubio, con ojos azules y de mofletes sonrosados, parece un angelito de estampa navideña. Por alguna razón me he puesto nervioso, el lado felino ha querido advertirme de algo, pero en cuanto mis ojos de gato se han posado en la mujer he vuelto a sentirme tranquilo. Dios, qué ganas de restregarme contra su muslo. En fin, de nuevo el gato me borra el pensamiento lascivo y sigo con el hocico sumergido en leche, que trago a lengüetazos. La mujer sale, la puerta se cierra y de nuevo el gato se estremece. Está, estamos, verdaderamente alerta, sobre las puntas de las zarpas y con el pelo erizado y el cuerpo arqueado. ¿Pero qué cojones pasa? Siento una mano en el cuello, me sujeta. Es el niño. Joder, a ver si va a ser uno de esos psicópatas que maltrata animales mientras los padres creen que está haciendo figuritas de lego. Pero no, aunque siento a cien por hora el corazón del gato, el niño me acaricia. Comienza detrás de las orejas y recorre todo el lomo hasta la cola. También desliza su brazo por debajo y me rasca el pecho y la barriga. Lo hace muy dulce, intensamente. Vaya, me da hasta vergüenza admitirlo, pero me siento como cuando estaba intimando con una mujer. Espero que cuando se extinga mi instinto humano sienta estas caricias como meras muestras de cariño, porque me violenta un poco sentir lo que estoy sintiendo en manos de un niñ… ¿PERO QUÉ? ¡HIJO DE PUTA! ¡QUE SOY UN GATO MACHO! ¡QUE ESO ES MI CULO!