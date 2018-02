García Martínez: «Párraga fue un auténtico rompedor entregado a su obra» García Martínez. / Martínez Bueso García Martínez evoca hoy en el Aula de Cultura de Cajamurcia la memoria de notables personajes murcianos relacionados con las Bellas Artes PEDRO SOLER MURCIA Miércoles, 7 febrero 2018, 01:59

«Es una vuelta al pasado, sin olvidar el presente, porque, de todos los murcianos sobre los que hablaré, alguno sigue vivo y en plena producción, como es el pintor Pedro Cano». Lo afirma el periodista de 'La Verdad' y académico de Bellas Artes José García Martínez, a propósito de la intervención que ofrecerá hoy en el Aula de Cultura de Cajamurcia, y que ha titulado 'Gente de Murcia'. Entre esa 'gente murciana' se encuentran quienes ejercieron como críticos de arte (José Ballester, Manuel Augusto García Viñolas y Carlos Valcárcel), como pintores (Párraga, Molina Sánchez, Muñoz Barberán y Pedro Cano), y tres académicos (Demetrio Ortuño, Antonio Salas Ortiz y Juan Barceló).

Con la recuperación de la memoria de esta serie de personalidades de la Murcia de tiempos todavía no muy alejados, también recobra actualidad el libro que, con el ya citado título 'Gente de Murcia', García Martínez puso en circulación hace 35 años. «Es, posiblemente, la publicación más emotiva y entrañable de toda mi trayectoria, porque reúne a personas de muy diversa condición y talante, pero que se habían ganado entonces, por su trabajo y profesión, un espacio inolvidable, aunque ahora no todos nos acordemos de ellos».

Qué 'Gente de Murcia', por García Martínez.

García Martínez es consciente de que no recuerda con precisión todas las particularidades de los personajes, «pero hurgando en lo que escribí, hace ya tanto tiempo, me reencuentro con la bondad innata que emanaba de don José Ballester, con su tremenda modestia. Es uno de los personajes más entrañables de nuestra Murcia de siempre». De García Viñolas, ese periodista y escritor murciano, director del NO-DO durante tantos años, asentado en Madrid, afirma que «sus éxitos nunca le hicieron olvidar su tierra». Sobre Carlos Valcárcel «poco puedo descubrir, porque no he sido yo, sino miles de murcianos quienes lo han conocido y han captado su respeto hacia los demás y su educada compostura, junto a la defensa a ultranza de nuestras más enraizadas tradiciones. Un caballero en todos los sentidos».

Los pintores que saldrán a relucir han sembrado estilos muy diversos, pero profundamente personales. «Muchos recordamos a Párraga, pero no todos lo conocieron. Fue un auténtico rompedor, un entregado a su apasionada aventura pictórica. A todas partes acudía cargado de sus lápices, papeles, rotuladores... El tiempo se resumía para él en un instante porque le urgía pintar». De Molina Sánchez destaca el periodista «su bondad y su generosidad. No gustaba de la jarana, pero sí mantenerse entregado y dar respuesta a una inspiración que convertía en belleza, como bien dejó demostrado». Muñoz Barberán fue para García Martínez «como un hermano, por la amistad que nos unió y por la relación constante que el pintor mantuvo con 'La Verdad', donde se publicaron cientos de dibujos suyos». Y sobre Pedro Cano «podría guardar silencio, porque el pintor sigue a nuestro más directo alcance y ha transcurrido toda una vida desde que apareció en mi libro. Es un artista que ha triunfado a base de mucha entrega y sacrificio».

En el apartado dedicado a personajes más netamente académicos, García Martínez se ocupa del arquitecto Demetrio Ortuño, quien desempeñó, hasta su muerte, un «destacado papel en la arquitectura regional, pero también se sentía muy atraído por el mundo del arte y de la política, campo este en el que era muy exigente, aunque sabía como pocos aceptar las críticas que le llovieran». Sobre Antonio Salas, quien fuera cofundador y director de la Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca, pero anteriormente director del Conservatorio, asegura el periodista que «fue hombre que vivió para la música, como violinista y compositor, porque arrastraba desde sus antepasados el sentido de la armonía». Y sobre Juan Barceló Jiménez, concluye que «se convirtió en uno de los más reclamados tertulianos.

«Me gustaría desgranar muchas cosas interesantes, que quizá hemos olvidado. Me interesa poder y saber evocar su recuerdo y su personalidad», finaliza García Martínez.