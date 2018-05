La fotografía molesta y en blanco y negro de Joel-Peter Witkin

El trabajo de Joel-Peter Witkin (Brooklyn, 1939) siempre se ha movido, afirman desde el espacio Two Art Gallery, por «esa delgada línea que separa el amor del odio». «Muchos -añaden- son sus seguidores y otros tantos sus detractores. Desde aquella mítica fotografía de los años 80 en la que dos cabezas decapitadas de sendos hombres (si nos fijamos bien resulta que es el mismo) nos sorprenden con un apasionado beso, su trayectoria profesional ha estado envuelta en una pegajosa polémica que le ha supuesto, en múltiples ocasiones, estar vetado por museos y salas de todo el mundo, a pesar de ser uno de los máximos exponentes de la fotografía internacional».

Su obra, al menos una parte de ella, se puede ver ahora en el espacio Two Art Gallery de Murcia, donde se inaugura la exposición 'Teatro di morte'. Bajo este título se exhiben más de 40 fotografías realizadas por Witkin que suponen un recorrido en blanco y negro por el imaginario del autor. La muestra se podrá visitar hasta el 13 de julio.

Qué 'Teatro di morte', de Joel-Peter Witkin. Dónde y cuándo Two Art Gallery (c/ Acisclo Díaz, 7). Murcia. Hasta el 13 de julio. Horario De martes a sábado, 11.30 a 14.00 horas; y de 17.30 a 21.00 horas.

«Su particular manera de entender y percibir la imagen es tan distinta al resto que a primera vista asusta», recoge el texto de presentación de la muestra, «y no solo por el hecho de que sus protagonistas sean personas deformes o fragmentos de cadáveres, sino porque sus escenas muestran esa parte de la vida que normalmente obviamos y no queremos ver por alejarse de la normalidad establecida, resultando demasiado duras para nuestra moderna sociedad de diseño».

«Sus fotografías -añade la nota- deambulan entre el mundo de los vivos y el de los muertos en un constante intento por comprender la propia esencia del ser humano, ahondando en su parte más negra e íntima con temas como la necrofilia, zoofilia o fetichismo. Sexo, muerte, masturbación, dolor, amor, sufrimiento, transexuales, hermafroditas, enanos, personas deformes o mutiladas, vírgenes, cadáveres, animales crucificados, exquisitos bodegones o naturalezas muertas propiamente dichas», entre otros, son los temas e individuos que protagonizan sus fotografías.

«Su arte molesta, estorba e incomoda al tiempo que te atrae e hipnotiza, es feo y bello a la vez, terrenal y espiritual. Pocos artistas tienen la capacidad de encontrar belleza en aquello que a la mayoría le produce repulsa, transformando el horror en historias insólitas, fábulas o metáforas que nos invitan a meditar sobre la vida y la muerte, lo religioso y lo mundano, el amor y el desamor», concluyen.