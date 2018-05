El festival Rendibú celebra esta tarde la votación del público Asistentes a la proyección de cortos en el Rendibú 2016. / J. C. / AGM Los asistentes participarán en el sorteo de cuarenta invitaciones para la gala de entrega de premios LV MURCIA Jueves, 10 mayo 2018, 02:28

El festival de artes de 'La Verdad' completará esta noche su palmarés con el voto del público. Será a partir de las 19.30 horas cuando se escuchen, en el Aula de la Fundación Caja Mediterráneo en Murcia (C/Salzillo, 7), las diez canciones finalistas y se proyecten los cinco mejores cortos presentados al festival, para que los asistentes puedan emitir su juicio. Tras la votación se procederá a sortear entre los participantes veinte pases dobles para asistir al festival y la entrega de premios del Rendibú, que tendrá lugar en el Anexo del Auditorio Víctor Villegas el viernes 18 de mayo. No será hasta entonces cuando se conozcan los ganadores, en el marco de una fiesta que, como en cada nueva edición, ofrecerá sorpresas a los asistentes y en la que no faltará la música ni una singular degustación gastronómica.

Las diez canciones finalistas de la categoría de música, patrocinada por Estrella de Levante, son: 'No sabes nada sobre mí', de grupo Murciano Total; 'Olivia', de Mavica; 'Media Legua', de Rey Lobo; 'Romper el cielo', de Nunatak, 'Primavera negra', de Linda Guilala; 'Cada amanecer', de Ñeku; 'The Rumble', de Ayoho; 'Stendhal', de Kracauer y 'Give me more', de Purple High.

Y en la categoría de cortometrajes, patrocinada por la Fundación Caja Mediterráneo, optan al premio del público las siguientes cintas: 'Uno', 'Heridas contra el olvido', 'Vida y muerte de Jennifer Rockwell', 'Tetas' y 'Sub terrae'.