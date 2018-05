'Eurofans' murcianos en Lisboa: «Estar aquí y verlo todo en directo es una sensación indescriptible» Manuel Martos. / LV La final del Festival de Eurovisión se celebra este año en Lisboa, por lo que multitud de personas de la Región han decidido aprovechar y cumplir su sueño de asistir a la gran fiesta de la canción MARAVILLAS PALOMINO Sábado, 12 mayo 2018, 14:12

Un escenario y 26 canciones. La premisa es sencilla, pero cada año consigue reunir a millones de personas de todo el mundo frente al televisor para seguir la final del Festival de la Canción de Eurovisión. Este año, y tras la victoria de Salvador Sobral la pasada edición, el evento se celebra en la vecina Portugal, lo que ha propiciado que los eurofans españoles y murcianos se lanzaran a la caza y captura de entradas para disfrutarlo en directo. Entre ellos, cuatro jóvenes de la Región que han puesto camino a Lisboa para vivir su sueño.

Es el caso de Rafa e Isa, dos estudiantes de Arquitectura en Cartagena que, después de perderse la edición de 2017 en Kiev mientras estaban de Erasmus, decidieron que una oportunidad así no se veía a menudo y se pusieron manos a la obra. «Conseguir las entradas fue cuestión de suerte», afirma Isa, de Totana. «Abrimos el ordenador, la tablet, los móviles y a esperar. La cola virtual para comprar los tickets de Eurovisión no funciona como cualquier concierto. Se asigna un número al azar a los usuarios que acceden a ella y a partir de ahí solo queda esperar. «Cuantos más puntos de acceso tengas, más posibilidades hay de conseguir entrada», cuenta.

Ellos fueron afortunados y Rafa consiguió un puesto con el que pudieron acceder a la compra… aunque no fue un proceso rápido. «La venta de entradas se abría a las diez y me dieron número a las once… Hasta las cinco y media o las seis no pudimos efectuar la compra», relata el cartagenero. Eso sí, las entradas para la final televisada -la que se emite este sábado a partir de las nueve- estaban agotadas y ellos optaron por adquirir las de la gala de la votación del jurado profesional, que se celebra un día antes. «Al final es la misma. Intentaremos ver la gala en la carpa que hay instalada en la Plaza del Comercio, aunque el aforo es limitado. Aunque no tengas entradas, yo creo que solo estar allí merece la pena, con toda la gente», afirma. Uno de los mejores valores añadidos es precisamente el ambiente que durante toda la semana, y en especial esa noche, se vive en la ciudad.

Del ambiente en la ciudad, el experto es Manuel, un profesor cartagenero y 'eurofan' que ha pasado una semana entera empapándose de Eurovisión gracias a que es miembro de la OGAE, la asociación de seguidores del festival. «Empecé a ver Eurovisión en el año 95 porque mi hermano mayor lo seguía y hasta ahora. Desde los diez años estaba con la cantinela de querer ir al festival, aunque mis padres pensaron que ya se me pasaría la tontería. Pero no, cuando terminé la carrera y empecé a trabajar, pensé: 'Esta es la mía' y con una amiga de la carrera fuimos en 2007 por primera vez». Desde aquella edición, Manuel no se ha perdido ninguna. Finlandia, Serbia, Rusia, Azerbayán o Ucrania son algunos de los destinos que ha visitado gracias a su pasión por Eurovisión. «Una vez que lo pruebas no puedes dejar de ir año tras año. Es muy interesante porque conoces gente de multitud de países y al final, como hay tantos españoles de tantas zonas diferentes, es una buena forma de juntarnos todos aquí», señala. Para él, conseguir la entrada fue un poco más fácil. «Yo contacté con el club de fans de Eurovisión en España el primer año para que me orientasen un poco y ya entré como socio y desde hace cuatro años soy redactor de la web, así que al trabajar con ellos tengo la posibilidad de ir acreditado como fan».

Al tener esa acreditación, Manuel no solo puede ver la gala del festival, sino que tiene la posibilidad de asistir a ensayos, ruedas de prensa, fiestas y encuentros con los artistas. «Al final es lo que a mí más me gusta, no solo ver la gala, sino hablar con los cantantes sobre cómo les va o cómo se sienten. El otro día estuve en la alfombra roja y de tanto que les he visto ya había confianza con ellos», comenta entre risas. Su apuesta para vencer en el festival es Israel, que hasta hace poco lideraba las apuestas, seguida de Francia e Italia. «La canción de España la veo extremadamente sencilla, igual que la puesta en escena, no creo que quedemos muy bien posicionados», dictamina con la autoridad que le confieren 23 años de experiencia eurovisiva.

Su amiga Nuria, por contra, una 'eurofan' de fiesta en el sofá, espera que España «quede en el puesto más alto», aunque se conforma con que Amaia y Alfred queden entre los 10 primeros puestos. «Yo creo que los chicos se lo merecen. Es una apuesta buenísima, por más que luego te guste más o menos por ser una balada. Es una canción bonita y más que digna para representar a un país», sentencia. Ella solo ha podido ir a dos festivales en directo -Lisboa será su tercero-, pero para Nuria ambos son una experiencia extraordinaria: «Han sido espectaculares, sobre todo el primero. Estar allí, verlo todo, sabiendo que estás en directo para toda Europa es una sensación indescriptible». Sin embargo, también vive con cariño y emoción todos los festivales que que ha vivido en Murcia. «Al final todo el grupo de amigos se ha metido en el mundillo, incluido mi marido, y solemos hacer fiesta en casa, decorando y todo. Todo el que me conoce sabe que la semana grande de Nuria es esta, que no me pueden llamar. Y la noche de la final, aunque yo esté en Murcia, me tienen que dar tranquilidad», advierte riendo.

Estos cuatro murcianos, amantes del festival de Eurovisión, recuerdan especialmente la participación de su paisana Ruth Lorenzo, y coinciden en que su actuación y canción fue de las mejores de los últimos años. Tras una vida llena de recuerdos íntimamente ligados a la gran gala de la canción, este sábado cumplen -unos por primera vez, otros una más- con el sueño de vivirla en directo, con la emoción a flor de piel.