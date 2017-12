TCM estrena el 31 de mayo el nuevo show 'The Hole Zero' El último espectáculo de la saga descubre, hasta el 17 de junio e inspirado en las fiestas disco de Studio 54, el origen de 'El Agujero' LA VERDAD Murcia Domingo, 24 diciembre 2017, 12:04

La próxima primavera el Teatro Circo Murcia será el escenario en el que se estrene el nuevo espectáculo de la saga The Hole. De la mano de la productora Letsgo, llega la precuela 'The Hole Zero', que descubre el origen de 'El Agujero'.

Qué. 'The Hole Zero'. El origen de El Agujero circo, cabaret, música y humor al estilo disco y setentero de Studio 54. Estreno 31 de mayo. Hasta el 17 de junio, de martes a domingo. Entradas A la venta en www.teatrocircomurcia.es. Hasta el 7 de enero, con un 30% de descuento de 55 a 15 euros, dependiendo de la sesión y la butaca.

El show mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a la que lo hacía en los anteriores espectáculos. En esta ocasión, «deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 de finales de los 70 y 80 y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja de 1979, concretamente», desvelan desde la productora.

Esta fiesta, en la que todos participan y que en este show se vive al más puro estilo The Hole, destaca por el nivel de sus números y la calidad de sus artistas, garantizan desde Letsgo.

Además, la música se convierte también en un elemento indispensable dentro de esta nueva entrega que, «con canalleo, un punto sexy y un importante factor sorpresa» ofrece al público «la diversión asegurada», además de descubrir como se abrió 'El Agujero'.