'ESADgeraciones' muestra el talento creativo de los jóvenes en el Centro Párraga

El Centro Párraga de la Región presenta la próxima semana las creaciones de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD) en el undécimo ciclo 'ESADgeraciones', con el que dan a conocer el resultado de sus investigaciones.

Este año se presentan cuatro montajes de los estudiantes de Dirección Escénica y del Taller de Creación: 'Prensa luego exista', de Pantxi Coves, y 'Waliopotea', de José Ortuño (lunes 28, 19 h.); '6 2 1 3', de Paula Alemán (martes 29, 20 h.), y 'There will be', de los alumnos del Taller de Creación (30 y 31 de mayo y 1 de junio, 20 h.). En ellos, a través de diferentes géneros y lenguajes escénicos, exhibirán su talento durante cinco jornadas con entrada libre hasta completar aforo.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Marta López-Briones, considera «que esta iniciativa contribuye a alcanzar con la ESAD objetivos comunes para la difusión del trabajo artístico de los estudiantes y el desarrollo de su trayectoria profesional como directores».