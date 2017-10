'Dirty Dancing' baila desde hoy y hasta el domingo en el Víctor Villegas Una escena del musical 'Dirty Dancing'. / FCM LV Miércoles, 18 octubre 2017, 10:12

'Dirty Dancing', el musical basado en la película homónima que en los años 80 protagonizaron Patrick Swayze y Jennifer Grey, se podrá disfrutar desde hoy y hasta el próximo domingo en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, dentro de la programación de la Semana Grande de la Fundación Cajamurcia. Se trata de un 'show' «lleno de pasión y romance, con música en vivo y maravillosas coreografías, que logra transportar al escenario la nostalgia de la década de los años 80», describen sus creadores. Sobre las tablas sonarán temas como 'Hungry Eyes', 'Hey!' 'Baby, Do you love me?' y el clásico '(I've Had) The time of my life'.

'Dirty Dancing' narra cómo Frances 'Baby' Houseman, una jovencita de diecisiete años, conoce al famoso profesor de baile Johnny Castle durante unas aburridas vacaciones junto a su familia en las montañas de Catskill, Nueva York. La función de hoy dará comienzo a las 20.30 horas y las entradas se pueden adquirir en taquilla y en las webs www.auditoriomurcia.org y www.ticketmaster.es. Hasta el domingo se realizarán ocho pases.