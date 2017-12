Diez citas culturales de 2017 dignas de aplauso Un año más, la oferta en la Región mantuvo una calidad aceptable, los festivales de verano registraron éxito de público y continúa habiendo asignaturas pendientes LA VERDAD Murcia Domingo, 31 diciembre 2017, 12:57

Chao 2017. Un año más, han sido muchas las iniciativas que, promovidas por la Consejería de Cultura, ayuntamientos, concejalías y colectivos particulares de todo tipo, han mantenido activa la oferta cultural. Una oferta digna, y en algunos casos de gran calidad. Pero está claro que todavía queda mucho por construir en un escenario falto de propuestas literarias, escénicas, musicales y de debate de mayor calado, y donde el firme cuidado del patrimonio arqueológico, por ejemplo, debería ser merecedor de un mayor compromiso por parte de unas autoridades que no siempre están a la altura. De momento, aquí están los diez espectáculos, eventos y acciones culturales que han merecido un mayor aplauso.

A 1.137 metros de profundidad Pioneros en arqueología submarina

Dos cañones encontrados durante la tercera expedición al pecio 'Nuestra Señora de las Mercedes'. / Pablo Sánchez / AGM

Las tres campañas de excavación a los restos de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes', realizadas por el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (Arqua) en los veranos de 2015, 2016 y 2017 y lideradas por Iván Negueruela, son un hito en la arqueología subacuática, tanto por el éxito de las mismas como por la profundidad, más de un kilómetro, en la que se ha trabajado. La última, y a priori, definitiva, permitió rescatar, entre otros objetos, dos culebrinas de los siglos XVI y XVII. Está previsto que formen parte, en dos años, de una amplia y atractiva exposición en la que se mostrarán, igualmente, el resto de piezas -más de medio centenar- recuperadas de las profundidades del océano Atlántico en las tres campañas desarrolladas.

Murcia a todo color Cerca de 40 murales en la ciudad

El artista Eduardo Kobra observa la obra que firmó en la fachada lateral del Centro Cultural Puertas de Castilla. / Alfonso Durán / AGM

'Arte urbano: de la calle al museo' es la exposición que encabeza el histórico de visitas del Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam). Su celebración durante el segundo trimestre del año, promovida por Murcia Art Street Project, motivó la creación, en diversos puntos de la ciudad y dentro de un amplio programa de actividades paralelas, de una veintena de murales con firmas regionales, nacionales e internacionales pertenecientes a distintos artistas urbanos. La acción, sin embargo, no es aislada y sigue la senda impulsada por la Oficina Municipal del Grafiti del Ayuntamiento de Murcia, que, en apenas dos años, ha cubierto la capital de muros de color y dibujo. Su número ya ronda los 40, y tiene intención de crecer con el objetivo de convertir Murcia en un verdadero museo de arte urbano. En abril, el brasileño Eduardo Kobra firmó en la fachada lateral del Centro Cultural Puertas de Castilla una de las pinturas más destacadas de esta 'pinacoteca'. Fue todo un espectáculo.

Un órgano para San Miguel La iglesia murciana renueva su coro

El órgano reformado de la iglesia de San Miguel. / M. Bueso

Construido por las aportaciones de particulares y feligreses, el órgano que desde el pasado septiembre luce en la iglesia de San Miguel ha vuelto a inundar este templo murciano de las melodías propias del instrumento litúrgico por excelencia a lo largo de distintos siglos. Realizado en Landete (Cuenca) por el maestro organero Frédéric Desmottes, su impulso partió del párroco de San Miguel, Silvestre del Amor, y contó con el apoyo de la Asociación Merklin Amigos del Órgano de la Región (Amaorm). Consta de 1.337 tubos y es un ejemplo de apuesta privada y popular por la cultura y la tradición musical.

Verano de festivales De Cartagena a San Javier y La Unión

Actuación de Franco Battiato durante la edición de este año de La Mar de Músicas. / Pablo Sánchez / AGM

Juntos suman más de 140 ediciones y una arraigada tradición que convierte cada año a la Región, entre los meses de julio y agosto, en un destino más que apetecible para disfrutar de la música, el teatro o el flamenco. La Mar de Músicas, en Cartagena; el Festival de Teatro, Música y Danza, y el de Jazz, en San Javier; y el Cante de las Minas, en La Unión, comprenden las tres grandes propuestas culturales del verano. San Javier, con un programa que en los últimos años ha ido creciendo en atractivos, y Cartagena, con una edición dedicada a los sonidos latinoamericanos, batieron recórds de público. La Unión, por su parte, logró atraer al respetable a pesar de no contar con los nombres populares que durante años coparon su programación central y paralela.

Caravaca barroca y renacentista El arte que mostró el Año Jubilar

Una de las obras del escultor murciano que recogió la exposición 'Salzillo y Caravaca de la Cruz. El escultor del mayor crédito de estos Reynos'. / Nacho García / AGM

La cita con el Año Santo en Caravaca de la Cruz ha sido motivo de la organización, en la antigua iglesia de la Compañía de Jesús del municipio murciano, de dos amplias exposiciones. La primera, dedicada a Salzillo y la escuela que el escultor creó en la Región, tuvo como responsable al catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Murcia Cristóbal Belda. La segunda, un viaje por el Renacimiento murciano, contó con el comisariado de los galeristas Nacho Ruiz y Carolina Parra. Ambas muestras, destinadas a ser foco de atención para visitantes y turistas, han sido las principales apuestas de la Fundación Camino de la Cruz en el programa de arte diseñado para la conmemoración de la efeméride, del que se descolgó la anunciada exposición de Peter Greenway, que si bien se realizó en la Sala Verónicas de Murcia, como estaba proyectado, lo hizo sin el marco jubilar igualmente previsto.

'Cuento de invierno' El maestro Declan Donnellan puso el Romea en pie

Fragmento de la obra 'The Winter's Tale', dirigida por Declan Donnellan. / Teatro Romea

Dicho claramente, para situarnos: hay buenos espectáculos, notables espectáculos, espectáculos sobresalientes y, también, están los que dirige Declan Donnellan -siempre respaldado por el escenógrafo Nick Ormerod-, que tienen en común lo siguiente: no te importaría lo más mínimo volver a verlos, repetir el gozo, aplaudirlos nuevamente en pie. Pues bien, a principios de febrero, ambos, en esta ocasión al frente de su propia compañía, en el Teatro Romea volvieron a dar una lección magistral: he aquí el teatro, he aquí el gozo, la belleza, la poesía, el encantamiento, la entrega, el esplendor en cada detalle interpretativo, la apuesta por un elenco joven que hipnotiza, la sencillez no reñida con la espectacularidad, y Shakespeare hablando al público de hoy con una sabiduría y naturalidad asombrosas. Un 'Cuento de invierno' memorable.

Dos artistas con mucho arte Lidó Rico y Gonzalo Sicre, en el Muram y el Centro Párraga

El pintor Gonzalo SIcre en su estudio. / J. M. Rodríguez / AGM

'Corpus' es el título de la exposición que, hasta febrero de 2018, puede disfrutarse en el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (Muram). Su autor, el artista yeclano Lidó Rico, de una personalidad que propicia un arte que jamás deja indiferente. Por otro lado, el Centro Párraga ha tenido el gran acierto de programar en 2017 una muestra de Gonzalo Sicre, pintor gaditano afincado en Cartagena, quien con su obra siempre interesante se pone de nuevo, hasta el 14 de enero, a disposición del público: para inquietarle y provocarle placer estético. Lo suyo es pura pintura. 'Escenografías sin escena' se titula la muestra.

Un trabajo sobresaliente La CND triunfa con las coreografías de Forsythe

Fragmento de la obra 'Una noche con Forsythe'. / CND

En mayo, y justo tras la ovación unánime de crítica y público lograda en el Teatro Real, la Compañía Nacional de Danza (CND), dirigida por el cartagenero José Carlos Martínez, presentó en el Auditorio Víctor Villegas 'Una noche con Forsythe'. «Estoy en una nube, pero no me confío; de hecho, estamos trabajando a fondo, como si de nuevo estrenásemos, la actuación en Murcia», dijo a 'La Verdad' -radiante y con esa simpatía suya contagiosa y nada forzada- Martínez, Premio Nacional de Danza en 1999. La CND, con el programa 'Una noche con Forsythe' - complicado, exigente, arriesgado y maravilloso-, logró uno de sus mayores éxitos. De una espectacularidad arrebatadora.

Un arma cargada de futuro Ana Blandiana, plato fuerte del festival poético Deslinde

La poeta Ana Blandiana. / J. M. Rodríguez/ AGM

«Europa no cree en sí misma y los europeos no creen en nada», sostiene Ana Blandiana (Timisoara, 1942), un nombre seudónimo que adoptó con 17 años y toda una vida por delante, allá en 1957, en su Rumanía natal, donde conoció el comunismo de Ceaușescu y el sabor extraño que conlleva anhelar ser libre. La poeta, autora de obras como 'Octubre, noviembre, diciembre' (Valencia; Pre-Textos, 2017), fue la invitada de lujo del II festival poético Deslinde de Cartagena, que organiza su Ayuntamiento en colaboración poetas y profesores. Deslinde, que contó también con la participación de Luis García Montero, rindió homenaje al veterano escritor murciano Francisco Sánchez Bautista. Un festival que está llamado a consolidarse como una cita obligada en el terreno siempre vivo de la poesía.

En el Villa de Molina Otro bombazo de La Zaranda: 'Ahora todo es noche'

Fragmento de la obra 'Ahora todo es noche' / La Zaranda

'Ahora todo es noche', el montaje que La Zaranda representó en noviembre en el Teatro Villa de Molina, cautivó al público. Esta compañía de cómicos maravillosa e itinerante por el mundo que es La Zaranda es una bendición, como lo es este espectáculo con el que celebran sus cuarenta años de trayectoria: absolutamente perfecto y sencillo en su forma, e impactante en la desoladora belleza que encierra y en su desbordante y desgarradora poesía. Deja sin respiración.