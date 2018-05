rosa Damián Muñoz: «Estamos rodeados de arte» Damián Muñoz y Virginia García, componentes de La Intrusa, durante una actuación. / EFE Premio Nacional de Danza en 2015 junto a Virginia García, ofrece mañana un taller y una muestra pública en el Festival Mucho Más Mayo.Bailarín y coreógrafo ROSA MARTÍNEZ Viernes, 25 mayo 2018, 09:26

El final de una etapa y el principio de una nueva aún por vislumbrar nos sitúa, cuenta Damián Muñoz (Vitoria, 1968), en un vacío -a la vez inquietante e interesante- en el que no adentrarse resulta difícil. Los interrogantes que en él se plantean son lo suficientemente atractivos como para decidir discurrir por ellos en busca de respuestas artísticas. Y eso, internarse en cada uno de sus recovecos, es lo que hacen Damián Muñoz y Virginia García, componentes de la compañía La Intrusa, que mañana estarán en Cartagena, invitados por el festival Mucho Más Mayo, para impartir un taller ('El coraje de las posibilidades', por la mañana en el Pabellón Central y con plazas limitadas), y exhibir una de las piezas de su último trabajo ('Sonora', incluida en el espectáculo 'Mud Gallery', por la tarde, 20.30 h., en la plaza del Icue).

Galardonados con el Premio Nacional de Danza, en la modalidad de creación, en 2015, Muñoz y García cumplen dos décadas de trabajo conjunto.

Qué Taller 'El coraje de las posibilidades' y muestra pública de la pieza 'Sonora', a cargo de la compañía La Intrusa. Con motivo del Festival Mucho Más Mayo. Dónde y cuándo: Sábado 26 de mayo, a partir de las 10.30 horas (taller) en el Pabellón Central de Cartagena. Inscripción previa, plazas limitadas. A las 20.30 horas, en la plaza del Icue, tendrá lugar la muestra pública.

-¿Mantenerse veinte años en los escenarios, qué exige?

«Crear algo que interese solo al intérprete es muy peligroso» «Hay muchas cosas extraordinarias que ahora lo parecen menos porque las tenemos al alcance»

-En nuestro caso es una motivación más que una exigencia. La curiosidad y las ganas de seguir contando cosas, cada vez de una forma distinta, son las que nos han mantenido explorando, trabajando y creciendo. Cada nueva obra es como una experiencia de vida, forma parte de nuestro trayecto vital, y para que nos motive nos tiene que interesar mucho. Precisamente por eso seguimos insistiendo en esa necesidad de crecer y hacer cosas, va en nuestro ADN. Es cierto que las exigencias físicas cambian, pero también esto va de la mano del cuidado personal y de las ganas de continuar entrenando, estudiando y adaptándote a tus posibilidades.

-¿Qué exploran o les interesa explorar?

-Nos gusta meter el dedo en las debilidades. Y con los alumnos nos pasa igual. No me interesa trabajar con lo que te sale bien, sino con lo que te falta. Partimos de momentos de crisis y debilidad absoluta para empezar a construir y a crecer.

-Habla de debilidades, ¿cuáles?

-Van cambiando. En la actualidad nos interesan, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con los momentos vitales que implican un cambio o una evolución. Se dice que ahora hay que ser muy líquido y muy adaptable; las cosas pasan de moda incluso antes de que te hayas enterado de que estaban de moda, y esta velocidad implica un estrés de cambio constante. Nuestra nueva aventura va a ir un poco por ahí: ¿qué ocurre cuando alguien termina una etapa? Ese momento de vacío entre el final de algo y el principio de otra cosa te pone en una tesitura muy interesante; se ha acabado una relación, un trabajo, una producción y... ¿para dónde se tira? Nos movemos en un momento de incertidumbre total y esto genera muchos problemas.

-¿Ahondar en estas debilidades ayuda a superarlas?

-A superarlas no sé, pero sí ayuda a ser más consciente de ellas. En nuestros montajes no nos gusta hablar de nosotros mismos, jugamos a ser muchas personas y esto te permite ampliar tu forma de comprender la vivencia humana. Toda esa información te da un poco de distancia.

-¿La danza es poesía?

-Antes la veía así, pero ahora no. Me gusta más hablar de ella como un lenguaje alternativo. La danza que me interesa es la que genera un sistema de comunicación, al igual que el arte o la música. Crear algo que interese solo al intérprete es muy peligroso; a nosotros nos interesa cada vez más el arte que acaba comunicando. El otro día leí que Lars von Trier, con motivo del estreno de su nueva cinta en Cannes ['The House That Jack Built'], decía que una película tiene que ser como una piedra en el zapato: está ahí, te perturba, te molesta y te hace plantearte cosas. Tanto lo que nosotros hacemos como lo que hacen los demás me interesa cuando me conmueve, me revuelve y me hace preguntarme cosas. Los creadores tenemos una misión difícil, que es la de ir actualizándonos e ir creciendo y construyendo junto a todo este sistema de comunicación y sobredosis visual. Los tiempos de atención actuales son totalmente diferentes a los que teníamos hace 15 años, y hay que ir adaptándose constantemente.

Complicidad

-¿La complicidad en el escenario se tiene o se adquiere a base de trabajo?

-Hay mucho que es innato. Luego hay gente con la que trabajas mucho y acabas construyendo esa complicidad, y con otros, como en todo en la vida, depende de cada persona.

-¿Y con Virginia?

-Llevamos bailando juntos desde hace muchísimo, y siempre ha sido muy fácil, o muy difícil también, porque esto tiene los dos lados, pero hay algo de comunión en cómo vemos muchas cosas. Una gran parte de esta complicidad es natural, pero igualmente nos ponemos mucho las pilas el uno al otro. Creo que por eso también aguantamos. Cuando uno está solo es más difícil mantener la rigurosidad en la exploración.

-¿La innovación, la apertura de nuevos campos artísticos, la aparición de artistas e ideas emergentes, qué aporta a la creación?

-Cada pequeña cosa aporta; es mejor hacer algo pequeño que no hacer nada, porque es probable que esa semilla crezca. Todo el mundo necesita rodearse de un espíritu creativo y hermoso, que le lleguen canciones, películas..., estamos rodeados de arte pero muchas veces no lo vemos, y lo necesitamos aunque pensemos que no.

-¿Tenemos que abrir más los ojos?

-Sí, porque está ahí. Vamos al cine, vemos una película, pero no nos planteamos todo el arte que hay detrás, la gente que hay detrás. Pasa también con la música, antes la valorábamos más. Hay muchas cosas extraordinarias que ahora lo parecen menos porque las tenemos al alcance.

-¿Qué es 'Sonora'?

-Una pieza corta que forma parte de nuestro último gran trabajo de escena, 'Mud Gallery'. Las piezas están vivas, y de repente hay fragmentos que se sueltan y tienen otra vida propia.