Paco Roca: «No creo que las banderas ayuden en nada» El dibujante valenciano Paco Roca, Premio Nacional de Cómic 2008. / Kai Försterling El Premio Nacional de Cómic 2008 protagoniza hoy, con la murciana Ana Galvañ, un 'Mano a mano en la Comicteca' de la Biblioteca Regional ANTONIO ARCO Jueves, 19 octubre 2017, 03:09

«Estoy afectado por toda esta situación, por este absurdo y por esta 'banderitis' que de repente ha surgido», dice Paco Roca (Valencia, 1969), quien esta tarde, a las 20.00 horas en la Biblioteca Regional, protagoniza un 'Mano a mano en la Comicteca' con la ilustradora murciana Ana Galvañ, ganadora del Premio Graffica; la artista también inaugura, en este espacio gestionado por la Consejería de Cultura, una exposición de sus elogiadas creaciones.

El dibujante valenciano -delicioso su dibujo 'Tánger. Raquel en la ducha' (2009)-, que alterna el cómic con la ilustración, cosechó un éxito espectacular con su obra 'Arrugas' (2007), convertida en película de animación en 2011 por Ignacio Ferreras y cuya temática, contra todo pronóstico, conmovió a un océano de públicos diferentes y de todas las edades. ¿La recuerdan? Una historia en carne y alma viva de ancianos, soledad, desamparo, alzhéimer... Un prodigio de humanidad, valentía en la elección del tema y exquisito tacto.

«Formamos parte de un sistema en el que lo que nos dicen es que nos preocupemos únicamente de nosotros. Es una lástima que no nos preocupen como se merecerían los que ya están al final del camino»

-Sigue el drama de los ancianos 'aparcados', condenados a la invisibilidad, solos, sumidos en el olvido de la enfermedades y en otros olvidos tan dolorosos o más...

-Sí, porque la realidad es que vivimos en una sociedad que es bastante egoísta y que cada vez lo es más. Formamos parte de un sistema en el que, básicamente, lo que nos dicen es que nos preocupemos únicamente de nosotros, de que a nosotros nos vaya bien. Y eso hace que no prestemos toda la atención necesaria a los eslabones más débiles, de los que la vejez forma parte. No queremos saber nada de la vejez, pese a que todos vamos a ser ancianos porque ser viejos no es una circunstancia de la que nos podamos librar.

Paco Roca recuerda que «en una presentación de la película 'Arrugas' en Estados Unidos, un periodista me dijo que ésta mostraba una visión muy mediterránea del tema de la vejez; una visión que ellos no comparten porque tienen muy asumido que, también en la vejez, cada uno tiene que valerse por sí mismo». Además, «decía no entender ese sentimiento de culpabilidad por dejar a los padres en una residencia o por no estar detrás de ellos. Yo creo que es una lástima que vayamos perdiendo humanidad, que dejemos de lado la solidaridad, que no nos preocupen como se merecerían los que ya están al final del camino».

El historietista, Premio Nacional de Cómic 2008, sabe dosificar con mucho acierto en sus trabajos la ternura, el humor, la sensualidad y la crítica social. Autor de ilustraciones tan personales como la que muestra a Adán y Eva expulsando a Dios del Paraíso, o como la que protagoniza un toro de lidia convertido en Ecce Homo -dibujada para la exposición 'Vivan los toros' (2011)-, defiende la necesidad de, en todas las etapas de la vida, «mantener viva la ilusión; eso te hará seguir adelante. Llegados a la vejez, no debemos perder el deseo de aprender nuevas cosas, ni rendirnos mientras estemos vivos. Pero, claro, lo que no nos debe faltar es el afecto de los demás, porque somos seres grupales y lo necesitamos. Por ejemplo, con los enfermos de alzhéimer en fase avanzada, que parece que no sienten nada, te das cuenta de que sí les reconfortan las palabras de cariño y las caricias. No es lo mismo tenerlos en una habitación sin ningún estímulo, que estar a su lado dándoles afecto».

-¿A usted le da miedo la vejez?

-Mentiría si dijese que no. Se puede luchar por mantener la mente activa y por no perder el optimismo, pero está claro que la degeneración física está ahí. Mi madre sigue viva, y aunque su cabeza está bien, su cuerpo no está a la altura de lo que ella desearía; temer al deterioro físico es inevitable.

-¿Por qué crea historias?

-Quiero aprender, desarrollo proyectos para aprender nuevos puntos de vista diferentes a los míos. Me interesa intentar comprender lo que nos pasa. Hice 'Arrugas' en su día para intentar comprender la vejez de mis padres, o 'Los surcos del azar' para hablar de un país en cierta forma desmemoriado. Lo que me lleva a elegir un tema y a dibujar un cómic es el deseo de reflexionar y de aprender algo nuevo sobre mí mismo y sobre mi sociedad.

-¿Por qué leer cómics? Usted visitará hoy la Comicteca de la Región de Murcia.

-Guardo muy buenos recuerdos de Murcia y también de Cartagena, una ciudad que me gusta porque me interesa mucho todo el tema naval. Esa mezcla de dibujo y texto que tiene el cómic hace que se puedan contar cosas que serían difícilmente explicables en otros medios como pueden ser la literatura y el cine. Todo lo que está contado con dibujos tiene un punto poético que me atrae mucho, y que requiere del lector otra forma de lectura que le lleva a recorrer caminos distintos y a emocionarse de un modo diferente. Quien no se acerca a los cómics, en cierta forma se está perdiendo una forma de comunicación que enriquece y divierte. Hace quince años era difícil encontrar temáticas que se salieran del terror, la aventura o los superhéroes, pero ahora en el cómic se tratan temáticas para todo tipo de lectores. La ficción nos coloca en los ojos de otras personas; y eso, que es la magia que tiene la ficción, creo que nos hace mejores personas y que entendamos mejor la forma de pensar y la realidad de los otros.

Simplificación

-¿Y la realidad de este país hoy?

-La verdad es que estoy como creo que lo está la mayoría de gente, con el corazón en un puño. Afectado por toda esta situación, por este absurdo y por esta 'banderitis' que de repente ha surgido como si todo el mundo acabase de lavar la bandera y la colgase para que nadie se quede sin verla. Me parece que este tipo de actuaciones llevan a la simplificación de las cosas. No soy muy de banderas, no creo que las banderas ayuden en nada porque lo que hacen es simplificar y radicalizar a la gente. Hay una pregunta a la que nunca sé qué responder. Cuando me preguntan que cómo somos los valencianos; o, si estoy fuera de España, que cómo somos los españoles, solo puedo responder con obviedades, porque realmente no hay nada en esencia que nos diferencie de nadie. Cualquier cualidad que le puedas aplicar a un valenciano, un murciano o un catalán se la puedes aplicar a cualquier persona del mundo. Las diferencias que podemos tener unos y otros son mínimas, como lo son las que pueda haber entre un español, un alemán y un senegalés. Todos somos iguales y, simplemente, a veces se buscan las diferencias para otros menesteres como pueden ser el poder de determinados grupos o el radicalismo frente a otros.

Paco Roca sacará a la luz su nuevo trabajo el 30 de noviembre. Se titula 'La encrucijada' y es «un proyecto un poco raro, un libro-disco que he estado haciendo con José Manuel Casañ, el cantante de Seguridad Social. Recoge una conversación en la que hablamos de los temas que nos interesan a ambos. El disco es una especie de repaso por diferentes estilos de música -blues, country, rumba, reggae...-, y con los relatos que también se incluyen en el libro he intentado buscar estilos gráficos que encajasen un poco con todos esos momentos musicales.

-¿Se habrá dibujado guapo?

-[Risas] Por supuesto que sí, guapo y mucho más alto también, tengo que confesarlo.